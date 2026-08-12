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    El papelón de Piero Maza en el duelo entre Boca Juniors y Recoleta por la Copa Sudamericana

    El equipo Xeneize sacó desde el medio en el primer y segundo tiempo del partido. El video ya es noticia en el mundo.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Marco Vázquez/Photosport MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT/PHOTOSP

    El arbitraje chileno otra vez da la vuelta al mundo, ahora por un error insólito. Boca Juniors jugaba ante Deportivo Recoleta de Paraguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize en esta ocasión hizo de local en Argentina en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán. Al comienzo del duelo, el chileno Piero Maza dio la orden y el elenco capitaneado por Leandro Paredes fue el encargado de iniciar las acciones.

    Durante el primer tiempo el elenco visitante se puso en ventaja con gol de Pedro Ríos (5′), pero también sufrió la expulsión de Wilfredo Báez (45+2′). Se fueron al entretiempo y en el inicio del complemento, la imagen sorprendió a los hinchas y periodistas en el recinto: Boca tomó la pelota y volvió a comenzar el juego.

    “El árbitro dijo”

    Una vez terminado el encuentro, Leandro Paredes reveló que el propio Piero Maza le dijo que ellos iniciaban otra vez desde el medio: “Sí, nos dimos cuenta. El árbitro dijo que sacaba Boca y sacamos”, declaró a ESPN.

    Victoria Xeneize

    Más allá de lo reglamentario, el equipo presidido por Juan Román Riquelme reaccionó en la segunda parte. Santiago Ascacíbar (49′), Milton Delgado (51’) y Leonel Flores (62′) concretaron el definitivo 3-1 para el elenco argentino. Además, la expulsión de Dairon Mosquera (69′), la segunda en la visita, frustró cualquier oportunidad de reacción para Deportivo Recoleta.

    La vuelta será en Paraguay, el próximo martes 18 de agosto a las 18.00 horas de Chile, en el estadio Defensores del Chaco.

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    Más sobre:FútbolBoca JuniorsDeportivo RecoletaRecoletaCopa SudamericanaPiero Maza

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