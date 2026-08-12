Alvarado admite que desconocía requerimiento ante el TC por norma de servicios básicos y desata críticas opositoras

Valparaiso, 11 de agosto 2026 El ministro del Interior Claudio Alvarado en la Sesion Especial de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, reconoció este martes que desconocía que el gobierno había ingresado un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar un artículo que obliga a reconectar los servicios básicos en las zonas afectadas por los incendios.

La admisión del secretario de Estado se produjo luego de los cuestionamientos de la oposición por la falta de respuestas de los ministros que asistieron a la sesión especial de la Cámara convocada para analizar las medidas y ayudas desplegadas por el Ejecutivo frente a los sistemas frontales que afectaron gravemente las zonas norte, centro y sur del país durante julio.

A la sesión especial N°55 fueron convocados Alvarado; el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange; la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y la titular de Energía, Ximena Rincón. Esta última no asistió y fue reemplazada por el subsecretario de la cartera, Hugo Briones.

Una vez concluida la sesión, Alvarado abordó ante la prensa los cuestionamientos opositores por la “falta de respuesta” de los ministros presentes y fue consultado por el requerimiento presentado por el Ejecutivo ante el TC contra la norma que obliga a reconectar los servicios básicos en zonas afectadas por incendios.

“Básicamente nosotros hemos comunicado permanentemente todas las acciones y decisiones que hemos tomado respecto a las zonas de emergencia en los múltiples frentes de mal tiempo”, afirmó Alvarado, quien agregó que actualmente los esfuerzos están concentrados en la reconstrucción de las zonas afectadas.

Respecto del requerimiento ante el TC, el ministro sostuvo inicialmente que “todas nuestras acciones son públicas y notorias. Por lo tanto, existen acciones y decisiones que se adoptan en distintos momentos y circunstancias”.

Sin embargo, al ser consultado por qué la acción, ingresada el sábado, no había sido informada durante su vocería del lunes, Alvarado reconoció que desconocía su presentación.

“Es una información con la cual yo no contaba en ese momento. Esa es una información que yo no la tenía, por lo tanto, no me voy a referir a las cosas que no dispongo la información”, admitió.

Frente a las consultas por una eventual descoordinación dentro del Ejecutivo, el biministro aseguró que la megarreforma ha estado bajo la conducción técnica y política del Ministerio de Hacienda.

“Son múltiples las decisiones que hay que tomar. Y si las decisiones son correctas, y así lo estima un ministro, esa decisión se acata y se respalda. Así de simple”, zanjó Alvarado.

Frente a este reconocimiento, el diputado del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri, solicitó la renuncia al titular del Interior y cuestionó el silencio de los ministros.

Tras las declaraciones del ministro, el diputado del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri, pidió su renuncia y cuestionó la actuación de los secretarios de Estado durante la sesión especial.

“Este gobierno es una verdadera vergüenza. Hoy día había una sesión especial para poder discutir respecto a lo que sucedió con el temporal, donde dejaron botada a la gente, como el proceso de reconstrucción. El gobierno no fue capaz de decir ni una palabra”, cuestionó el parlamentario por la Región de Coquimbo.

Manouchehri agregó que “lo que nosotros vimos no sólo es una situación bochornosa, además de ser riesgoso para la democracia que ministros menosprecian el Congreso, la verdad es que cuando sale el ministro del Interior (Claudio Alvarado), quizá entendemos por qué no quiso decir ni una palabra en esta sesión respecto al temporal, porque el mismo ministro señaló (...) que no tenía idea respecto de un recurso al Tribunal Constitucional”.

“La verdad es que lo que dijo el ministro del Interior, si el ministro del Interior tuviese un mínimo de dignidad, sería un ministro que debería renunciar”, zanjó.

Cuestionamientos al silencio de ministros

Previamente a las declaraciones de Alvarado, los cuestionamientos se habían concentrado en los secretarios de Estado presentes en la testera del hemiciclo, quienes escucharon las intervenciones de los parlamentarios durante la sesión especial y no respondieron las interrogantes plasmadas.

