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    Histórico de Flamengo y renuncia de Pulgar a la Roja: “Juegas por tu pueblo, tu honra, tu orgullo, por lo que quieras”

    El serbio Dejan Petkovic, el quinto extranjero que más veces vistió el Manto Sagrado, analiza el momento del chileno en el equipo carioca. “Ha crecido mucho, es titular, pero nadie es fundamental en este equipo”, dice el exmediocampista.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Erick Pulgar privilegió al Flamengo por sobre la selección chilena. FOTO: @erickoficial Lucas Almeida. Servicios / La Tercera

    El serbio Dejan Petkovic dejó una importante huella en su paso por Brasil. Santos, Fluminense, Atlético Mineiro y Coritiba supieron de la inteligencia del volante balcánico. Sin embargo, el hincha de Flamengo es quien más recuerda a Rambo, el quinto extranjero con más presencias en la historia del club. “Este país me acogió de muy buena manera”, dice a La Tercera, mientras analiza el momento del chileno Erick Pulgar en el Fla: “es una pieza importante”. Asimismo, comenta la negativa del jugador para regresar a la Roja.

    ¿Cómo ha visto las actuaciones del chileno Pulgar?

    Bueno, el crecimiento que ha tenido es notable. En ese sentido, lo está haciendo bastante bien, incluso empezó a marcar los goles. Creo que en este momento es una pieza importante. Y bueno, se adaptó mucho al club, al funcionamiento del equipo.

    Es uno de los favoritos del técnico Leonardo Jardim…

    Creo que está formando una dupla fantástica con Jorginho. Está mejorando el fútbol porque el equipo se ve mejor. Está en un momento muy maduro de su carrera. Es un futbolista bastante maduro y útil en el dibujo táctico. Pero ojo, oscilaciones en su rendimiento las tienen todos los atletas. No se pueden jugar todos los partidos bien.

    ¿Cómo lo evalúa en líneas generales?

    Personalmente, estoy súper satisfecho con su desempeño. Ha mejorado mucho en Flamengo, que no solo es el equipo más grande de Brasil, sino la institución más importante de Sudamérica… las pretensiones que tiene, los hinchas que acumula, el presupuesto que maneja, el equipo y el elenco, la plantilla llena de figuras. Es complicado ser titular en una institución como esa.

    ¿Pulgar es un jugador imprescindible para el club?

    A ver, yo creo que los jugadores fundamentales en un equipo como este nunca van existir. El equipo es lo esencial, el elenco es la clave. Creo que el chileno es parte de eso. Aquí es titular. Pero, hoy en día, si alguno de los jugadores falta, Flamengo lo sustituye con los reservas tranquilamente. Tiene plantilla y tiene banco de suplentes, que es súper importante para el fútbol moderno, competitivo, con pretensiones altas, atacando todos los frentes y queriendo ganar todos los títulos. Así que, si piensas de esta forma y quieres eso, tú no puedes tener un jugador fundamental, imprescindible en el equipo. Eso no pasa con Pulgar y con ningún otro. Claro, si pierdes 5 o 6 ya es otra cosa. Nadie es fundamental, no hay que puedas decir que, si no está, el equipo está jodido. En Flamengo eso no existe.

    Pulgar renunció a la selección chilena ¿Qué opina de eso?

    Desconozco esa información. No la vi esa declaración. Necesito ver exactamente qué ocurrió para entender sus razones. Pero me imagino que es un jugador de élite para una selección como la de Chile.

    Dejan Petkovic destaca las virtudes de Erick Pulgar.

    ¿Chile puede prescindir de un jugador como ese?

    En principio, como te dije, los jugadores buenos siempre son bienvenidos e importantes para los equipos o para su selección. Entonces, cuando tienes un jugador bueno, que está en buena fase, siempre es importante. El equipo nacional es un equipo grandísimo, tienes a los mejores de todos los equipos, todos los clubes, no solo dentro del país. La idea es tener un equipo compacto, un grupo con una armonía fantástica, para que los atletas se entiendan. Por eso estas fechas FIFA son importantes para el técnico, para poder implementar su filosofía, la metodología de entrenamiento, su trabajo y filosofía de juego… el concepto, las estrategias y las tácticas que quiere imponer.

    ¿Usted qué piensa de este nuevo receso?

    Es una cosa fundamental. Un ciclo que empieza el 21 de septiembre hasta el 6 de octubre, dos semanitas y que normalmente no estaban en el calendario. Es ideal tener más tiempo para los seleccionadores para que puedan efectivamente trabajar los equipos. No solo la selección de Chile, sino para todos los equipos. Fíjate ahora con Brasil, Carlo Ancelotti necesita ajustar este cambio drástico con los nuevos convocados. Son muy pocos los que sobreviven de la Copa del Mundo, que se acabó hace dos meses. Tienes bastantes futbolistas nuevos, alguno más jóvenes.

    ¿Usted alguna vez renunció a su selección?

    Nunca, porque yo no tenía que renunciar, porque no me llamaban (ríe)... el técnico consideraba que había algunos mejores que yo, pero claro que me hubiera gustado jugar más.

    ¿No es un poco egoísta la decisión de Pulgar?

    No lo sé, no puedo hacer comentarios absolutos sobre ese respecto. Sería muy pretencioso de mi parte, muy ignorante, ¿sabes? Sería muy soberbio hablar de algo que desconozco.

    ¿Cuál es su opinión sobre una renuncia al equipo nacional, en líneas generales?

    Buen, si falta algún jugador, se debe de jugar igual. Si no lo tenemos por un problema de fuerza mayor, por alguna lesión, por las suspensiones o cualquier cosa, no se puede detener un proceso. Los futbolistas tienen que jugar, porque juegas por la patria. Juegas por tu pueblo, juegas por tu honra, por tu orgullo, por lo que quieras. Existen tantas motivaciones y razones. Yo siempre lo vi de esa manera. Yo también tendría muchísimo orgullo de jugar, como ya he jugado muy poco tiempo para Yugoslavia, pero después de la separación del país nunca más me llamaron. Me preguntan, ¿por qué no jugaste? Y yo digo que te respondan los técnicos, los otros. Si me hubieran llamado desde Chile, hubiera ido.

    Más sobre:FútbolEntrevistaDejan PetkovicErick PulgarFlamengoSelección Chilena

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