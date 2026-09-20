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    Fiestas Patrias 2027: la particular distribución del 18 y 19 de septiembre que implicará un feriado adicional

    La Ley 20.983 establece el viernes 17 de septiembre como feriado cuando el 18 y 19 coinciden con sábado y domingo. De esta forma, las celebraciones del próximo año se extenderán durante tres días. Durante este año las festividades han estado acompañadas por un amplio despliegue vial y policial, con al menos 20 fallecidos en siniestros de tránsito.

    Por 
    Felipe Rivera
    Fiestas Patrias 2027 caerán en fin de semana: el 18 será sábado y el 19 domingo

    Las Fiestas Patrias de 2027 tendrán una distribución distinta a la de este año: los dos días festivos de las celebraciones caerán íntegramente durante el fin de semana.

    El 18 de septiembre –feriado irrenunciable y que conmemora la Primera Junta Nacional de Gobierno de 2027— será sábado, mientras que el 19 de septiembre —día de la celebración de las Glorias del Ejército— caerá domingo. De esta manera, feriados oficiales e irrenunciables se concentrarán durante el fin de semana.

    A esto se suma que según dicta la Ley 20.983, aprobada en el segundo mandato de Michelle Bachelet, si esto ocurre se declara feriado el día viernes 17 de septiembre.

    La distribución del calendario cobra especial relevancia para quienes planifican con anticipación viajes y desplazamientos durante una de las principales festividades del país, que cada año moviliza a miles de vehículos desde y hacia la Región Metropolitana.

    Las celebraciones de este año han estado marcadas por un amplio despliegue de Carabineros en las principales rutas del país.

    Hasta las 23.59 horas del sábado 19, el balance policial contabilizaba 18 personas fallecidas en siniestros viales. Sin embargo, durante la mañana de este domingo la institución confirmó otras dos muertes que todavía no estaban incorporadas al reporte consolidado, elevando a al menos 20 el número conocido de víctimas fatales.

    En el mismo periodo, Carabineros registró 49.047 controles y fiscalizaciones, 12.006 exámenes, 1.293 infracciones y 282 detenidos a nivel nacional. Entre los detenidos se contabilizaron 144 conductores en estado de ebriedad, 85 bajo los efectos del alcohol, 37 bajo los efectos de drogas y 16 por conducción temeraria.

    Las Fiestas Patrias de 2026 también han estado marcadas por una importante salida de vehículos desde Santiago. El balance consolidado hasta las 23.59 horas del sábado contabilizaba 325.250 vehículos que habían abandonado la Región Metropolitana.

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