SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    PDI investiga hallazgo de mujer calcinada con signos de intervención de terceros en Negrete

    El cuerpo fue encontrado en la ribera sur del río Biobío. La policía mantiene diligencias para esclarecer la dinámica del hecho y establecer eventuales responsabilidades.

    Por 
    Felipe Rivera
    PDI investiga hallazgo de persona calcinada a orillas del río Biobío en Negrete

    La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que el cuerpo calcinado encontrado en la comuna de Negrete, Región del Biobío, corresponde a una mujer y presenta evidentes signos de intervención de terceras personas.

    El cadáver fue hallado en la ribera sur del río Biobío, hasta donde concurrieron detectives de la Brigada de Homicidios Los Ángeles junto con peritos del Laboratorio de Criminalística Regional Concepción, por instrucción de la Fiscalía Local de Los Ángeles.

    Hasta ahora, la identidad de la mujer no ha sido informada y las diligencias continúan para determinar las circunstancias en que ocurrió su muerte.

    PDI entrevista a vecinos y levanta evidencia

    El jefe de la Brigada de Homicidios Los Ángeles, subprefecto Jair Bravo, detalló que los equipos policiales se mantienen trabajando en el sector donde fue encontrado el cadáver. “En este momento nos encontramos realizando diversas diligencias investigativas, principalmente entrevistas a vecinos del sector”, señaló el oficial.

    Las diligencias incluyen además el trabajo de un equipo forense del Laboratorio de Criminalística, encargado del levantamiento de evidencias y la fijación del sitio del suceso.

    Bravo confirmó que el cadáver “se encontraba calcinado y con evidentes signos de intervención de terceras personas”.

    La investigación continúa en coordinación con el Ministerio Público, con el objetivo de reconstruir la dinámica del hecho y determinar eventuales responsabilidades.

    Lee también:

    Más sobre:NegreteBiobíoPDINacionalPolicialHomicidio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Great Southern Copper celebró los resultados de exploración de cobre y plata en su proyecto Especularita

    Excancilleres cuestionan retiro de apoyo a Bachelet en carrera a la ONU y afirman que EE.UU. no quiso recibirla

    Los precios del petróleo y el dólar caen a la espera de acercamientos entre Irán y EE.UU. en la asamblea de la ONU

    Heridos dos tripulantes de un buque alcanzado por un “proyectil desconocido” en el estrecho de Ormuz

    Omar Larré, de Fintual, por Ahorro Voluntario para la Vivienda en MK4: “La redacción quedó muy rígida”

    A regañadientes del PC y libertarios, reforma política de Elizalde tiene todo a su favor para ser despachada a ley

    Lo más leído

    1.
    Quién es Sebastián García-Huidobro, el general que solicitó el inicio de la Parada Militar 2026

    Quién es Sebastián García-Huidobro, el general que solicitó el inicio de la Parada Militar 2026

    2.
    Pollo, pañales y papas: Dipres identifica a 28 servicios que concentraron $10 mil millones de sobregasto en compras durante periodo Boric

    Pollo, pañales y papas: Dipres identifica a 28 servicios que concentraron $10 mil millones de sobregasto en compras durante periodo Boric

    3.
    Cadem: Canciller Pérez Mackenna sufre caída de 9 puntos en su aprobación y ministro Quiroz es el peor evaluado del gabinete

    Cadem: Canciller Pérez Mackenna sufre caída de 9 puntos en su aprobación y ministro Quiroz es el peor evaluado del gabinete

    4.
    Menor de edad muere tras caer desde el noveno piso de un edificio en comuna de Santiago

    Menor de edad muere tras caer desde el noveno piso de un edificio en comuna de Santiago

    5.
    PDI incauta más de 800 kilos de cannabis en operativo contra estructura criminal en la Región Metropolitana

    PDI incauta más de 800 kilos de cannabis en operativo contra estructura criminal en la Región Metropolitana

    6.
    Menos del 60% de las comunas en las regiones de Arica, Antofagasta y Aysén tienen un plan de seguridad vigente

    Menos del 60% de las comunas en las regiones de Arica, Antofagasta y Aysén tienen un plan de seguridad vigente

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 21 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 21 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Pronostican precipitaciones con isoterma cero alta para cuatro regiones de la zona centro-sur del país

    Pronostican precipitaciones con isoterma cero alta para cuatro regiones de la zona centro-sur del país

    Cuáles son los feriados y fines de semana largos que quedan para el resto del 2026

    Cuáles son los feriados y fines de semana largos que quedan para el resto del 2026

    Excancilleres cuestionan retiro de apoyo a Bachelet en carrera a la ONU y afirman que EE.UU. no quiso recibirla
    Chile

    Excancilleres cuestionan retiro de apoyo a Bachelet en carrera a la ONU y afirman que EE.UU. no quiso recibirla

    A regañadientes del PC y libertarios, reforma política de Elizalde tiene todo a su favor para ser despachada a ley

    El vecino de Viña del Mar que recolectó 400 refranes

    Great Southern Copper celebró los resultados de exploración de cobre y plata en su proyecto Especularita
    Negocios

    Great Southern Copper celebró los resultados de exploración de cobre y plata en su proyecto Especularita

    Los precios del petróleo caen a la espera de acercamientos entre Irán y EE.UU. en la asamblea de la ONU

    Omar Larré, de Fintual, por Ahorro Voluntario para la Vivienda en MK4: “La redacción quedó muy rígida”

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio
    Tendencias

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio

    La semaglutida de Ozempic logró reducir hasta un 40% los ataques de asma, según un estudio

    Por qué el cáncer está aumentando entre los adultos más jóvenes, según una investigación

    El calvario de Darío Osorio en Europa: pasó de ser figura en el fútbol danés a ser suplente en la Premier League
    El Deportivo

    El calvario de Darío Osorio en Europa: pasó de ser figura en el fútbol danés a ser suplente en la Premier League

    Tras la aplastante derrota de Chile: el gesto de Nicolás Massú con el equipo de España que fue destacado por la Copa Davis

    Con Endler y Antonia Canales a la cabeza y Alexis Sánchez tercero: el sorpresivo ranking de chilenos en el sucesor del FIFA

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades
    Tecnología

    Samsung comienza a desplegar One UI 9 en los Galaxy S26: estas son sus novedades

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    La gasolina de la nueva generación: por qué los jóvenes están prefiriendo el reggaetón clásico
    Cultura y entretención

    La gasolina de la nueva generación: por qué los jóvenes están prefiriendo el reggaetón clásico

    Ed Sheeran cambia el tono sobre Gaza: de evitar pronunciarse a calificar la situación de “injustificable”

    Deberían arrestar al capitán: un relato de Jaime Bayly

    Heridos dos tripulantes de un buque alcanzado por un “proyectil desconocido” en el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Heridos dos tripulantes de un buque alcanzado por un “proyectil desconocido” en el estrecho de Ormuz

    Dan Wang: “China nunca superará a Estados Unidos”

    Heridos tres militares surcoreanos por una explosión en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta
    Paula

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?