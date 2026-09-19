Amplían detención de imputado por homicidio a un joven en cercanías de ramadas de Limache

El Juzgado de Garantía de Limache amplió la detención de uno de los imputados involucrados en un robo con homicidio en las cercanías de las ramadas en dicha comuna de la Región de Valparaíso el pasado viernes.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes cuando un grupo de sujetos abordó a la víctima y su acompañante en la plaza de la Villa Isla Lenox cercana a las ramadas.

Tras una riña, sujetos del grupo apuñalaron al joven de 23 años que finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas. En tanto, su acompañante, un hombre de 36 años, resultó con heridas a raíz del arma cortopunzante.

A horas del hecho, detuvieron al presunto autor del hecho: un hombre de 43 años, a quien ampliaron su detención.

El fiscal de Limache, Rodrigo Lippi, apuntó que se solicitó la ampliación de dicha detención por tres días, ya que “faltan reunir más antecedentes de carácter técnico y se encuentran de diligencias policiales pendientes, las cuales son necesarias para proceder con la correcta formalización de la investigación”.

De esta forma, la formalización se llevará a cabo el próximo martes 22 de septiembre en el tribunal mencionado.