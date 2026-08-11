Las Guerreras Rojas suman su primer triunfo: Chile vence a Egipto y sigue con vida en el Mundial de Vóleibol Sub 17. Foto: Pamela Bravo

Chile consiguió su primera victoria en el Mundial Femenino Sub 17 de Vóleibol. Las Guerreras Rojas derrotaron a Egipto en el Estadio Nacional y sumaron un resultado que les permite mantener sus opciones de avanzar de ronda en el certamen que se disputa en el país. El combinado nacional se impuso por 3-1, con parciales de 22-25, 25-10, 25-20 y 25-20.

La Selección llegaba al encuentro después de caer frente a República Checa, Tailandia y Estados Unidos en sus primeras tres presentaciones del certamen. Ante el conjunto africano, que tampoco había conseguido triunfos en el torneo, Chile logró el resultado que necesitaba. El próximo desafío de las nacionales será frente a Turquía, en el último partido de la primera fase.

“Tuvimos una sesión de video para analizarlo, estudiarlo y ver cómo respondemos. Yo creo que si estamos concentrados, somos capaces de mantener ese ritmo de juego y respetar ese plan de juego, podemos conseguir un buen resultado”, anticipaba el técnico Rául Pereyra a El Deportivo. “Después del partido veremos cómo sigue esto, pero el objetivo está puesto en ganarlo y ver también cómo se va definiendo el grupo. El último partido es con Turquía, que también es un equipo fuerte. Lo bueno es que el grupo está bien, está sano mentalmente también, está fuerte, así que vamos por ese objetivo”, indicó. Su plan dio resultado.

En esta ocasión, Egipto se quedó con el primer set ante Chile por 25-22. Las africanas tomaron ventaja en el inicio de la manga, aprovechando los problemas de recepción de las Guerreras Rojas. El equipo de Pereyra logró emparejar el desarrollo y mantenerse cerca en el marcador, pero Egipto recuperó la ventaja en el tramo final y cerró el parcial. El resultado obligaba a Chile a reaccionar.

La selección chilena femenina enfrentó por la cuarta fecha a Egipto por Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub 17. MAX MONTECINOS

En la segunda parte, el combinado nacional igualó el partido tras imponerse por 25-10. Las Guerreras Rojas comenzaron la manga abajo en el marcador, pero lograron remontar una diferencia de tres puntos y ponerse en ventaja por primera vez en el parcial. Desde ese momento, las chilenas tomaron el control del juego y ampliaron la distancia hasta cerrar el set. Fue, hasta ese momento, el mejor momento de Chile en el certamen planetario.

La escuadra nacional aprovechó el envión y quedó a un set de conseguir su primera victoria en el Mundial. Las Guerreras Rojas se impusieron por 25-20 en la tercera manga y pasaron a liderar el partido por 2-1.

El equipo de Pereyra consiguió tomar ventaja durante el parcial y llegó a establecer una diferencia amplia en el marcador. Egipto logró reducir la distancia en la parte final y acercarse a Chile, pero la selección nacional sostuvo la ventaja y cerró el set por cinco puntos.

La Selección mantuvo la ventaja durante buena parte de la cuarta manga. El parcial comenzó equilibrado, pero las Guerreras Rojas consiguieron establecer diferencias durante el desarrollo. La selección concretó la oportunidad y aseguró su primer triunfo en cuatro presentaciones en el Mundial.

Con este resultado, la selección juvenil consiguió el triunfo que necesitaba para mantenerse con opciones de avanzar de ronda en el Mundial Femenino Sub 17. Las Guerreras Rojas cerrarán esta fase frente a Turquía, en un encuentro que volverá a ser determinante para sus posibilidades en el campeonato, que nuevamente se disputará en Centro de Deportes Colectivos del Estadio Nacional.