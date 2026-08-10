El millonario premio que Joaquín Niemann recibe tras su coronación en el LIV Golf de Nueva York

Joaquín Niemann volvió a celebrar en el LIV Golf. El talagantino cerró un fin de semana brillante y se quedó con el título en Nueva York. Se trata de su segunda corona de la temporada en el circuito, que ya consagró como campeón del año a Jon Rahm. El español se erigió como tricampeón.

Asímismo, es el noveno trofeo que el chileno consigue desde que llegó en 2022. Joaco es el golfista con más victorias a nivel individual de la historia del certamen. Su marca fue ensanchada principalmente durante un grandísimo 2025, donde consiguió cinco coronas.

Sobre el trámite de la ronda final, el talagantino reconoció las complicaciones que tuvo. “Siento que no tuve el mejor comienzo. No me sentí muy cómodo. Pero en cuanto a cómo se desarrolló, a lo largo del día empecé a jugar cada vez mejor, sintiéndome más cómodo y más comprometido; empecé a seguir mis líneas y la pelota empezó a ir hacia donde yo apuntaba. Estoy muy contento y orgulloso de cómo jugué al final”, destacó tras la competencia.

Por otro lado, confesó cómo disfruta de los instantes al límite: “Sin duda me gusta la sensación. No va a durar para siempre; probablemente se me pase en un par de horas. Pero me encanta la presión, me encanta vivir esos momentos, pasar una semana larga aquí jugando al golf y liderar el torneo desde el principio es algo muy especial, y definitivamente lo disfruto”.

Una cuantiosa cifra

Su nueva consagración le significa recibir una estratosférica cifra en premios. Por el hecho de haber conseguido el primer lugar se quedó con un cuantioso cheque de cuatro millones de dólares.

A eso hay que sumarle el premio que logró Torque GC en la competencia grupal. El equipo capitaneado por Niemann igualó en la segunda posición con Legion XII, lo que les permitió repartirse lo estipulado para la segunda y tercera plaza (1,5 millones y 900 mil dólares). Es decir, un total de US$ 2,4 millones. O sea, 1,2 millones de la divisa estadounidense para cada elenco.

Dicha cifra es dividida entre los cuatro integrantes que componen el equipo además del chileno: los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz y el colombiano Sebastián Muñoz. Por ello, a cada uno le corresponden 300 mil dólares. En ese sentido, el nacional recibió una cuantiosa cifra de US$ 4,3 millones por su desempeño en Nueva York.

Luego de su triunfo, Niemann alcanzó un total de US$ $13.590.958 únicamente en premios en la presente temporada.