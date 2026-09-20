Temblor hoy, domingo 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Temblor hoy, domingo 20 de septiembre en Chile

Estos son los sismos informados por Sismología:

17:36 horas

Sismo de magnitud 3.0, ocurrido a 54 km al noreste de Calama y a una profundidad de 113 km.

10:55 horas

Sismo de magnitud 4.7, ocurrido a 30 km al oeste de San Pedro de Atacama y a una profundidad de 131 km.

09:13 horas

Sismo de magnitud 3.7, ocurrido a 51 km al sureste de Socaire y a una profundidad de 222 km.

07:26 horas

Sismo de magnitud 3.3, ocurrido a 52 km al sureste de Socaire y a una profundidad de 218 km.

07:17 horas

Sismo de magnitud 4.0, ocurrido a 42 km al sur de Huasco y a una profundidad de 46 km.

05:30 horas

Sismo de magnitud 3.6, ocurrido a 36 km al este de Pica y a una profundidad de 116 km.

04:31 horas

Sismo de magnitud 3.7, ocurrido a 10 km al noreste de Calama y a una profundidad de 117 km.

02:26 horas

Sismo de magnitud 3.3, ocurrido a 47 km al noreste de Calama y a una profundidad de 115 km.

00:04 horas

Sismo de magnitud 3.5, ocurrido a 24 km al oeste de Vallenar y a una profundidad de 66 km.

Qué hacer en caso de un sismo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

Estas son las sugerencias entregadas por Senapred: