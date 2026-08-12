“Sospecho que este gobierno no firmaría…”: Los dardos de Boric a la derecha y a Kast tras evocar acuerdo por los 50 años del golpe de Estado

El expresidente Gabriel Boric cuestionó este martes al actual gobierno de José Antonio Kast y lanzó críticas a la derecha por su posición frente a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, la que ocurrió durante su administración, durante la presentación del nuevo libro del sociólogo Eugenio Tironi, La resaca, realizada en el Centro Cultural Ceina.

La actividad, que comenzó a las 19.00 horas, contó con la presencia de exintegrantes del gabinete de Boric, entre ellos los exministros Mario Marcel, Nicolás Grau, Diego Pardow, Carlos Montes y Maisa Rojas.

En la instancia, el exmandatario realizó una extensa intervención en la que abordó varios de los planteamientos formulados por Tironi sobre el ciclo político que atravesó Chile durante los últimos años y discrepó con algunas de sus interpretaciones sobre su gobierno.

Uno de los principales cuestionamientos de Boric estuvo dirigido a la estrategia que, a su juicio, debería adoptar la oposición frente a la administración de Kast. El exmandatario sostuvo que las oposiciones no están obligadas a alcanzar acuerdos en todas las materias y puso como ejemplo la “reforma tributaria” -refiéndose a la megarreforma- que el actual Ejecutivo se dispone a promulgar.

“Las oposiciones no tienen que ser condescendientes, no tienen que buscar acuerdos porque sí. Yo creo, por ejemplo, que respecto a la reforma tributaria totalmente regresiva que está por promulgar el gobierno, no había espacios para acuerdos , y yo suscribo en esto lo que dijo Álvaro Elizalde y Camila Vallejo ”, afirmó.

En ese tenor, Boric planteó que la oposición debe ser firme cuando existan diferencias sustantivas respecto de determinadas políticas, aunque distinguió esa postura de una oposición basada exclusivamente en el bloqueo o en la confrontación.

“Esa lógica política de corto plazo tiene que parar. Lo que no significa ser, dejar de ser una oposición dura, firme. Yo creo que hay todos los méritos para serlo. Pero con coherencia, con responsabilidad institucional”, sostuvo.

Acusaciones constitucionales

En esa línea, el exmandatario cuestionó particularmente el comportamiento de la derecha durante su administración en materia de acusaciones constitucionales. Recordó que durante su periodo se presentaron críticas a las acciones impulsadas por sectores opositores y sostuvo que posteriormente la derecha utilizó ese mismo mecanismo en numerosas oportunidades.

11/08/2026 - PRESENTACION LIBRO LA RESACA DE EUGENIO TIRONI. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

“ Ellos decían, bueno ustedes hicieron lo mismo, pero ¿cómo? A ustedes les parecía mal y ustedes hacen entonces lo que les parecía mal. ¿En qué momento nos detenemos en esa lógica? ”, planteó.

También reconoció que durante la etapa previa a su gobierno existió un uso cuestionable de las acusaciones constitucionales por parte de la izquierda.

“Hubo un mal uso de las acusaciones constitucionales por nuestra parte como oposición”, dijo, mencionando entre otros casos los libelos contra los exministros de Educación Raúl Figueroa y de Salud Jaime Mañalich.

El militante del Frente Amplio también reconoció errores cometidos durante su propio periodo y mencionó específicamente la estrategia seguida en torno a los retiros de fondos previsionales. “Fueron un gran error. Y es de las cosas que en política me parece que estuvieron mal”, afirmó.

Según explicó, el contexto social y económico que existía cuando comenzó la discusión de los retiros contribuyó a que adquirieran fuerza política, debido a que las ayudas estatales no estaban llegando con la rapidez necesaria. Sin embargo, sostuvo que la respuesta debió ser distinta y que la política pública debía considerar sus efectos de largo plazo.

Boric reivindica el proceso constituyente

Durante su intervención, Boric también defendió el proceso constituyente, pese a los dos rechazos electorales que terminaron sepultando las propuestas elaboradas por las convenciones constitucionales.

El expresidente rechazó calificar el proceso como un fracaso y cuestionó que sectores de derecha evalúen la Convención Constitucional exclusivamente desde sus resultados electorales.

“ Desde ningún punto de vista lo tildaría como un fracaso . Muchas veces se confunde el rechazo de las propuestas constitucionales con un fracaso del proceso”, afirmó.

A su juicio, ambos procesos constituyentes constituyeron una experiencia relevante para el sistema político chileno. También sostuvo que la segunda propuesta constitucional ha sido evaluada de manera insuficiente en relación con la responsabilidad que atribuyó a la ultraderecha en su rechazo.

“La convención tiene que evaluarse con sus luces y sombras. Porque hoy día hay un sector, no solo la derecha, pero principalmente la derecha, que ve todo lo relativo a la convención constitucional como algo negativo. Yo no creo que sea todo negativo ”, señaló.

Sin embargo, reconoció que su administración debió adoptar una posición más clara frente a la primera Convención Constitucional y admitió que su gobierno no actuó con suficiente firmeza ante la evolución del proceso.

“ Debimos haber tenido una posición propia como gobierno frente a la deriva de la Convención Constitucional ”, sostuvo.

