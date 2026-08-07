Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento
¿Vuelve la lluvia a Santiago este fin de semana? Revisa el pronóstico actualizado para la Región Metropolitana, la probabilidad de precipitaciones y las heladas que podrían dejar temperaturas bajo cero.
Después de la última lluvia del jueves 6, la Región Metropolitana tendría un respiro de las precipitaciones, tomando en cuenta los últimos frentes que, en julio, dejaron montos importantes, poco vistos en la temporada.
Eso sí, el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advierte que será un fin de semana muy frío: regresarían las heladas, con temperaturas cercanas al bajo cero en Santiago.
Sin embargo, tanto el modelo de Meteochile y otros modelos meteorológicos, como el ECMWF que utiliza Meteored, no descartan que puedan volver las precipitaciones, al menos por unas horas.
Esto es lo que se sabe del pronóstico, hasta ahora.
¿Llueve en Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo
Según explicó el meteorólogo Javier Hernández de Meteored, además del aire frío que ingresará a la Región Metropolitana este fin de semana, es posible que algo de lluvia vuelva a caer sobre el sector, gracias al ingreso de un nuevo sistema frontal.
Eso sí, será de características débiles, aunque podría dejar chubascos aislados. Todo esto ocurriría el próximo sábado, 8 de agosto.
Hernández asegura que hay un 50% de probabilidad de que caiga lluvia en el centro de Santiago, y en la cordillera de la RM un 70%.
Además, los datos de Meteochile muestran chubascos de aguanieve aislados en la madrugada y mañana en Santiago oriente y San José de Maipo.
El regreso de las heladas a la Región Metropolitana
Este evento breve y débil de lluvia se dará en medio del retorno de las heladas a la RM. Tanto así, que el próximo domingo se espera que sea el día más frío en varias semanas, con temperaturas bajo cero en varios sectores de la capital.
Estas son las temperaturas mínimas que traerá el domingo 9, según el tiempo:
- Colina: 0 °C.
- Santiago centro: 2 °C.
- Santiago norte: 0 °C.
- Santiago oriente: 1 °C.
- Santiago sur: 0 °C.
- Santiago poniente: 2 °C.
- Curacaví: 0 °C.
- Melipilla: 0 °C.
- San José de Maipo: -2 °C.
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