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    “La ausencia de regulación es la que produce el abuso”: Comisión de Salud discute proyecto que busca regular la gestación subrogada

    Según se acordó, la moción parlamentaria deberá pasar por tres comisiones: Salud, Mujer y Constitución.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    La comisión de Salud del Senado dio inicio esta jornada a la discusión del proyecto de ley que busca regular la procreación asistida con transferencia embrionaria en una gestora subrogante, cuyos autores son el senador Matías Walker (Independiente), Iván Flores (DC) y la entonces senadora y actual ministra Ximena Rincón.

    La moción parlamentaria, que se encuentra en primer trámite constitucional, propone establecer por primera vez una regulación específica de la gestación subrogada en Chile, no limitándose a autorizar una reproducción asistida, sino que regula a quienes pueden recurrir a ella, así como los requisitos de la mujer gestora, el contenido del pacto de las partes, y la obligación de los centros de salud, entre otras materias.

    Al respecto, el presidente de la comisión, el senador Juan Luis Castro (PS) manifestó en primera instancia que avanzarían para buscar la fusión de esta iniciativa junto a otra moción parlamentaria que fue ingresada a principios de agosto y que cuenta con matrices similares. Asimismo, indicó que debido a la naturaleza de la iniciativa, se acordó que el proyecto deberá ser tratado por tres comisiones: Salud, Mujer y Constitución.

    Por su parte, el senador Walker expuso los detalles de su iniciativa a la comisión, destacando que el proyecto “no busca crear una realidad, sino derechamente hacerse cargo de una realidad que ya existe en Chile, pero que nuestro ordenamiento jurídico hoy no ampara y no regula”.

    “En consecuencia, hay personas a las cuales el Estado, directamente, les da la espalda y es a quienes, por razones de salud u otro impedimento funcional, como dice el proyecto, no pueden gestar o llevar a término un embarazo y que hoy recurren a la gestación subrogada sin ninguna garantía, ni para ellas, ni para la gestora, ni para el niño o niña que nace de este proceso”, señaló.

    Así, detalló, lo que proponen con este proyecto “no es promover la gestación subrogada, sino que darle reconocimiento a una realidad que ya existe, otorgando una serie de certezas a las partes”.

    “El gobierno del Presidente Kast tiene un programa que se llama Chile Renace. Nosotros decimos: Chile debe renacer para todos sus hijos y reconociendo que hay distintos tipos de familias, como lo hemos hecho en la legislación en los últimos años”, señaló. En ese sentido, indicó que Chile al no contar con una ley que regule la gestación subrogada, las familias chilenas que recurren a esta técnica en otros países que sí lo regulan, al volver a Chile “no tienen certeza respecto de la paternidad, respecto a los derechos de las partes, y los niños quedan en la desprotección”.

    De esta forma, explicó Walker, el proyecto reconoce el derecho a recurrir a estas técnicas a toda persona, sin distinción de orientación sexual, cuando exista infertilidad, contemplando tres causales.

    “La inviabilidad uterina, la inviabilidad biológica de uno de los integrantes de la pareja, o la inviabilidad biológica de ambos integrantes de la pareja”, detalló.

    Hoy la ausencia de regulación es la que produce el abuso y la vulnerabilidad, y no la posibilidad de regular una situación que ya existe (...) este proyecto no habilita la gestación subrogada sin condiciones, sino que la sujeta a un marco estricto en al menos cuatro frentes”.

    Estos frentes, detalló, son: la prohibición del lucro comercial, es decir, no hay pago por el niño ni por el cuerpo de quien lo gesta; la autonomía de la mujer gestante mediante una evaluación independiente; y el consentimiento, ya que se establece un pacto gestacional que se firma ante notario y en él la gestora declara expresamente que no tiene intención de quedarse con el niño.

    Asimismo, detalló, el proyecto considera una sanción penal frente al abuso.

    “El proyecto sanciona el mal uso del pacto gestacional, el ingreso ilegal de mujeres extranjeras para ejercer como gestora y la captación de mujeres mediante violencia o engaño para estos fines, con penas agravadas si la víctima es menor de edad, cuya finalidad es resguardar el sistema. Se exige al menos dos años de residencia en el país para la mujer gestora”, sostuvo.

    Así, concluyó, lo que se busca con el proyecto, “es darle un marco que proteja a cada una de las personas involucradas,: a quienes no pueden gestar, a quien presta su cuerpo para apoyarle, y sobre todo el interés superior de quien nace en este proceso”.

    Más sobre:PolíticaSaludGestación SubrogadaCongresoComisión de SaludMatías WalkerIván Flores

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