Las Guerreras Rojas caen dando batalla ante la sólida República Checa en su debut en el Mundial de Vóleibol Sub 17

El Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional lució con un gran marco de público para el debut de las Guerreras Rojas en el Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17, donde se midieron ante la poderosa República Checa. La victoria fue inapelable para las europeas, quienes se impusieron por 25-18, 25-15 y 25-21.

Las dirigidas de Raúl Pereyra tuvieron su estreno en el Grupo A del certamen, que también está compuesto por Estados Unidos, Turquía, Egipto y Tailandia, rivales de sumo cuidado para las anfitrionas.

Con el correr del capítulo inicial ante las checas, las diferencias se fueron acentuando gracias a la potencia del ataque adversario y su solidez defensiva, que bloqueó sin inconvenientes los embates criollos. Eso sí, las locales, destacando Raffaella Chiari y la joven Nur Martin, de apenas 13 años, experimentaron una recuperación que les permitió al menos acortar la brecha en el marcador.

En la segunda manga, la tónica fue similar. Las del Viejo Continente hicieron gala de toda su potencia y de la altura de sus figuras para sacar una rápida ventaja. Viktorie Mertova, Emma Svecova y Michaela Capova estuvieron intratables.

Sin embargo, las nacionales dieron pelea y recortaron la distancia con buenos movimientos de Paula Salas y Paula Bozzolo. Sin embargo, no fue suficiente para evitar ceder el set.

El último parcial fue aún más cuesta arriba para las voleibolistas nacionales. La desventaja fue un golpe anímico difícil de sobrellevar y las checas lo aprovecharon para desplegar toda su solidez en ataque y en defensa.

Nuevamente se distanciaron con rapidez en el marcador, lo que complicó en demasía las aspiraciones locales. Raúl Pereyra les pedía protagonismo y ataque a sus dirigidas, algo que dio resultado hacia el final del encuentro, haciendo mucho más cerrada la caída. La derrota fue inevitable, pero el aprendizaje de esta primera experiencia es una importante lección a considerar.

Chile no pudo frente a la solidez de República Checa. Foto: Pamela Bravo.

El próximo rival

Por el grupo de las chilenas, Estados Unidos venció a Egipto, por 3-0 (25-13, 25-23 y 25-17), mientras que Turquía derrotó por la misma diferencia (25-13, 25-19 y 25-15) a Tailandia. El próximo desafío de la Selección será este viernes, a las 20.00, en el mismo recinto frente a este último rival. Una victoria asoma como algo fundamental para seguir manteniendo las opciones de clasificar a la siguiente ronda.

Más allá del resultado, en las tribunas se vivió una fiesta, pues es la primera vez que Chile organiza un certamen planetario, el que también se desarrolla en otras tres sedes: San Felipe y Los Andes y el Centro de Deportes de Contacto del Estadio Nacional.