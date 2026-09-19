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    Chile se queda con el oro en el vóleibol femenino tras un aplastante paso por los Juegos Suramericanos

    La selección nacional se impuso por 3-0 ante Paraguay y le dio la vigesimosegunda presea a la delegación nacional.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Chile se quedó con el oro en el vóleibol femenino de los Odesur.

    El Team Chile sumó una nueva medalla en los Juegos Sudamericanos gracias al vóleibol. La selección nacional femenina se quedó con el oro tras vencer a Paraguay, por 3-0 (25-13, 25-11 y 25-12).

    El conjunto nacional sumó su cuarta victoria consecutiva en un arrasador paso por los Odesur, donde venció a todos sus rivales. Además de superar a las guaraníes, el equipo dirigido por Eduardo Guillaume se impuso durante el torneo a Venezuela, Colombia y Argentina, el combinado local.

    Las Guerreras Rojas, que consiguieron un inédito título para el deporte chileno, sumaron la vigesimosegunda presea para la delegación nacional.

    La capitana Beatriz Novoa mostró su felicidad tras haber logrado una medalla de oro en un megaevento, algo sin precedentes para la disciplina. “Estábamos muy ansiosas por este torneo, sabíamos que teníamos un gran equipo y que podíamos obtener medalla. Lograr el oro lo queríamos, era el objetivo, estamos muy contentas. Feliz por mis compañeras y el rendimiento”, señaló al Team Chile.

    Desde los 13 años que represento a Chile, es un honor y lograr este oro es un orgullo. Ver todo lo que ha crecido el voleibol chileno es hermoso. Me lo dedico también a mí, por las sacadas de chucha”, añadió en Panam Sports.

    Guillaume también valoró el éxito conseguido: “Después de años de trabajar, tener un grupo de jugadoras orgullosas de representar a su país es el premio al gran compromiso y con este resultado, qué mejor”, resaltó el head coach.

    Más sobre:VóleibolPolideportivoTeam ChileJuegos SuramericanosJuegos OdesurOdesur

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