Las diputadas Tatiana Urrutia (FA) y Nathalie Castillo (PC) fueron las primeras en apuntar contra los ministros, acusándolos de no prestar atención a las intervenciones.

“Estas sesiones son después de una discusión en la comisión y son para hablarle a los ministros, y durante 7 minutos los ministros no han escuchado y han estado hablando con diputados del oficialismo. Esta comisión está hecha para ustedes ministros, y no tomaron atención”, espetó Urrutia.

“Sabemos que es mucha la información, pero sería bueno que las personas que vienen a representar al Ejecutivo presten oído, porque si no, no estarían acá, o pueden ir a una cafetería a conversar”, reclamó Castillo.

La diputada Emilia Schneider (FA) también cuestionó la actitud de los representantes del Ejecutivo. “Los ministros y la ministra citados hoy no fueron invitados a jugar al luche, no fueron invitados a tomar once, ni porque nos caigan bien, este es su trabajo. Y esto no tiene que ver con que los diputados y diputadas queramos necesariamente que nos conversen, que nos cuenten, esto tiene que ver con darle la cara, la cuenta al país, a las y los ciudadanos”, sostuvo.

“Aquí estaba, el que supuestamente es el ministro vocero, y no dio la cara. A mí me daría vergüenza ser ministro y no decir nada sobre mi trabajo”, agregó Schneider, quien además acusó “improvisación” por parte del gobierno.

Su par Gonzalo Winter (FA) calificó lo ocurrido como “uno de los hechos más bochornosos que han ocurrido durante estos últimos cinco meses”, y acusó que “un gobierno del Partido Republicano demuestra desprecio por el Congreso Nacional, que es una institución del Estado”.

La también frenteamplista Carolina Tello cuestionó que, después de más de dos horas de sesión, los ministros optaran por no intervenir.

“Nos parece insólito que hayamos estado más de dos horas en una sesión tan relevante para nuestro país producto de una catástrofe que ha azotado a más de tres regiones en nuestro país, y los ministros lo que hacen es excusarse en que es una facultad simplemente el referirse en la sala y por eso, ellos solamente vinieron a escuchar”, afirmó.

En la misma línea, el diputado Matías Fernández (FA) acusó “indolencia” del Ejecutivo y sostuvo que “hubo un silencio, hubo una decisión política de no dar respuesta a problemas concretos y nuevamente pone en evidencia, la indolencia con que este gobierno avanza”.

Oficialismo critica al Frente Amplio

Los cuestionamientos, sin embargo, también apuntaron hacia la oposición. Parlamentarios oficialistas acusaron al Frente Amplio de promover la sesión especial y mantener una baja presencia de sus diputados en el hemiciclo.

El diputado de Evópoli Jorge Guzmán afirmó que “a mí me parece indecente que los diputados del Frente Amplio hayan pedido esta sesión y no hayan estado en la sala. No hubo más de 5 diputados del FA en toda la sesión; me parece indecente que vengan a pedir una sesión especial para hablar de medidas y acciones, y no propongan ninguna medida o acción, a excepción del diputado Celedón, el único que habló de necesidades urgentes para Región del Maule”.

“Los diputados del FA hacen show y hacen contingencia con el dolor y las necesidades ajenas (...) no puede ser que algunos pretendan hacer un show político con las necesidades, con las urgencias, y sobre todo con el dolor ajeno, eso es impresentable, indolente y es indecente, del FA”, agregó.

Desde el Partido Republicano, el diputado Benjamín Moreno también cuestionó la asistencia opositora y sostuvo que “mientras en el norte tenemos una emergencia, la izquierda que durante toda esta sesión tuvo a más de 20 diputados que no estuvieron en la sala, y que firmaron esto, tiene a cuatro ministros que tienen que estar trabajando, acá y les da lo mismo y después se quejan”.

Moreno cerró sus críticas apuntando a la gestión de emergencias de la administración anterior.

“Si hay algo que tenemos que agradecer, es que durante la administración del expresidente Boric, no hubo un terremoto, porque si no a los 15 días hubiesen hecho una mesa de trabajo para definir porqué lado se podía tomar una carretilla”, señaló, provocando aplausos entre los presentes.