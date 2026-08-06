Revive la derrota de las Guerreras Rojas en su estreno en el Mundial Sub 17 de Vóleibol ante República Checa
El certamen se juega en nuestro país, en el Centro de Deportes Colectivos del Estadio Nacional.
Chile: 18 - 15 - 21
R. Checa: 25 - 25 -25
Su próximo duelo será este viernes
A las 20.00 horas de este viernes, las Guerreras Rojas se enfrentarán a Tailandia, en su segundo encuentro en el Mundial Sub 17 de Vóleibol que se realiza en nuestro país.
Tercer set y partido para República Checa
A pesar de una gran arremetida final de las Guerreras Rojas, un mal saque cerró la tercera manga por 25-21 a favor de las europeas.
República Checa no afloja
Las europeas, con grandes saques, comienzan con todo en el tercer set para intentar cerrar rápido el partido ante Chile.
¡Arranca el tercer set!
Segundo set para República Checa
Las chilenas cayeron por 15-25 ante las europeas. Ahora, las Guerreras Rojas están dos sets abajo.
A tomar nota: el fixture de las Guerreras Rojas en la Copa del Mundo Sub 17
- Jueves 6 de agosto, 20:00 horas: Chile vs. República Checa
- Viernes 7 de agosto, 20:00 horas: Chile vs. Tailandia
- Sábado 8 de agosto, 20:00 horas: Chile vs. Estados Unidos
- Lunes 10 de agosto, 20:00 horas: Chile vs. Egipto
- Martes 11 de agosto, 20:00 horas: Chile vs. Turquía
Ya se juega el segundo set
Primer set para República Checa
Las europeas se impusieron por 25-18 en la primera manga.
Chile intenta despertar en el inicio
República Checa saca diferencias en el primer set. Las Guerreras Rojas deben pelear desde atrás.
Todos los grupos del Mundial de Vóleibol Sub 17 que se disputa en Chile
- Grupo A: Chile, Estados Unidos, Turquía, República Checa, Tailandia y Egipto
- Grupo B: China, México, Perú, Venezuela, Túnez y Filipina
- Grupo C: Japón, Brasil, Argentina, Polonia, Croacia y España
- Grupo D: Italia, China Taipéi, Puerto Rico, Corea del Sur, República Dominicana y Argelia.
Las Guerreras Rojas ajustan piezas
Buen comienzo de República Checa, que toma la delantera en el primer set con buenos saques y golpes profundos.
¡Arranca el partido!
Chile se enfrenta ante República Checa, en su estreno en el Grupo A del Mundial Sub 17 de Vóleibol.
El grupo de Chile
Cabe destacar que Chile forma parte del Grupo A, en el que, además de República Checa, están Tailandia, Estados Unidos, Egipto y Turquía.
¡Suena el himno de Chile!
Las selecciones ya salen a la cancha del Centro de Deportes Colectivos del Estadio Nacional
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del partido entre Chile y República Checa, en el estreno de ambas selecciones en la Copa del Mundo Sub 17 de Vóleibol que se realiza en nuestro país.
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