Tribunal rechaza solicitud de Karen Rojo de fijar audiencia para acceder a libertad vigilada y ordena informe a Gendarmería

El Juzgado de Garantía de Antofagasta resolvió rechazar, de momento, la solicitud presentada por la defensa de la exalcaldesa Karen Rojo para acceder al beneficio de libertad vigilada intensiva, al no contar con un informe favorable de Gendarmería, requisito que el tribunal calificó como indispensable.

La petición, presentada por su abogado Fidel Castro, buscaba fijar una audiencia para discutir la sustitución de la pena privativa de libertad que cumple la exautoridad, condenada a cinco años y un día por fraude al fisco. Esto, luego de que recientemente se le abonaran 1.463 días a su condena -correspondientes al tiempo que permaneció recluida en Países Bajos-, lo que redujo el saldo de la pena.

Sin embargo, el tribunal señaló que no es posible avanzar en la tramitación del beneficio sin el informe técnico requerido. En su resolución, enfatiza que tal documento constituye “un presupuesto de procedencia del beneficio y no una mera formalidad referencial”, por lo que, sin él, “no resulta jurídicamente procedente citar a la audiencia” para discutir la eventual concesión de la también llamada pena mixta.

Asimismo, el juez descartó que antecedentes provenientes de organismos penitenciarios extranjeros puedan suplir esta exigencia, al carecer de competencia para reemplazar el rol de Gendarmería. Al respecto, indicó que el informe exigido incluye no solo la conducta del condenado, sino también “el análisis del riesgo de reincidencia, los antecedentes sociales y de personalidad”, además de la factibilidad de monitoreo telemático en territorio nacional.

El fallo recalca que, si bien los informes de Gendarmería no son vinculantes para la decisión final, su existencia sí es obligatoria para iniciar el proceso. Así, sostiene que su contenido favorable constituye “un presupuesto habilitante para la sola fijación de la audiencia”, cerrando por ahora la puerta a la solicitud de la defensa.

No obstante, el tribunal ordenó oficiar a la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería para que elabore el informe en un plazo máximo de 45 días.

Cabe recordar que Karen Rojo fue condenada a cinco años y un día de presidio efectivo como autora de un delito consumado de fraude al fisco, que se concretó cuando encabezaba el municipio nortino. Tras huir del país en 2022, fue detenida en Países Bajos y posteriormente extraditada a Chile para cumplir la pena.