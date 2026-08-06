Con Donald Trump en las tribunas: Joaquín Niemann busca arruinarle la fiesta a Jon Rahm en el LIV Golf Bedminster

El Trump National Golf Club, en Nueva Jersey, será la sede del LIV Golf Bedminster, un torneo en el que Joaquín Niemann intentará escalar en la parte alta de la tabla de posiciones de la temporada y en donde el líder Jon Rahm busca abrochar un título que parece sentenciado.

Joaco quiere dejar atrás una opaca presentación en Reino Unido, en donde no pudo revalidar el título y terminó lejos de los puestos de avanzada, T28, con un acumulado de tres impactos bajo par. Además, esta actuación trajo consecuencias, ya que cayó al quinto lugar de la tabla individual de la temporada en el LIV, con 353.66 puntos.

Una expectativa diferente es la que tiene Jon Rahm, quien fue el máximo oponente del talagantino en los últimos años en el circuito saudí. En Estados Unidos el español va por su tercera corona de manera consecutiva. Es líder con 938.44 puntos y su escolta es Bryson DeChambeau con 719.40.

Foto: Hawkins/Getty Images/AFP

No obstante, si se quiere titular tendrá que elevar el nivel que mostró en Reino Unido, ya que acabó en el puesto 23 y fue la primera vez que se quedó fuera del top 20 en cualquiera de los 35 torneos de temporada regular que disputó en este circuito.

“Siempre soy optimista. Juego a un deporte para ganarme la vida, así que realmente no puedo estar demasiado disgustado con cómo van las cosas en la vida. Aunque a menudo me frustro mucho en el campo, fuera de él soy muy diferente a lo que mucha gente piensa”, dijo el León de Barrika tras el paso en falso de hace dos semanas.

Cabe destacar que todas estas definiciones ocurren al mismo tiempo que los directivos del LIV buscan casi con desesperación nuevas formas para financiar el circuito, esto luego de que el PIF, su gran impulsor financiero, redujo drásticamente su apoyo económico.

Niemann hace algunas semanas se refirió a esta situación delicada: “Siempre intentan informarnos y mantenernos al tanto de lo que hacen. Y nosotros siempre buscamos retroalimentación sobre nuestras opiniones y sugerencias para mejorar el producto y, con suerte, ofrecer algo aún mejor el próximo año. Que esta liga continúe y siga siendo valiosa para el mundo del golf”.

Con la presencia de Donald Trump

El LIV Golf Bedminster se jugará desde este jueves en el Trump National Golf Club, que pertenece al conglomerado empresarial del mandatario estadounidense, The Trump Organization.

Por este motivo, medios de comunicación de ese país informaron que Trump estará en el césped de Nueva Jersey entre el 6 y el 8 de agosto.