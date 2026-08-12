Un rebote y el balón se clavó en el ángulo: el gol con que Fernando Zampedri le da vida a la UC ante Estudiantes

Fernando Zampedri es otra vez el héroe de Universidad Católica. La franja jugaba ante Estudiantes en La Plata por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Daniel Garnero no había pateado en todo el partido entre los tres palos defendidos por el cuestionado uruguayo Fernando Muslera, hasta que apareció el Toro para solucionar todo y enderezar el camino.

A los 80′ el ex Rosario Central recibió afuera del área, cargado a la izquierda. Ante una tibia marca del elenco dirigido por el Cacique Medina, Zampedri controló la pelota, se acomodó para la pierna derecha y sacó un duro remate que impactó en el cuerpo de Santiago Núñez y se le coló casi en el ángulo a Muslera. Mientras el estadio Uno se quedaba en silencio, el Toro corrió hacia un rincón del recinto a abrazarse con sus compañeros. Era el 1-1, que terminó siendo definitivo.

¡LO IGUALARON! Zampedri sacó un remate, la pelota se desvió en Núñez y de esa manera llegó el 1-1 de U. Católica vs. Estudiantes en La Plata.



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Se perderá la vuelta

Lamentablemente, para los objetivos de los Cruzados, Fernando Zampedri no estará en el duelo de vuelta de la próxima semana por acumulación de tarjetas amarillas. A los 9′, el juez brasileño Raphael Claus lo amonestó, por lo que debió jugar casi todo el duelo en esa condición. Además, tampoco estará en la revancha Cristián Cuevas, por el mismo motivo.

Cabe destacar que el compromiso de vuelta de esta llave se disputará en el Claro Arena el próximo martes 18 de agosto, a las 20.30 horas de nuestro país.