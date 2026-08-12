Periodista turco es detenido por informaciones falsas de llegada de figura de Alemania y el Bayern Múnich al Galatasaray
El profesional es investigado por la fiscalía de Bakırköy por la presunta difusión de contenido engañoso.
La temporada de fichajes suele ser una de las más pródigas en información. El flujo relacionado con los movimientos de los jugadores es el que más interesa a los hinchas, básicamente por la posibilidad de ver potenciarse a la escuadra que siguen. Si se trata de una figura relevante, el interés crece más aún.
La fanaticada del Galatasaray alcanzó a ilusionarse con un arribo rimbombante: el de Jamal Musiala, figura del Bayern Múnich y la selección alemana. Sin embargo, la noticia terminó transformándose en un dolor de cabeza para quien la publicó.
Periodista turco es detenido por informaciones falsas de llegada de figura de Alemania y el Bayern Múnich al Galatasaray
Burhan Can Terzi fue detenido este lunes en Estambul. La Fiscalía General de Bakırköy lo investiga por la “presunta difusión pública de información engañosa”. Luego, fue liberado.
El periodista sostuvo que el Galatasaray había cerrado un acuerdo para contar con Musiala. El club desmintió la información. La distancia entre el club y el profesional es profunda. La entidad lo acusa de que el comportamiento es repetitivo y que contribuye a la desinformación pública.
Terzi se mantuvo firme en su postura y aseguró que la información relativa a la operación vinculada a Musiala la había obtenido de fuentes que considera confiables. Ante las autoridades, explicó que estaba consciente de que el Galatasaray lo desmentiría.
Ante la urgencia de demostrar veracidad, Terzi terminó contradiciendo el manual periodístico y reveló su fuente. Apuntó a Oktay Ercan, empresario turco y propietario del club belga Westerlo, como quien le entregó la información.
Después de ser interrogado por los efectivos policiales, Terzi quedó en libertad.
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