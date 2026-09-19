España se pone 2-0 arriba: Rafael Jódar pulveriza a un errático Christian Garin y Chile se complica en la Copa Davis

Chile queda contra las cuerdas en la serie de Copa Davis ante España. Al mal inicio por la derrota de Alejandro Tabilo (28° del ranking ATP) contra Daniel Mérida (41°) en el primer turno, ahora se sumó la aplastante caída de Christian Garin (133°) frente a Rafael Jódar (14°). Gracias al triunfo del madrileño por parciales de 6-0 y 6-2, el conjunto liderado por David Ferrer se pone 2-0 arriba sobre el elenco que comanda Nicolás Massú.

A diferencia del partido que protagonizó Tabilo -donde tuvo un buen arranque y luego se desmoronó-, Garin comenzó de entrada con un nivel que preocupó al público que llegó en masa hasta el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional. El ariqueño no llegaba en el estado más óptimo, principalmente por una complicación física en la cadera que lo aquejó por varios meses. De hecho, durante la qualy del último US Open, se tuvo que retirar anticipadamente por estos inconvenientes.

Es así que esta lesión le pasó factura desde el inicio, sumado a otra molestia con el uso de la raqueta al momento del servicio. Gago, que pidió al equipo chileno cambiar de instrumento en dos oportunidades porque no se sentía cómodo, cometió cuatro dobles faltas durante el saque, dando cuenta de que había un problema tanto físico como a la hora de la ejecución.

De esta manera, el tenista español notó aquella debilidad y se lo hizo pagar con oportunos quiebres en el segundo, cuarto y sexto juego. El 6-0 no solo ejemplificaba el mal estado de forma de Garin, sino que el aplastante nivel del español que se ubica dentro de los mejores 15 del orbe.

Rafael Jódar derrotó con un amplio marcador a Christian Garin PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Sentencia

De cara al segundo set, el nortino se comenzó a acostumbrar con la raqueta nueva y exhibió un leve repunte, rescatando un juego a partir del saque y peleando otro con varios intercambios de ventaja. Sin embargo, Jódar no se dejó llevar por esta mejoría y volvió a demostrar su jerarquía: con un tranco arrollador, el madrileño silenció a la encendida afición nacional con nuevos breaks, esta vez en el cuarto y sexto game.

A esa altura, el panorama quedaba encaminado para que el madrileño liquidara el trámite a partir de su servicio. Pero mediante una muestra de orgullo y amor propio, Garin descontó con un quiebre emocionante y alcanzó a maquillar el resultado.

Finalmente, en el octavo juego, llegó la sentencia y Jódar sí pudo timbrar un triunfo que tenía prácticamente asegurado desde el lance inicial.

Con el 2-0 a favor de España, el domingo iniciará con el dobles y, sobre todo, con la obligación de un triunfo chileno para mantener viva la serie. La dupla de Tabilo y Barrios se medirá con el binomio hispano compuesto por Pedro Martínez y Jaume Munar, a las 12 horas.

En caso de que la serie no quede definida tras los tres primeros puntos, a continuación se disputarán los dos singles restantes. El cuarto partido enfrentaría a Tabilo con Jódar, mientras que el quinto y último duelo será entre Garin y Mérida.