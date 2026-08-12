SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Justicia brasileña rechaza secreto total en causa contra chileno por insultos racistas y limita reserva a antecedentes sobre su salud mental

    La defensa de Germán Andrés Naranjo Maldini había solicitado que todo el expediente permaneciera bajo reserva, alegando afectaciones a la intimidad del acusado y de sus hijos.

    Por 
    Roberto Martínez

    La Justicia Federal de Brasil rechazó el pedido de la defensa para decretar el secreto total de la causa penal contra el chileno Germán Andrés Naranjo Maldini, quien enfrenta acusaciones por proferir insultos racistas y homofóbicos a un trabajador de la aerolínea Latam durante un vuelo y posteriormente en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos.

    En una resolución dictada el viernes 31 de julio, la jueza Fabiana Alves Rodrigues, de la 1ª Vara Federal de Guarulhos, determinó que el expediente debe permanecer mayoritariamente público y que solo determinados documentos quedarán bajo reserva por contener información relacionada con la intimidad y la salud del acusado.

    La decisión ocurre posterior a que la defensa del imputado pidiera que todo el proceso fuera declarado secreto, argumentando que la causa había comenzado a incorporar antecedentes sobre el historial médico y la salud mental de Naranjo Maldini.

    Según el escrito, medios chilenos habían contactado a los abogados de Naranjo después de conocer la decisión judicial que ordenó iniciar un examen de salud mental del exgerente comercial de la empresa pesquera Landes.

    La defensa también afirmó que periodistas habían accedido a elementos probatorios del expediente y difundido un video que contenía parte del interrogatorio policial del acusado. A juicio de sus abogados, esa difusión habría excedido el derecho a informar y constituido una vulneración de la intimidad del imputado.

    “La norma debería ser de amplia publicidad”

    Frente a dicha petición, la magistrada recordó en su resolución que la Constitución brasileña establece como principio general la publicidad de los actos judiciales, aunque contempla excepciones cuando sea necesario proteger la intimidad o exista un interés social que lo justifique.

    El fallo cita las disposiciones constitucionales que garantizan el acceso a la información y establecen que la publicidad de los procesos solo puede restringirse cuando la defensa de la intimidad o el interés social así lo exijan.

    Sobre esa base, la profesional letrada concluyó que no correspondía convertir toda la causa en un expediente secreto.

    Las disposiciones indican que la norma debería ser de amplia publicidad, pero el texto constitucional autoriza limitaciones basadas en el interés social o para proteger la privacidad”, sostiene la resolución.

    De este modo, la magistrada acogió solo parcialmente la solicitud de la defensa.

    ¿Qué quedará bajo reserva?

    La resolución establece que el secreto se aplicará específicamente a documentos que contengan imágenes de video y antecedentes privados provenientes de la fase policial, además de determinados escritos incorporados posteriormente al expediente.

    Entre los antecedentes que quedaron bajo reserva se encuentra la respuesta a la acusación presentada por la defensa, los documentos del Ministerio Público Federal relacionados con la formación del incidente de presunta inimputabilidad mental y la propia resolución judicial que autorizó la realización de ese procedimiento.

    La decisión también establece que el incidente de presunta inimputabilidad mental será tramitado en un expediente separado, donde los antecedentes relativos a la salud del acusado permanecerán bajo secreto.

    Causa seguirá suspendida por examen de salud mental

    La disputa por el secreto se desarrolla paralelamente a otra decisión relevante adoptada por el tribunal, que tiene que ver con la apertura de un incidente de inimputabilidad mental respecto de Naranjo Maldini.

    En el mismo fallo del 31 de julio, la jueza Alves Rodrigues ordenó iniciar ese procedimiento con fundamento en el artículo 149 del Código de Proceso Penal brasileño y dispuso la suspensión momentánea de la tramitación de la acción penal respecto del acusado.

    Tal resolución no establece que el acusado sea inimputable ni determina que padezca una determinada condición. Lo que ordena es la realización del procedimiento judicial destinado a evaluar los aspectos relacionados con su capacidad mental que puedan resultar relevantes para el proceso penal.

    Precisamente por tratarse de un procedimiento que necesariamente puede involucrar información médica y antecedentes de carácter íntimo, la magistrada consideró necesario mantener esos elementos bajo reserva.

    Cabe señalar que Naranjo Maldini enfrenta una acusación del Ministerio Público Federal que contempla, entre otros cargos, un supuesto intento de abrir una puerta de emergencia durante el vuelo LA-8070, además de imputaciones por injuria racial, homofóbica y relacionada con la procedencia nacional; prejuicio religioso; resistencia; desacato y amenazas contra agentes de la Policía Federal.

