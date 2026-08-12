En solo una semana Congreso despacha a ley ampliación del subsidio a la tasa para créditos hipotecarios

Apenas una semana se demoró en su tramitación en el Congreso la ampliación del subsidio a la tasa para créditos hipotecarios para la compra de viviendas nuevas, la que este martes quedó lista para ser ley.

En la jornada, la sala del Senado aprobó por unanimidad el proyecto que sumará 30 mil cupos para el subsidio que busca rebajar la tasa hipotecaria de 4% a 3%, a los 50 mil que estaban considerados en la ley original. Adicionalmente, amplía el valor límite de viviendas elegibles para este subsidio de 4.000 UF a 6.000 UF, y extiende su plazo para agotarse hasta el 31 de mayo de 2028.

La iniciativa fue ingresada a la Cámara de Diputados el pasado 4 de agosto. Durante su primer trámite fue aprobada por unanimidad tanto en la Comisión de Hacienda como en la sala de la Cámara, donde obtuvo 139 votos a favor, avanzando posteriormente al Senado, donde obtuvo un apoyo total y transversal con 33 aprobaciones.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, recordó que “este es un programa que venía funcionando (bien) y se estaba agotando. De los 50 mil subsidios iban quedando 10 mil y en septiembre se iba a extinguir el beneficio. Nuestro diagnóstico es que es un programa bien diseñado, pero queríamos llevarlo a la clase media, subir la puntería hasta las 6.000 UF”.

El jefe de la cartera resaltó que “es un proyecto de ley que es tremendamente importante para la clase media (...) esto se combina con la Ley de Reconstrucción, que contempla una exención transitoria del IVA para viviendas nuevas durante 12 meses. Cuando se combina el efecto del IVA con el efecto de la tasa de interés, tenemos una posibilidad de acceso a la vivienda muy importante para las familias de clase media”.

La iniciativa busca reducir los altos niveles de stock que mantiene el mercado inmobiliario, que concentra cerca de 100 mil viviendas listas para su entrega. Con esto, también reactivar la actividad y el empleo en la construcción, que se ha frenado ante los bajos niveles de venta.