Añadió que, aunque el Ejecutivo debía respetar la autonomía del órgano constituyente, el gobierno también contaba con legitimidad democrática y debía haber ejercido con mayor claridad su rol institucional. “Creo que en eso, en la posición propia, debimos haber sido mucho más firmes”, acotó.

Autocrítica por el diseño del primer gabinete

Boric también realizó una autocrítica respecto del diseño de su primer gabinete y sostuvo que, con la experiencia acumulada durante sus cuatro años de administración, habría optado por una composición distinta.

11/08/2026 - PRESENTACION LIBRO LA RESACA DE EUGENIO TIRONI. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

“Con la perspectiva de la experiencia, si tuviera que diseñar de nuevo el primer gabinete, lo haría de una manera más equilibrada ”, afirmó, aunque aclaró que no se refería a una distribución basada en cuotas partidarias.

Según explicó, el Ejecutivo necesitaba incorporar desde el inicio mayor experiencia en la administración del Estado y distintas perspectivas que permitieran comprender con mayor anticipación el cambio político y cultural que estaba experimentando el país. “ La responsabilidad es mía ”, enfatizó.

El expresidente también rechazó la interpretación de que el ingreso de Carolina Tohá al gabinete hubiera significado por sí solo un punto de inflexión que permitiera “salvar” a su gobierno.

“Decir que solamente con el ingreso de Carolina Tohá el gobierno se salva y que ahí está el centro de conducción del gobierno, eso no es cierto”, sostuvo.

Boric valoró, de todos modos, el vínculo político construido con Tohá y con otros sectores de la centroizquierda durante su administración. “El aporte y la experiencia, y el habernos encontrado con Carolina Tohá y su generación, es invaluable”, esbozó.

“Nosotros comenzamos a gobernar desde el día uno”

Otro de los puntos en que Boric manifestó discrepancias con el análisis de Tironi fue la idea de que su administración habría esperado varios meses antes de comenzar a implementar su programa.

“ Nosotros comenzamos a gobernar desde el día uno ”, afirmó, citando entre las primeras iniciativas de su administración el Copago Cero, el Plan Buen Vivir y el ingreso de la reforma tributaria, además de las decisiones adoptadas frente al escenario internacional derivado de la invasión rusa de Ucrania.

“Acá no hubo un gobierno de brazos cruzados a la espera”, agregó.

También discrepó de la tesis de que el 4 de septiembre de 2022 -fecha del plebiscito en que fue rechazada la primera propuesta constitucional- y el 8 de marzo de 2023 -cuando la Cámara de Diputados rechazó la reforma tributaria impulsada por su administración- marcaran por sí solos el final de su programa.

“ Las cosas no son blanco y negro. Y en política, por cierto, los grises es lo que vale ”, afirmó.

Aseveró igualmente que la condición de minoría parlamentaria de su gobierno obligó a desarrollar una estrategia de acuerdos y avances parciales, y consideró contradictorio sostener simultáneamente que ambos hitos “enterraron” el programa y que su administración desarrolló un proceso de “reformismo táctico” y acumulación de avances.

Reivindica políticas de seguridad de su gobierno

El expresidente también abordó uno de los principales ejes de crítica que recibió su administración, concerniente con la seguridad pública. En ese tenor, reconoció que la inseguridad ya constituía una preocupación ciudadana antes de asumir y que el progresismo no interpretó adecuadamente la magnitud de ese fenómeno.

“ Esa continuidad de sensación de crisis entre estallido y pandemia, que por parte de la ciudadanía en todo Chile urbano, al menos, era muy marcada y creo que la política, o el progresismo, no lo leímos bien ”, afirmó.

11/08/2026 - PRESENTACION LIBRO LA RESACA DE EUGENIO TIRONI. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

No obstante, ahondó que parte de las políticas desarrolladas durante su administración tendrían continuidad bajo el actual gobierno.

“La discusión de seguridad bajo el liderazgo de Carolina Tohá fue abordado con una seriedad tremenda durante nuestro gobierno y que creo que queda demostrado y probado con la declaración del actual ministro (de Seguridad Martín Arrau) cuando dice que el plan que elaboramos durante nuestro gobierno es suficiente para estar trabajando hoy día en materia de seguridad, que fue el tema del que habían hablado durante 12 años, y con resultados concretos”, esgrimió.

“El retroceso de la derecha”

Casi al final de su intervención, Boric abordó la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973. El exmandatario cuestionó lo que calificó como un “retroceso” de la derecha respecto de los consensos democráticos construidos en torno a la memoria y la condena del quiebre institucional.

“A mí lo que más me parece interesante de ese periodo o de esa conmemoración, que me parece interesante pero triste, es el retroceso de la derecha”, afirmó.

Para sustentar su posición, Boric leyó parte del documento “Compromiso: Por la Democracia, siempre”, suscrito el 7 de septiembre de 2023 por él y los expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, a pocos días de cumplirse medio siglo del golpe de Estado.

Tras leer el extracto, sostuvo: “ Esto no lo quiso firmar la derecha y eso creo que es un retroceso ”.

El exmandatario incluso pidió no aplaudir inmediatamente después de la frase, señalando que la situación le parecía más “violenta” que celebratoria.

“ Sospecho que este gobierno no firmaría todas estas características y ahí tenemos un problema ”, apuntó.

Boric destacó particularmente que Piñera, pese a sus diferencias políticas con la izquierda, había estado dispuesto a suscribir el documento junto a los otros exmandatarios.