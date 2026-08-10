Las Guerreras Rojas se juegan su opción ante Egipto en el Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17: “El objetivo es ganarlo”

El Mundial Femenino Sub 17 de Vóleibol marcó un hito para Chile, que está viviendo una fiesta deportiva tras la realización de un certamen inédito en territorio nacional. El evento es el comienzo de una generación que promete elevar la disciplina nacional. La oportunidad de afrontar el certamen planetario ha permitido que las Guerreras Rojas se midan frente a potencias con una gran cultura en el vóleibol.

Tras caer ante República Checa, Tailandia y Estados Unidos. Ahora, este lunes 10 de agosto, se enfrentarán a Egipto, a las 20 horas, con el objetivo de seguir con opciones de avanzar de ronda en el certamen.

El público se ha contagiado y ha repletado sus tres sedes: Santiago San Felipe y Los Andes. “Para nosotros ha sido un orgullo, la verdad que es algo único. Nos toca vivir un Mundial y compartir con los 23 mejores países del mundo rankeados para este Mundial. Ha sido una experiencia increíble. Creo que a estas edades es difícil el tema de mantener un equilibrio en el juego. Eso cuesta bastante, pero para las chicas sobre todo ha sido una experiencia increíble. Les ha tocado jugar con estas potencias como Estados Unidos, con equipos como Tailandia, con la escuela asiática. Ha sido, la verdad, muy, muy lindo. Una experiencia muy enriquecedora”, contó el técnico Raúl Pereira, en una entrevista con El Deportivo.

El cuerpo técnico liderado por Raúl Pereira. Foto: Max Montecinos/IND MAX MONTECINOS

El objetivo es conseguir una victoria para poder ilusionarse con la clasificación: “De parte del público ha sido magnífico. Hay un estadio lleno gritando por Chile. Hemos sentido un apoyo total. La ha organización ha sido tremenda. Estamos muy felices, buscando mejorar nuestro juego y ojalá conseguir un triunfo. Para eso entrenamos, pero el nivel de verdad es alto, eso complica bastante y hay que manejarlo de alguna manera para poder lograr el triunfo que es lo que buscamos”.

“Ahora el próximo rival es Egipto. Ayer tuvimos una sesión de video para analizarlo, estudiarlo y ver cómo respondemos hoy. Yo creo que si estamos concentrados, somos capaces de mantener ese ritmo de juego y respetar ese plan de juego, podemos conseguir un buen resultado”, complementó.

Más allá de que aún tienen opciones para alcanzar la clasificación a la siguiente ronda, el propósito principal es conseguir una victoria: “Después del partido veremos cómo sigue esto, pero el objetivo está puesto en ganarlo y ver también cómo se va definiendo el grupo. El último partido es con Turquía, que también es un equipo fuerte. Lo bueno es que el grupo está bien, está sano mentalmente también, está fuerte, así que vamos por ese objetivo”, indicó.

El análisis del técnico

Pereira analizó con detalle los tres tropiezos de las Guerreras Rojas: “El primer partido fue duro, con un equipo checo que trabaja muy bien en el bloqueo, con un biotipo distinto también, muy fuertes. Nos pasó un poco la cuenta también el debut. Entramos y nos costó enganchar el ritmo de juego. Cuando más o menos lo encontramos, nos fue difícil también mantenerlo porque el rival exige demasiado”, reveló.

“Con Tailandia entramos de otra manera, entramos muy bien. Y bueno, después en el juego, Tailandia realizó un par de cambios, nos modificó el esquema y la verdad que son increíbles, son admirables”, añadió.

También valoró el enfrentamiento ante la potencia norteamericana: “Ante Estados Unidos estábamos también preparados, sabiendo que íbamos a enfrentar a una potencia. Trabajamos a ver de qué manera podíamos hacer el daño. El plan se hizo, se respetó, pero bueno, los rivales son duros, son escuelas ya tradicionales del vóley, son potencias a nivel del ranking mundial. Así que están un paso, dos, dos pasos más arriba, dos escalones más arriba que nosotros”.

Al mismo tiempo, considera que enfrentar a equipos de este nivel solo permitirá que la selección nacional eleve su propio desempeño: “Hay que seguir trabajando, buscando mejorar y la forma de mejorar también es competir a nivel internacional, estamos tras eso. Si este es un grupo que se viene formando con muchas niñas de regiones, con lo más alto que hemos encontrado, con algunas destacadas también de algunas regiones que son más bajitas pero tienen otro tipo de potencial que nos puede ayudar a la selección. Estamos enfocados en tratar en estos últimos partidos de dar lo mejor con estas potencias que nos toca competir”.

El público chileno se ha hecho presente en el Mundial de Voléibol Femenino Sub 17. Foto: Max Montecinos/IND. MAX MONTECINOS

El trabajado proyecto de la selección

El biotipo es uno de los factores que Pereira considera que necesitan ir construyendo en el proceso: “Hay varias niñas con un buen biotipo, un buen potencial. Sí tenemos que reforzar algunos puestos y seguir buscando, porque este deporte requiere altura. Con Estados Unidos quedó claro, nos pasaba por arriba en algunos momentos, justamente por un tema de biotipo. Eran muy altas. Hay que seguir reforzando ciertos puestos en la cancha, hay que seguir buscando en el país. Es un país largo, muy grande, pero largo. Entonces hay que buscar en cada rincón de Chile para ver si conseguimos lo mejor para nuestra selección.

El vóleibol está en pleno proyecto ligado al centro de desarrollo que promociona la Federación Internacional conjunto con la Confederación Sudamericana. Ahí emerge la figura de la Fevochi: “Ha sido un camino largo. Así se empezó un reclutaje de jugadoras de todo el país. Era un grupo de 50 o 60 niñas, aproximado, hasta llegar como objetivo a las 14 que disputaron el Mundial”, contó.

Las seleccionadas corresponden a ciudades a lo largo de todo el país: Quillota, Concón, Valparaíso, Santiago, Pichilemu, Linares, Concepción, Los Ángeles y Punta Arenas. En ese sentido, el técnico también revela las complejidades que ha tenido al mando del equipo desde que asumió hace tres años: “Ha sido un camino largo, duro. Tener chicas de tan baja edad y tenerlas en Santiago, es bien complicado. Recién he podido tener el equipo completo dos o tres meses antes de la competencia, que ya las tenía entrenando prácticamente todos los días, pero previo a eso ha sido bien complejo”.

“Entonces, por ahí nos falta un poco más de crecimiento en política deportiva, en el apoyo para que las chicas de regiones también puedan venir y entrenar con un grupo de selección de buena manera. Eso significa un plan que abarque de manera integral todo lo que tiene que ver con su seguridad, su confort y su desarrollo. Pero estamos conformes, estamos muy contentos porque las tenemos acá, ya son parte del equipo, están integradas. Habrá que mirar de aquí a futuro cómo podemos seguir proyectándolas”, cerró.