Michelle Bachelet anuncia que no continuará con su candidatura a la Secretaría General de la ONU

La expresidenta Michelle Bachelet anunció que decidió no continuar con su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas, según comunicó a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

“Hoy anuncio que he decidido no continuar con mi candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas”, señaló Bachelet en el mensaje, publicado originalmente en inglés.

La expresidenta sostuvo que algunas personas pueden considerar que este no era el momento adecuado para el tipo de candidatura que buscaba representar, en un escenario que describió como adverso para principios como el multilateralismo, el derecho internacional, el reconocimiento del cambio climático, la democracia y los derechos humanos.

“Por el contrario, (...) estoy convencida de que este era el momento de alzar la voz por nuestros principios, que han sido orgullosa bandera de mi postulación”, afirmó.

Michelle Bachelet anuncia que no continuará con su candidatura a la Secretaría General de la ONU SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“No me arrepiento de haber emprendido este gran desafío”

Bachelet aseguró que no lamenta haber impulsado su candidatura y destacó que durante el proceso se buscó instalar la idea de que la próxima persona a cargo de la Secretaría General debía ser una mujer de América Latina.

“No me arrepiento de haber asumido este gran desafío. Contribuimos a instalar en el debate que la próxima secretaria general debe ser una mujer de América Latina, una persona verdaderamente independiente, leal a los principios de la organización, y que los enarbole con rigor frente a los Estados, sin importar su tamaño o poder”, expresó.

La exmandataria agradeció especialmente al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quienes, según señaló, apoyaron su candidatura “desde el primer día con generosidad y convicción”.

También agradeció a las personas de Chile y a ciudadanos de distintas partes del mundo que manifestaron su afecto y respaldo.

Continuará con su trabajo internacional

Bachelet señaló que, tras poner término a su candidatura, continuará desarrollando su labor internacional.

“Ahora continuaré, con el tesón de siempre. Seguiré activa en la tarea impostergable de construir un mundo de mayor paz, seguridad, desarrollo sustentable y respeto a los derechos humanos”, afirmó.

La decisión de la expresidenta Bachelet de deponer su candidatura ocurre una jornada después de anotar un duro revés en un sondeo informal del Consejo de Seguridad de la ONU. En la ocasión, la exmandataria resultó en el penúltimo lugar de las preferencias.

Lo anterior dio pie a que miembros del oficialismo plantearan dudas respecto a la pertinencia de la candidatura. Este sábado, el biministro Claudio Alvarado subrayó que la administración de José Antonio Kast había adoptado la decisión de no apoyar la candidatura de Bachelet.

“El gobierno ha sido muy claro, desde antes de asumir, de que era una candidatura a la cual no se le veía una base de apoyo sólida. Por lo tanto, el gobierno tomó una decisión”, comentó desde el Parque O’Higgins en el marco de la Parada Militar 2026.