Ian Watt: “La cultura sísmica chilena en general es algo que se puede exportar, pero con humildad”

Ian Watt es expresidente de la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales de Chile (AICE) y representante del Código Modelo Sísmico para América Latina y El Caribe.

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, contó que, por su especialidad, le ha tocado viajar a países después de terremotos y estar en réplicas. “Por lo que sé, pero también porque soy chileno, no me da nervios, estoy tranquilo, hasta que el cerebro dice, sí, pero no estás en Chile”, relata, en alusión a la cierta estabilidad que, en ese contexto, entregan las construcciones en nuestro país, trabajadas bajo una “cultura sísmica” y estructuras distintas a, por ejemplo, Colombia, país que fue sacudido el lunes por un terremoto de magnitud 7,4.

¿Cuál es su primera mirada al ver las estructuras colapsadas en Colombia?

Lo primero es que cada vez que hay un terremoto, independientemente del país, nosotros siempre aprendemos algo. Hay que enfrentarlo siempre con un poco de humildad desde la especialidad, porque estamos siempre trabajando desde la incertidumbre. En cuanto a los daños que observamos, son consistentes con estructuraciones sismo resistentes con las cuales no estamos tan de acuerdo en Chile. En Chile hacemos un edificio con mayor densidad de muros y todo lo que es fachada tratamos de que sea parte de la estructura y no un elemento no estructural. Tratamos de aprovechar todo lo que podamos aprovechar. Eso se empezó a hacer en Chile después del año 39 (...). Ellos usan en cambio una construcción que está probada y validada en varias partes del mundo, que es que haces columnas y vigas y después las rellenas. Pero es muy importante que con lo que lo rellenas, lo hagas con cuidado, lo separes de la estructura para que no incida. Eso nosotros lo llamamos estructura de marcos rellenos con mampostería, pero es importante que esa mampostería esté bien detallada, que esté bien separada de la estructura para que no actúe durante el sismo o actúe poco (...). Entonces, efectivamente es una estructuración que no es común en Chile, que ya no se hace en Chile.

Eso que describe, ¿es solo en Colombia u otros países del barrio construyen de la misma forma?

Hay una cosa que se llama el “edificio chileno”, que es ese edificio de vivienda de 8 a 20 pisos, donde cuando uno toca la pared contra el vecino es sólida y no porque es mampostería o albañería, sino que es el muro estructural. Eso es lo que en la literatura se conoce como “edificio chileno” y es lo que es distinto. En Sudamérica todos los países usan la misma estructura para vivienda que lo que vemos en Colombia, que lo que vimos en Venezuela. En Centroamérica también es muy común.

¿Influye en esa diferencia que Chile sea un un país sísmico?

Lo que es un desafío muy grande en Chile es la gran frecuencia de terremotos que tenemos, porque son terremotos grandes y frecuentes. Eso que es muy demandante y exigente para nosotros la ventaja o los desafíos que tiene es que hace que la cultura sísmica en Chile esté presente no solo en la ingeniería estructural, sino en los arquitectos, constructores, en los reguladores y en los compradores (...). Además, tenemos la ventaja de que nos tiembla tan seguido que lo que hacíamos mal ya se cayó y ahora todavía quedan en estos países cosas que son antiguas, vulnerables y que colapsan.

Da la impresión de que hay construcciones que, si bien colapsan, permiten que la gente logre evacuar antes del colapso total.

En todas partes del mundo la filosofía de diseño para sismos es que para sismos frecuentes no pase nada, para sismos de diseño, que son eventos relevantes, el edificio tenga un daño controlado, pero que sea reparable, y después para los sismos máximos (...) que el edificio no colapse. Y eso se logra con daño controlado. Eso también ocurre en Chile, que el daño después de un evento realmente sea controlado y para eventos muy grandes la gente quede viva, pueda evacuar, pero puede que sea necesario demoler o tener reparaciones muy relevantes. Esa es la filosofía mundial, no que un edificio para el terremoto más grande del mundo sea prueba de todo. En Chile nuestro sismo piso es más alto, porque es más frecuente y nuestros sismos grandes tienden a ser un poco más grandes (...) por eso tenemos una ventaja. Cuando tiembla no lo sentimos como ventaja, porque se mueve harto, pero nos mantiene la cultura sísmica viva, que sí es un capital cultural chileno (...). En Chile toda la construcción es moderna porque lo antiguo se nos cayó, salvo las pocas iglesias que nos quedan que no se han caído. En estos países hay muchas cosas que están con normativa antigua. Ese es el problema.

¿Con qué moraleja se queda de lo que ocurrió en Colombia?

Participo en lo que se llama el Código Modelo Sísmico para América Latina y el Caribe, que es una iniciativa que busca que todos los países compartan su conocimiento (...). Lo que busca no es decir qué país hace las cosas mejor, porque tenemos una realidad distinta económica, cultural, social, pero tenemos lecciones para aprender de todos los países. Hay cosas que se hacen bien en Colombia, cosas que se hacen bien en Venezuela, cosas que se hacen bien en otros países, que nosotros tenemos que aprender y hay otras cosas que nosotros creemos que podemos exportar de cultura. Lo primero es ser humilde, porque nos ha ido bien por un esfuerzo que ha sido de décadas en Chile (...). Creo que la cultura sísmica chilena en general es algo que se puede exportar, pero con humildad. No hay que andar en las redes sociales diciendo eso no pasa en Chile.