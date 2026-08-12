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    CBRE: inversión inmobiliaria alcanza su mayor optimismo para este 2026

    El 65% de los encuestados menciona que aumentará su actividad de compra en inversiones inmobiliarias. Para el presidente de CBRE Chile y Argentina, Nicolás Cox, los resultados del sondeo, realizado junto a Acafi, reflejan una recuperación de la confianza, aunque con una mirada más selectiva por parte de los inversionistas.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Imagen de la construcción del teleférico.

    Un sondeo realizado por la consultora internacional CBRE, en conjunto a la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi) muestra perspectivas optimistas para la inversión inmobiliaria durante este 2026.

    La novena Encuesta de Percepción a Ejecutivos evidenció que el 65% espera aumentar su actividad de compra durante el 2026, un salto relevante versus el 2025 cuando llegó a 38%. La senior research manager en CBRE Ingrid Hartmann, apuntó a que “después de todos los años de volatilidad e incertidumbre que tuvimos, esta es la primera vez que vemos un ánimo muy optimista respecto de la actividad compra”.

    Asimismo, se observa que un 50% planea tener una mayor actividad de venta, dos puntos porcentuales más que el año pasado. Ninguno de los encuestados planea disminuir su actividad, ni de compra ni de venta.

    En cuanto a las estrategias de organización, CBRE y Acafi observaron una disminución de la oportunista, es decir, aquellos que buscan activos de precio bajo para poder invertir. Esta estrategia alcanzó un 60% en el 2024 y durante este año alcanzó un 35%. La estrategia Value Add, que apunta a tomar activos antiguos e invertir en estos para modernizarlos, pasó de 15% a 30%.

    La estrategia que más creció fue core, es decir, la inversión en activos estabilizados, pasó de 20% a un 80% este año. “El 65% que está queriendo comprar más está muy enfocado en recoger los fundamentos de mercado que hoy están en su mejor momento después de estos 5 o 6 años difíciles que tuvimos”, dice Hartmann.

    Otro descubrimiento y cambio relevante es una disminución en la intención de invertir en otros países, volviendo el interés por Chile. Si bien la mayor parte se concentra en los mercados fuertes para los distintos activos inmobiliarios, hay un crecimiento del interés por diversificar inversiones en otros submercados, y también en otras ciudades.

    Para el presidente de CBRE Chile y Argentina, Nicolás Cox, los resultados reflejan una recuperación de la confianza, aunque con una mirada más selectiva por parte de los inversionistas. “Estamos viendo un mercado que vuelve a evaluar activamente oportunidades, pero privilegiando activos con fundamentos sólidos, ubicaciones consolidadas y capacidad de generar flujos estables. A esto se suma una mayor disposición a asumir riesgo, aunque en algunos segmentos la menor disponibilidad de producto comienza a transformarse en una restricción relevante para el crecimiento”, explicó.

    ¿Dónde invertir?

    Respecto a los activos inmobiliarios en los que los ejecutivos están pensando en invertir, se observó un crecimiento importante tanto en el interés de oficinas, como del retail. En el mercado de oficinas, esto se debe a un panorama en el que la demanda se ha mantenido fuerte en los últimos años, mientras que la oferta va disminuyendo.

    La vacancia en el mercado de oficinas clase A se situó en un 8,1%, sumando 4 trimestres a la baja. A su vez, los precios de oficinas Clase A han recuperado un 9%, impulsados por el desempeño de Las Condes, donde los valores acumulan un alza de 11% desde entonces.

    La absorción neta del mercado fue de 30 mil m2 sólo en el primer semestre, lo que fue un 38% más que en el mismo periodo del 2025. En tanto, el pipeline es acotado, con solo 3 edificios que suman poco más de 100 mil m2, y de los cuales el 30% ya entro pre-arrendado.

    Más sobre:Mercado inmobiliarioCBREInversiónOficinasAcafi

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