    Más sobre:Germán Naranjo MaldiniBrasilInsultos racistasJusticia Federal de BrasilFabiana Alves RodriguesReservaJudicial

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Sospecho que este gobierno no firmaría…”: Los dardos de Boric a la derecha y a Kast tras evocar acuerdo por los 50 años del golpe de Estado

    Tras fracaso inicial por falta de quórum: comisión de Hacienda del Senado vuelve a sesionar y despacha Sala Cuna Universal

    Arrau celebra siete avances legislativos de la ACOT en una jornada

    Gobierno en alerta ante fuertes lluvias anunciadas para esta noche en el norte: suspenden clases en Atacama y zonas de Antofagasta

    Ian Watt: “La cultura sísmica chilena en general es algo que se puede exportar, pero con humildad”

    ONU alerta que Cisjordania está “al borde del colapso” y denuncia aceleración de desplazamientos palestinos

    Lo más leído

    1.
    Inglaterra enfrenta alerta de “calor extremo” mientras tres cuartas partes de su territorio son declaradas en situación de sequía repentina

    Inglaterra enfrenta alerta de “calor extremo” mientras tres cuartas partes de su territorio son declaradas en situación de sequía repentina

    2.
    Terremoto más fuerte en una década en Colombia pone a prueba liderazgo de recién asumido presidente De la Espriella

    Terremoto más fuerte en una década en Colombia pone a prueba liderazgo de recién asumido presidente De la Espriella

    3.
    Terremoto en Colombia: alcalde del municipio de Pereira confirma al menos 18 personas fallecidas y decenas de heridos

    Terremoto en Colombia: alcalde del municipio de Pereira confirma al menos 18 personas fallecidas y decenas de heridos

    4.
    ONU alerta que Cisjordania está “al borde del colapso” y denuncia aceleración de desplazamientos palestinos

    ONU alerta que Cisjordania está “al borde del colapso” y denuncia aceleración de desplazamientos palestinos

    5.
    Irán afirma que el acuerdo de defensa de Arabia Saudí, Pakistán y Turquía muestra que la región no confía en Estados Unidos

    Irán afirma que el acuerdo de defensa de Arabia Saudí, Pakistán y Turquía muestra que la región no confía en Estados Unidos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Eclipse solar total de agosto: ¿Se podrá ver en Chile?

    Eclipse solar total de agosto: ¿Se podrá ver en Chile?

    A qué hora y dónde ver a Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica en TV y streaming

    “Sospecho que este gobierno no firmaría…”: Los dardos de Boric a la derecha y a Kast tras evocar acuerdo por los 50 años del golpe de Estado
    Chile

    “Sospecho que este gobierno no firmaría…”: Los dardos de Boric a la derecha y a Kast tras evocar acuerdo por los 50 años del golpe de Estado

    Tras fracaso inicial por falta de quórum: comisión de Hacienda del Senado vuelve a sesionar y despacha Sala Cuna Universal

    Arrau celebra siete avances legislativos de la ACOT en una jornada

    Chile envejece y el costo lo pagan las mujeres: el cuidado amenaza con profundizar la brecha laboral
    Negocios

    Chile envejece y el costo lo pagan las mujeres: el cuidado amenaza con profundizar la brecha laboral

    Ley Karin: gobierno socializa borrador de reglamento que pone filtro inicial a denuncias

    CBRE: inversión inmobiliaria alcanza su mayor optimismo para este 2026

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región
    Tendencias

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    El huevo frito es el examen que mide a cualquier sartén: “Es un producto muy pegajoso, que se tiende a pegar en todos lados”

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    Daniel Garnero lamenta perder a Fernando Zampedri para la revancha con Estudiantes: “Es una leyenda viva de Católica”
    El Deportivo

    Daniel Garnero lamenta perder a Fernando Zampedri para la revancha con Estudiantes: “Es una leyenda viva de Católica”

    Zampedri saca agua del desierto: la UC rescata un inesperado empate con Estudiantes y llega vivo al Claro Arena

    Un rebote y el balón se clavó en el ángulo: el gol con que Fernando Zampedri le da vida a la UC ante Estudiantes

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio
    Tecnología

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    “Inter Alia” entra en su última semana de funciones en Teatro Zoco tras una elogiada temporada
    Cultura y entretención

    “Inter Alia” entra en su última semana de funciones en Teatro Zoco tras una elogiada temporada

    La canción de Paul McCartney que John Lennon envidiaba

    Rodrigo Castro reinventa a Marciano: “El camino con Sergio Lagos se fue separando sin conflictos, súper natural”

    ONU alerta que Cisjordania está “al borde del colapso” y denuncia aceleración de desplazamientos palestinos
    Mundo

    ONU alerta que Cisjordania está “al borde del colapso” y denuncia aceleración de desplazamientos palestinos

    Pedro Ultreras, periodista y cineasta autor del documental La Bestia: “México siempre ha sido territorio minado para los migrantes”

    Justicia brasileña rechaza secreto total en causa contra chileno por insultos racistas y limita reserva a antecedentes sobre su salud mental

    Hablemos de amor: mi primer amor
    Paula

    Hablemos de amor: mi primer amor

    Cuando una pareja se separa, ¿quién se queda con la mascota?

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas