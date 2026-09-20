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    Argentina: masivo apagón deja a miles de bonaerenses sin electricidad

    La falla afectó a barrios como Palermo, Belgrano, Núñez, Saavedra, Villa Urquiza y Recoleta, y dejó a casi 600.000 usuarios de las empresas de distribución transandinas Edenor y Edesur sin energía por casi tres horas.

    Por 
    Lya Rosen
    Un corte masivo de energía eléctrica afectó a gran parte de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonarense. Captura de pantalla.

    Más de un millón y medio de personas se quedaron sin electricidad este sábado en distintos barrios de la ciudad argentina de Buenos Aires, y localidades del conurbano bonaerense, debido a un apagón masivo de casi tres horas.

    De acuerdo con el diario La Nación, el corte de energía comenzó alrededor de las 19.47 horas (misma hora que en Chile) y dejó edificios completos a oscuras, calles sin alumbrado público y semáforos fuera de servicio.

    En el momento de mayor impacto, casi 600.000 usuarios de las empresas de distribución Edenor y Edesur quedaron sin suministro eléctrico.

    La falla, que de acuerdo con el medio Clarín se habría originado en la red de Edenor -la mayor de Argentina-, afectó a barrios como Palermo, Belgrano, Núñez, Saavedra, Villa Urquiza y Recoleta, además de sectores de Vicente López, San Isidro y San Martín.

    Un corte masivo de energía eléctrica afectó a gran parte de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonarense. Foto: @FreeMediaAr en X.

    Fuentes del sector le señalaron a este periódico que el problema se expandió por una falla en un interruptor de la subestación Malaver, en San Martín, que estaba fuera de servicio por mantenimiento.

    Por su parte, la empresa Edesur -que tiene a su cargo la red de la mitad sur de la capital transandina- informó que casi 80 mil de sus usuarios también quedaron sin suministro, porque el desperfecto arrastró a su subestación Santa Rita.

    Tras un primer empadronamiento, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) informó que había alrededor de 519.000 clientes de Edenor y más de 77.000 de Edesur sin electricidad.

    Sin embargo, la cantidad de afectados comenzó a descender con el restablecimiento progresivo del servicio a partir de las 22.00 horas, mientras los técnicos trabajaban para normalizar completamente la red, como consignó Clarín.

    A las 22.20, según la última actualización de Enrege, 3.721 usuarios permanecían sin suministro: 2.885 correspondían al área de Edenor y 836 a la de Edesur.

    El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publicó un mapa que mostraba la zona que pasada las 22:00 seguía afectada por el apagón. Foto: ENRE.

    Pero no solo la capital argentina se vio afectada por el apagón, ya que este también golpeó a Mar del Plata y zonas de la región ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, afectando viviendas, semáforos y otros servicios, como informó Argentina Noticias.

    Más sobre:ArgentinaBuenos AiresApagónCiudadBarriosEdenorEdesurMar del PlataMundo

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