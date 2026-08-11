Mujeres tienen una pensión 43% inferior que la de hombres, pero brecha se reduce a la mitad con PGU y reforma previsional

Al considerar a todas las personas pensionadas por vejez en el país que tienen 65 años o más (1.237.764), las mujeres registran un monto promedio de pensión autofinanciada que es 42,6% inferior que el de los hombres, ya que el de ellas alcanzó los $213 mil en marzo, y el de ellos fue de $372 mil.

Pero esa brecha se reduce a la mitad si se consideran las pensiones solidarias que entrega el sistema, pues el 83,5% de ese universo recibe la Pensión Garantizada Universal (PGU). En tanto, el 81,2% recibe beneficios del Seguro Social Previsional. Además, el 68,4% de ese mismo total, recibe ambos beneficios.

Así, la brecha disminuye a -27% al incorporar la PGU, llegando a $407 mil promedio para mujeres y $558 mil para hombres. Y luego baja a -22,1% al incorporar los beneficios del Seguro Social Previsional que creó la reforma de pensiones, llegando a $491 mil en mujeres y $631 mil en hombres.

Eso es lo que muestra el reporte “Informe de género sobre el sistema de pensiones y seguro de cesantía” que realiza de manera anual la Superintendencia de Pensiones, con el objetivo de comparar la situación de hombres y mujeres en el sistema, y que por primera vez mide de qué modo influyen en esta ecuación los beneficios de la reforma previsional que empezaron a operar en enero de 2026, cuando se iniciaron los pagos de las prestaciones del Seguro Social Previsional, esto es, el Beneficio por Años Cotizados (BAC) y la Compensación por diferencias de Expectativa de Vida (CEV).

En términos de la mediana, la brecha pasa de -44,9% en la pensión autofinanciada entre el total de personas de 65 años o más que recibe pensiones por vejez, a -28,5% al incluir la PGU, y a -22,9% al incorporar los beneficios del Seguro Social Previsional.

El reporte afirma que “la PGU es el componente que más contribuye a reducir las brechas de género, con una mayor incidencia en las pensiones autofinanciadas más bajas, las cuales perciben mayormente las mujeres”. A su vez, entre quienes reciben PGU y acceden al Seguro Social Previsional, los beneficios de este último “también contribuyen a disminuir la brecha, aunque su aporte adicional es más acotado que entre quienes solamente reciben los beneficios del Seguro Social Previsional”, puntualiza.

Brechas “siguen siendo significativas”

El informe de la Superintendencia de Pensiones da cuenta de que “las brechas de género en el sistema de pensiones y en el seguro de cesantía siguen siendo significativas y reflejan desigualdades que se originan, principalmente, en el mercado del trabajo y persisten durante la vida laboral activa”.

En este contexto, el reporte muestra que “las mujeres registran menores remuneraciones imponibles, menores densidades y años de cotización y una mayor expectativa de vida. Estos factores inciden en menores saldos previsionales y en pensiones autofinanciadas considerablemente más bajas que las de los hombres”.

Es que al ver las personas afiliadas activas al sistema de capitalización individual a diciembre de 2025, las mujeres representaban el 46,9%. Además, eran el 44,2% de las personas cotizantes. Asimismo, la densidad de cotizaciones fue mayor en hombres (56,8%) que en mujeres (48,9%), lo que implicó una brecha de -7,9 puntos porcentuales al analizar el porcentaje de meses cotizados respecto de los meses transcurridos desde que una persona se afilió.

Por otra parte, la remuneración imponible promedio de las mujeres cotizantes fue de $1.282.550 a diciembre de 2025, mientras que la de los hombres alcanzó $1.456.444, con una brecha de -11,9%.

El estudio del regulador enseña que el año pasado se pensionaron 159.605 personas. De ellas, el 54,3% correspondió a mujeres. Mientras las mujeres registraron un monto promedio de la primera pensión autofinanciada por $104.891, en hombres fue de $295.080, esto es una brecha de -64,5%. Al ver la mediana, la brecha fue de -73%, con $40.920 para las mujeres y $151.761 para los hombres.

Pensiones solidarias

Respecto de las prestaciones del Seguro Social Previsional que se empezaron a pagar este año, el reporte muestra que en marzo de 2026 se registraron 1.406.339 personas beneficiarias, de las cuales el 56% fueron mujeres y el 44% hombres.

Del total de mujeres beneficiarias, el 53,8% accedió al BAC y a la CEV, mientras que un 41,2% accedió solo a la CEV, y el 5% restante, solo al BAC.

Al ver los montos de los beneficios, las mujeres que recibieron tanto el BAC y el CEV obtuvieron un monto promedio de $109.689. Para aquellas beneficiarias que recibieron solo CEV o solo BAC, estos montos promedio fueron de $10.227 y de $80.528, respectivamente. Por su parte, el BAC fue, en promedio, de $98.019 para los hombres.

En paralelo, en marzo de 2026 la PGU llegó a 2.265.811 personas, donde 57,9% fueron mujeres. De este total, 1.648.250 correspondió a PGU contributiva (72,7%) y 617.561 (27,3%) a PGU no contributiva. Las mujeres representaron el 53% y 70,9%, respectivamente.