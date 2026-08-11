Banco Santander pide la quiebra de empresario Franck Lançon, el “zar de los residuos mineros”

El empresario Franck Yves Lançon , controlador de Minera Cobre Verde, enfrenta un complejo escenario judicial y financiero. Hace un año, la firma dedicada al mercado de residuos mineros solicitó acogerse a una reorganización concursal para intentar salvar la operación y estructurar el pago de sus obligaciones. Sin embargo, la compañía no logró viabilizar el proceso y recientemente fue declarada en quiebra.

Durante la tramitación ante el 28º Juzgado Civil de Santiago, la empresa detalló que sus pasivos totales ascendían a $27.251 millones.

Sin embargo, el escenario se vuelve a complicar para el empresario conocido como el «zar de los residuos mineros». El pasado 5 de agosto, Banco Santander interpuso una demanda ante el 4º Juzgado Civil de Santiago en la que exige la liquidación forzosa del ingeniero comercial debido a cuantiosos pasivos.

La solicitud no se basa en deudas personales de Franck Lançon, salvo una. De los cinco títulos, solo el de Itaú (mutuo hipotecario) lo tiene como deudor principal; en los demás (Santander, BCI, Consorcio) comparece como aval y codeudor solidario de sociedades del grupo.

Según el documento judicial, pesan en su contra cinco títulos ejecutivos vencidos por diversas obligaciones, en las que figura ya sea como deudor principal, avalista, fiador o codeudor solidario. Actualmente, el empresario enfrenta ejecuciones en cuatro juicios distintos y no ha presentado bienes suficientes para responder a las deudas y costas asociadas dentro del plazo legal de cuatro días tras los respectivos requerimientos.

Los cuatro juicios detallados suman un pasivo total de $2.677.405.818, cifra que agrupa las demandas interpuestas en distintos juzgados civiles de Santiago por el Banco Santander ($1.141.353.750), Banco Itaú Chile ($584.532.032), BCI ($331.450.000) y Banco Consorcio ($620.070.036) en contra de la empresa Cobre y Metales y el empresario Franck Yves Lançon.

La demanda de Banco Santander es patrocinada por José Antonio Morales, socio de Ecclefield, Morales y Cia. Abogados.

A este escenario de insolvencia se suma un flanco penal abierto por la filial chilena de la multinacional japonesa Mitsui & Co., la cual interpuso una querella en su contra ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de estafa y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

Por otro lado, en octubre del año pasado, en el Juzgado de San Antonio, Lançon fue formalizado por el presunto delito de estafa, luego que Werco Trade, una empresa suiza de intermediación de minerales, acusara un perjuicio de US$9,6 millones. El empresario quedó sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional.

Los cuatro juicios

El primero de los cuatro juicios detallados en la demanda se tramita actualmente en el 14° Juzgado Civil de Santiago. En este proceso, Banco Santander demandó a la empresa Cobre y Metales y al empresario Franck Yves Lançon, quien figura como avalista, por el no pago de un pagaré destinado al financiamiento de exportaciones. Al 22 de abril de 2025, el equivalente de esta deuda en moneda nacional ascendía a $1.141.353.750. Según el escrito judicial, Lançon “no presentó bienes suficientes para responder a la prestación adeudada y sus costas dentro de los cuatro días siguientes al respectivo requerimiento”, diligencia que se efectuó en rebeldía el 1 de abril de 2026.

El segundo litigio fue interpuesto por Banco Itaú Chile ante el 30° Juzgado Civil de Santiago, originado por el impago de un título ejecutivo correspondiente a una escritura pública de compraventa y mutuo hipotecario (con tasa y cuota fijas), fechada el 31 de marzo de 2022. De acuerdo con el documento firmado ante la notaria María Soledad Lascar Merino, mediante esta operación el empresario accedió a fondos por $584.532.032.

El tercer juicio surge de una acción judicial presentada por el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) contra Cobre y Metales en el 25° Juzgado Civil de Santiago. Al igual que en la primera causa, Lançon fue demandado en su calidad de avalista y codeudor solidario. Según la demanda, ingresada el 17 de enero de 2025, la deuda alcanza los $331.450.000.

Paralelamente, ante el 17° Juzgado Civil de Santiago, Banco Consorcio tramita una cuarta demanda contra Cobre y Metales y el empresario, exigiendo el pago de $620.070.036.

La solicitud de liquidación establece ante el tribunal que existen en contra de Franck Yves Lançon cinco (5) títulos ejecutivos vencidos, provenientes de obligaciones diversas.

El documento consignó que, al estar iniciadas las ejecuciones correspondientes y al no haber presentado bienes suficientes para responder a las deudas (ni a sus costas) dentro del plazo legal de cuatro días tras ser requerido, se configura la causal de liquidación forzosa simplificada.

Descargos

Cristobal Grisolia, abogado del Grupo Cobre y Metales explicó a Pulso que “la solicitud presentada por Santander no se funda en deudas personales del señor Lançon, sino en obligaciones de empresas relacionadas respecto de las cuales él comparece como garante y codeudor solidario. Corresponde, además, a una petición que aún debe ser analizada y resuelta por el tribunal y, por tanto, no significa que el señor Lançon haya sido declarado en liquidación”.

“Actualmente existe una voluntad concreta de avanzar hacia una solución. Una de las empresas del señor Lançon, mantiene conversaciones con un grupo relevante de instituciones financieras, en un proceso liderado por uno de los principales bancos de la plaza y que se espera concluir durante los próximos meses. La gran mayoría de los acreedores financieros participa de estas conversaciones y, desde noviembre, recibe mensualmente el pago de intereses mientras se avanza hacia un acuerdo definitivo”, agregó Grisolia.

“Este proceso se desarrolla en un escenario en que la compañía retomó sus operaciones hace diez meses, un avance relevante en su proceso de normalización. Al igual que la mayoría de las instituciones, que ha optado por acompañar este proceso de estrechez financiera que se está resolviendo con trabajo y compromiso, se espera que Santander también pueda incorporarse al acuerdo que se trabaja con el conjunto de la banca”, señaló el abogado del Grupo Cobre y Metales.