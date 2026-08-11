Bice Inversiones calcula que sociedad de Julio Ponce ingresará al Ipsa en septiembre

Pampa Investments es el nombre que recibió la ex Oro Blanco tras la aprobación de la junta extraordinaria de accionistas de junio. Esa fue la última modificación realizada en el marco de la reorganización de las sociedades Cascadas a través de las cuales Julio Ponce participa en SQM.

En virtud del término de la reestructuración, Bice Inversiones emitió este martes un informe en el que analizó el resultado de la iniciativa, y apuntó a que la compañía pasaría a formar parte del principal índice accionario del país.

En opinión de la entidad, la simplificación de la estructura corporativa generó ahorros, aumentó la liquidez y mejoró el gobierno corporativo, “además de actuar como un catalizador de valor al reducir el descuento de participación”.

El proceso, liderado por la vicepresidenta de las compañías e hija de Ponce, Francisca Ponce, implicó la reducción desde 6 a dos sociedades. En una primera, Pampa Calichera fue absorbida por Oro Blanco, y Nitratos fue absorbida por Potasios. En una segunda etapa, Norte Grande y Global Mining fueron absorbidas por Oro Blanco, quedando la mencionada sociedad junto a Potasios.

Según Bice, Pampa Investments espera ahorros totales en gastos generales y administrativos de aproximadamente US$1,5–2 millones por año, relacionados con patentes, asesores, auditorías, honorarios de la junta directiva, entre otros.

En tanto, subrayó que la liquidez de la acción “ha mejorado significativamente de US$0,4 millones de ADTV (volumen diario promedio de negociación) durante los últimos 10 años a US$1 millón en los últimos 6 meses, excluyendo valores atípicos”.

“En este sentido, destacamos que Pampa Investments (Ex-Oro Blanco) se señala como la incorporación más probable al nuevo índice IPSA en septiembre, bajo la nueva metodología (MSCI)”, concluyó.

Además, estimó que el descuento de participación de Pampa Investments ha disminuido sustancialmente de aproximadamente 50% en promedio durante los últimos 10 años a un actual 19% después del proceso de reestructuración.

“Finalmente, con respecto al ligero obstáculo del potasio, observamos un impacto limitado, ya que no altera significativamente ni la eficiencia del grupo ni la exposición subyacente a SQM”, comentó Bice.