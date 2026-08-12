Evelyn Matthei por estado de excepción que sumaría a FF.AA. a seguridad pública en barrios: “Ningún militar te va aceptar eso”

La excandidata presidencial Evelyn Matthei expresó este martes su rechazo a la idea del Ejecutivo de implementar un nuevo estado de excepción constitucional focalizado en barrios críticos y que contaría con colaboración de militares bajo el mando de Carabineros.

En conversación con radio Pauta, la otrora alcaldesa de Providencia fue consultada por las declaraciones al respecto de dos exgenerales que también manifestaron sus reparos a esta medida incluida en la agenda de seguridad de Kast: el excomandante en jefe del Ejército Ricardo Martínez y el presidente del Centro de Generales en Retiro, José Gaete.

Al respecto, Matthei afirmó que “yo soy hija de un excomandante en jefe de la Fuerza Aérea (Fernando Matthei). Algo sé. Ningún militar te va a aceptar eso. Ninguno”.

Agregó que “no solamente estos dos generales que han hablado ahora. Ninguno va a querer eso. Su formación es totalmente distinta ”, aseguró la también exministra.

“¿Qué va a hacer, por ejemplo, un aviador, que está entrenado para volar, para poder bombardear, para hacer intercepciones en el aire, qué va a hacer en una población?”, se preguntó la excarta presidencial de Chile Vamos.

En este sentido, indicó que, por el contrario, si es relevante el rol que cumplen las Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur, pero sostuvo que corresponde a un escenario completamente distinto.

“Uno entiende en el sur lo que están haciendo, que es un control de territorio, que están mirando quién entra y quién sale. Eso tiene mucho más que ver. Pero un militar en población..., perdón”, exclamó Matthei.

Finalizó señalando que “además yo he escuchado varias veces al ministro actual de Defensa, el ministro (Fernando) Barros, decir que las FF.AA. no están para eso”, manifestó.