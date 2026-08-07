SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    ¿Vuelve la lluvia a Santiago este fin de semana? Revisa el pronóstico actualizado para la Región Metropolitana, la probabilidad de precipitaciones y las heladas que podrían dejar temperaturas bajo cero.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal en Santiago: cuándo y cómo sería el evento. Foto: ATON.

    Después de la última lluvia del jueves 6, la Región Metropolitana tendría un respiro de las precipitaciones, tomando en cuenta los últimos frentes que, en julio, dejaron montos importantes, poco vistos en la temporada.

    Eso sí, el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advierte que será un fin de semana muy frío: regresarían las heladas, con temperaturas cercanas al bajo cero en Santiago.

    Sin embargo, tanto el modelo de Meteochile y otros modelos meteorológicos, como el ECMWF que utiliza Meteored, no descartan que puedan volver las precipitaciones, al menos por unas horas.

    Esto es lo que se sabe del pronóstico, hasta ahora.

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento. Foto: ATON.

    ¿Llueve en Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo

    Según explicó el meteorólogo Javier Hernández de Meteored, además del aire frío que ingresará a la Región Metropolitana este fin de semana, es posible que algo de lluvia vuelva a caer sobre el sector, gracias al ingreso de un nuevo sistema frontal.

    Eso sí, será de características débiles, aunque podría dejar chubascos aislados. Todo esto ocurriría el próximo sábado, 8 de agosto.

    Hernández asegura que hay un 50% de probabilidad de que caiga lluvia en el centro de Santiago, y en la cordillera de la RM un 70%.

    Además, los datos de Meteochile muestran chubascos de aguanieve aislados en la madrugada y mañana en Santiago oriente y San José de Maipo.

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento. Foto: ATON.

    El regreso de las heladas a la Región Metropolitana

    Este evento breve y débil de lluvia se dará en medio del retorno de las heladas a la RM. Tanto así, que el próximo domingo se espera que sea el día más frío en varias semanas, con temperaturas bajo cero en varios sectores de la capital.

    Estas son las temperaturas mínimas que traerá el domingo 9, según el tiempo:

    • Colina: 0 °C.
    • Santiago centro: 2 °C.
    • Santiago norte: 0 °C.
    • Santiago oriente: 1 °C.
    • Santiago sur: 0 °C.
    • Santiago poniente: 2 °C.
    • Curacaví: 0 °C.
    • Melipilla: 0 °C.
    • San José de Maipo: -2 °C.

    Lee también:

    Más sobre:El tiempoTiempo hoyTiempo en SantiagoClimaClima hoyClima en SantiagoPronósticoPronóstico del tiempoPronóstico del climaLluviaLluvia hoySistema frontalSistema frontal SantiagoFrentesistemas frontalesprobabilidad de lluvia SantiagoSan José de Maipo chubascosfrente frío Región Metropolitanaaguanieve en Santiago orienteDirección Meteorológica de Chiledomingo 9 temperaturas mínimasclima invierno Santiagocordillera de la RM precipitacionesfin de semana frío SantiagoMeteored ECMWFDMC pronósticoSan José de Maipo climaaguanieve Santiago orientetemperaturas bajo cero Santiagochubascos aislados RMheladas Región Metropolitanalluvia en Santiagopronóstico Santiagotemperaturas bajo ceroheladas en Santiagochubascos aisladoslluvia débil Santiagopronóstico meteorológico RMsistema frontal en SantiagoNoticias de hoyLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana

    Poduje detalla seis ejes principales del Minvu en cuenta pública y enfatiza que reconstrucción del Biobío “va a terminar en este gobierno”

    Quién es José Ignacio Palma, el nuevo director ejecutivo de Ideas Republicanas que potencia la “camada sub 35″del partido

    Las gestiones de La Moneda y los partidos para contener la crujidera oficialista

    Kast evalúa que el registro de bandas criminales de rango constitucional lo elabore el Ejecutivo con control del Senado

    La ácida reaparición del exministro Montes con Poduje como blanco: “La preocupación de ellos es la gran empresa inmobiliaria”

    Lo más leído

    1.
    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    2.
    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    3.
    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    4.
    Qué es el cáncer de las vías biliares, la enfermedad que provocó la muerte de una tiktoker de 26 años

    Qué es el cáncer de las vías biliares, la enfermedad que provocó la muerte de una tiktoker de 26 años

    5.
    Heladas en la Región Metropolitana: qué sectores serán los más fríos del fin de semana

    Heladas en la Región Metropolitana: qué sectores serán los más fríos del fin de semana

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal en TV y streaming

    Rating del jueves 6 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 6 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fonda de Ñuñoa: estas son las fechas y precios de las entradas para celebrar en el Parque Estadio Nacional

    Fonda de Ñuñoa: estas son las fechas y precios de las entradas para celebrar en el Parque Estadio Nacional

    Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana
    Chile

    Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana

    Poduje detalla seis ejes principales del Minvu en cuenta pública y enfatiza que reconstrucción del Biobío “va a terminar en este gobierno”

    Quién es José Ignacio Palma, el nuevo director ejecutivo de Ideas Republicanas que potencia la “camada sub 35″del partido

    La ofensiva de BancoEstado por millonaria red de “autofraudes”: Puente Alto y La Florida lideran los casos recientes
    Negocios

    La ofensiva de BancoEstado por millonaria red de “autofraudes”: Puente Alto y La Florida lideran los casos recientes

    Caso Sartor en su día 7: defensa de Carlos Larraín busca distanciarse de su hermano

    Economista Aldo Lema asigna “una importancia relevante” a la falta de reformas de segunda categoría como causa del estallido social

    Heladas en la Región Metropolitana: qué sectores serán los más fríos del fin de semana
    Tendencias

    Heladas en la Región Metropolitana: qué sectores serán los más fríos del fin de semana

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Así es el camión azul de Entel que ayudó en el temporal de Coquimbo: permitió cargar celulares y conectarse a Internet

    Vozinha exporta a Colo Colo y a la Liga de Primera: TNT Sports transmitirá a los albos en Argentina, Brasil y México
    El Deportivo

    Vozinha exporta a Colo Colo y a la Liga de Primera: TNT Sports transmitirá a los albos en Argentina, Brasil y México

    Descifra: 75% considera que el fichaje de Vozinha será un aporte al fútbol chileno

    Fernando Gago y los líos judiciales de Michael Clark que azotan a la U: “Yo no lo sabía; me concentro en lo deportivo”

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento
    Tecnología

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Día del Niño: 10 novelas que capturan la magia, el dolor y el asombro de la infancia y la juventud
    Cultura y entretención

    Día del Niño: 10 novelas que capturan la magia, el dolor y el asombro de la infancia y la juventud

    Tomo Como Rey reinventa “Me Voy” de Julieta Venegas

    Illapu cerrará su gira de celebración “55 años historia viva” en el Teatro Caupolicán

    ¿Rusia prepara un ataque a un país de la OTAN? La inteligencia de EE.UU. así lo cree
    Mundo

    ¿Rusia prepara un ataque a un país de la OTAN? La inteligencia de EE.UU. así lo cree

    Tribunal de Estados Unidos sentencia que Trump debe pedir permiso al Congreso para remodelar la Casa Blanca

    Italia responde a España que “no acepta ultimátums” y no reevaluará la suspensión de Schengen hasta el 15 de agosto

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres
    Paula

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres

    Así son los infartos en las mujeres

    El trabajo también puede enfermar el corazón