Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal en Santiago: cuándo y cómo sería el evento. Foto: ATON.

Después de la última lluvia del jueves 6, la Región Metropolitana tendría un respiro de las precipitaciones, tomando en cuenta los últimos frentes que, en julio, dejaron montos importantes, poco vistos en la temporada.

Eso sí, el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advierte que será un fin de semana muy frío: regresarían las heladas , con temperaturas cercanas al bajo cero en Santiago.

Sin embargo, tanto el modelo de Meteochile y otros modelos meteorológicos, como el ECMWF que utiliza Meteored, no descartan que puedan volver las precipitaciones, al menos por unas horas.

Esto es lo que se sabe del pronóstico, hasta ahora.

Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento. Foto: ATON.

¿Llueve en Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo

Según explicó el meteorólogo Javier Hernández de Meteored, además del aire frío que ingresará a la Región Metropolitana este fin de semana, es posible que algo de lluvia vuelva a caer sobre el sector , gracias al ingreso de un nuevo sistema frontal.

Eso sí, será de características débiles, aunque podría dejar chubascos aislados. Todo esto ocurriría el próximo sábado, 8 de agosto.

Hernández asegura que hay un 50% de probabilidad de que caiga lluvia en el centro de Santiago, y en la cordillera de la RM un 70%.

Además, los datos de Meteochile muestran chubascos de aguanieve aislados en la madrugada y mañana en Santiago oriente y San José de Maipo .

Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento. Foto: ATON.

El regreso de las heladas a la Región Metropolitana

Este evento breve y débil de lluvia se dará en medio del retorno de las heladas a la RM. Tanto así, que el próximo domingo se espera que sea el día más frío en varias semanas, con temperaturas bajo cero en varios sectores de la capital.

Estas son las temperaturas mínimas que traerá el domingo 9 , según el tiempo: