SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Colombia agradece los gestos de solidaridad internacional: “El mundo está listo para apoyar en esta tragedia”

    El sismo ha dejado por el momento un saldo de 181 muertos y 2.595 heridos.

    Por 
    Europa Press

    El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, ha destacado este miércoles que “en medio de la tragedia” que ha supuesto el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste y centro del país, han sido numerosas las muestras de solidaridad y hasta una docena de países se han ofrecido a colaborar de distintas maneras.

    “La comunidad internacional se ha pronunciado y muy positivamente con Colombia (...) ya hemos recibido de organismos multilaterales propuestas de 1.300 millones de dólares de cooperación de distinto tipo en medio de esta tragedia”, ha informado a través de un vídeo publicado en sus redes sociales.

    “Suecia, Turquía, Estados Unidos, México, Ecuador, Brasil, Suiza, entre otros, han señalado su disposición a apoyarnos en equipos internacionales de apoyo para manejar la tragedia, pero también en ayuda humanitaria, en dinero”, ha revelado.

    Restrepo ha especificado la ayuda de 15 millones de dólares que Estados Unidos ha comprometido para ayudar en estos momentos. Mientras tanto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha confirmado este miércoles que “ya va en camino el primer avión hacia Colombia con las primeras 51 toneladas de ayuda humanitaria”.

    Se trata de uno de los dos aviones con un total de cien toneladas de ayuda humanitaria que el Estado salvadoreño ha prometido enviar a Colombia que, tal y como ha explicado Bukele, ha requerido tan solo este tipo de suministros “para atender a las familias afectadas por el terremoto”.

    “Nos han informado que sus equipos de rescate, médicos y demás cuerpos de emergencia se encuentran desplegados y atendiendo la situación, por lo que, en este momento, no requieren apoyo de personal”, ha señalado Bukele.

    En México, en las últimas horas el ministro de Defensa, Ricardo Trevilla, ha informado de que por instrucción de la presidenta, Claudia Sheinbaum, se ha formado un destacamento de personal militar, “muy similar al que apoyó a Venezuela” durante el último terremoto también, y toneladas de medicamentos, alimentos y equipos.

    El terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado este lunes en el municipio de San José del Palmar, en el noroeste de Colombia, ha dejado por el momento 181 muertos y 2.595 heridos, según un último balance ofrecido por el presidente Abelardo De La Espriella.

    Más sobre:TerremotoColombia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    TC desarrolla maratónica audiencia por requerimientos de oposición contra megarreforma con 56 terceros interesados

    Inflación en Estados Unidos se moderó en julio y resta presión a una nueva alza de tasas de la Fed

    “Es necesario”: Sichel respalda reforma constitucional de seguridad, pero plantea reparos a nuevo Estado de Excepción

    Así se hizo el dramático final de House of the Dragon 3 (y se prepara la cuarta temporada)

    AIE alerta que el cierre del Estrecho de Ormuz hunde la oferta mundial de crudo y agota los inventarios de emergencia

    Encuentran a mujer fallecida en su domicilio en Recoleta: presentaba heridas cortopunzantes

    Lo más leído

    1.
    Inglaterra enfrenta alerta de “calor extremo” mientras tres cuartas partes de su territorio son declaradas en situación de sequía repentina

    Inglaterra enfrenta alerta de “calor extremo” mientras tres cuartas partes de su territorio son declaradas en situación de sequía repentina

    2.
    Terremoto en Colombia: autoridades locales cifran en más de 240 los fallecidos por el sismo 7,4

    Terremoto en Colombia: autoridades locales cifran en más de 240 los fallecidos por el sismo 7,4

    3.
    Zelenski prevé una nueva movilización militar en Rusia tras las elecciones parlamentarias de septiembre

    Zelenski prevé una nueva movilización militar en Rusia tras las elecciones parlamentarias de septiembre

    4.
    Marco Rubio augura que Cuba avanzará hacia un futuro “muy diferente” antes de que finalice el mandato de Trump

    Marco Rubio augura que Cuba avanzará hacia un futuro “muy diferente” antes de que finalice el mandato de Trump

    5.
    Terremoto más fuerte en una década en Colombia pone a prueba liderazgo de recién asumido presidente De la Espriella

    Terremoto más fuerte en una década en Colombia pone a prueba liderazgo de recién asumido presidente De la Espriella

    6.
    Irán afirma que el acuerdo de defensa de Arabia Saudí, Pakistán y Turquía muestra que la región no confía en Estados Unidos

    Irán afirma que el acuerdo de defensa de Arabia Saudí, Pakistán y Turquía muestra que la región no confía en Estados Unidos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este miércoles 12 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este miércoles 12 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, miércoles 12 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 12 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    TC desarrolla maratónica audiencia por requerimientos de oposición contra megarreforma con 56 terceros interesados
    Chile

    TC desarrolla maratónica audiencia por requerimientos de oposición contra megarreforma con 56 terceros interesados

    “Es necesario”: Sichel respalda reforma constitucional de seguridad, pero plantea reparos a nuevo Estado de Excepción

    Encuentran a mujer fallecida en su domicilio en Recoleta: presentaba heridas cortopunzantes

    Inflación en Estados Unidos se moderó en julio y resta presión a una nueva alza de tasas de la Fed
    Negocios

    Inflación en Estados Unidos se moderó en julio y resta presión a una nueva alza de tasas de la Fed

    AIE alerta que el cierre del Estrecho de Ormuz hunde la oferta mundial de crudo y agota los inventarios de emergencia

    Chile envejece y el costo lo pagan las mujeres: el cuidado amenaza con profundizar la brecha laboral

    Cuándo comienza la lluvia en la Región Metropolitana y qué esperar del evento de precipitaciones
    Tendencias

    Cuándo comienza la lluvia en la Región Metropolitana y qué esperar del evento de precipitaciones

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    El tamaño sí importa: cómo elegir la talla correcta de un preservativo

    “Grosero error reglamentario”: la prensa internacional reacciona al fallo arbitral de Piero Maza en la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    “Grosero error reglamentario”: la prensa internacional reacciona al fallo arbitral de Piero Maza en la Copa Sudamericana

    Leandro Paredes repasa el papelón de Piero Maza en la Copa Sudamericana

    Periodista turco es detenido por informaciones falsas de llegada de figura de Alemania y el Bayern Múnich al Galatasaray

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio
    Tecnología

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Así se hizo el dramático final de House of the Dragon 3 (y se prepara la cuarta temporada)
    Cultura y entretención

    Así se hizo el dramático final de House of the Dragon 3 (y se prepara la cuarta temporada)

    Charli XCX y una pausa en medio de la era Brat: Erupcja llega al streaming

    “Inter Alia” entra en su última semana de funciones en Teatro Zoco tras una elogiada temporada

    Terremoto en Colombia: autoridades locales cifran en más de 240 los fallecidos por el sismo 7,4
    Mundo

    Terremoto en Colombia: autoridades locales cifran en más de 240 los fallecidos por el sismo 7,4

    Marco Rubio augura que Cuba avanzará hacia un futuro “muy diferente” antes de que finalice el mandato de Trump

    Colombia agradece los gestos de solidaridad internacional: “El mundo está listo para apoyar en esta tragedia”

    Hablemos de amor: mi primer amor
    Paula

    Hablemos de amor: mi primer amor

    Cuando una pareja se separa, ¿quién se queda con la mascota?

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas