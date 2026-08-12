La temporada de fichajes suele ser una de las más pródigas en información. El flujo relacionado con los movimientos de los jugadores es el que más interesa a los hinchas, básicamente por la posibilidad de ver potenciarse a la escuadra que siguen. Si se trata de una figura relevante, el interés crece más aún.

La fanaticada del Galatasaray alcanzó a ilusionarse con un arribo rimbombante: el de Jamal Musiala, figura del Bayern Múnich y la selección alemana. Sin embargo, la noticia terminó transformándose en un dolor de cabeza para quien la publicó.

Periodista turco es detenido por informaciones falsas de llegada de figura de Alemania y el Bayern Múnich al Galatasaray

Burhan Can Terzi fue detenido este lunes en Estambul. La Fiscalía General de Bakırköy lo investiga por la “presunta difusión pública de información engañosa”. Luego, fue liberado.

El periodista sostuvo que el Galatasaray había cerrado un acuerdo para contar con Musiala. El club desmintió la información. La distancia entre el club y el profesional es profunda. La entidad lo acusa de que el comportamiento es repetitivo y que contribuye a la desinformación pública.

#ÖZELHABER

Gazeteci Burhan Can Terzi, Bakırköy Başsavcılığı'ndaki ifadesi sonrası yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. pic.twitter.com/KrSdSgYaUt — Burak Doğan (@doganburak29) August 10, 2026

Terzi se mantuvo firme en su postura y aseguró que la información relativa a la operación vinculada a Musiala la había obtenido de fuentes que considera confiables. Ante las autoridades, explicó que estaba consciente de que el Galatasaray lo desmentiría.

Burhan Can Terzi, el periodista detenido (Foto: @burhancanterzi)

Ante la urgencia de demostrar veracidad, Terzi terminó contradiciendo el manual periodístico y reveló su fuente. Apuntó a Oktay Ercan, empresario turco y propietario del club belga Westerlo, como quien le entregó la información.

Después de ser interrogado por los efectivos policiales, Terzi quedó en libertad.