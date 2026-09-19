“Debilitó su postulación”: Los reproches del PS contra La Moneda tras el retiro de Bachelet de la carrera por la ONU

El Partido Socialista abordó este sábado a la decisión de Michelle Bachelet de retirar su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU), lamentando la determinación de la exmandataria y reiterando sus reproches contra la decisión del gobierno de José Antonio Kast de retirar el patrocinio de Chile a su postulación en marzo.

A través de una declaración, la colectividad valoró la trayectoria internacional de la exjefa de Estado y su campaña para llegar a la conducción del organismo multilateral.

“Michelle Bachelet era una candidatura de enorme prestigio, experiencia y compromiso con los valores de Naciones Unidas”, expresó el partido.

La tienda socialista también destacó el respaldo que mantuvieron los gobiernos de Brasil y México durante el proceso, encabezados por Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, respectivamente.

“Expresamos especialmente nuestro agradecimiento a los gobiernos de México y Brasil, que mantuvieron su respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet”, consignó el documento.

Críticas al retiro del patrocinio chileno

Ante la medida ya adoptada y comunicada por la exmandataria, la tienda opositora apuntó sus dardos contra la falta de respaldo por parte de La Moneda en marzo, cuando el Ejecutivo anunció formalmente ante Naciones Unidas el retiro de su nominación para la candidatura de Bachelet.

En aquella oportunidad, el gobierno argumentó que existía una dispersión de postulantes en América Latina y que aquello afectaba las posibilidades de éxito de la exmandataria.

En el contexto actual, la colectividad calificó que esa determinación del Ejecutivo fue “inexplicable” y planteó que debilitó la posición de la exmandataria durante la búsqueda de respaldos entre los países integrantes del Consejo de Seguridad.

“Su candidatura, sin embargo, debió avanzar desde un comienzo contra la corriente. El retiro del respaldo del gobierno de Chile a una compatriota de su trayectoria fue una decisión inexplicable que debilitó su postulación y generó legítimas interrogantes entre los países cuyo apoyo se buscaba ”, manifestó el PS.

Reconocimiento a la exmandataria

Horas antes, Bachelet reconoció que no se arrepentía de haber emprendido la candidatura y destacó que su campaña permitió instalar la discusión sobre la posibilidad de que una mujer latinoamericana encabezara por primera vez la Secretaría General de Naciones Unidas. También agradeció expresamente a Lula y Sheinbaum por el respaldo entregado durante el proceso.

El PS recogió ese planteamiento y reivindicó la agenda internacional desarrollada por la expresidenta.

“Manifestamos nuestro orgullo y reconocimiento a la compañera Michelle Bachelet. Su compromiso con la democracia, la paz, los derechos humanos y el multilateralismo seguirá siendo un aporte para Chile y el mundo”, cerró la colectividad.

La exmandataria, por su parte, comunicó que continuará vinculada a la agenda internacional tras poner término a su postulación.