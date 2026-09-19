PDI investiga hallazgo de mujer calcinada con signos de intervención de terceros en Negrete

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que el cuerpo calcinado encontrado en la comuna de Negrete, Región del Biobío, corresponde a una mujer y presenta evidentes signos de intervención de terceras personas.

El cadáver fue hallado en la ribera sur del río Biobío, hasta donde concurrieron detectives de la Brigada de Homicidios Los Ángeles junto con peritos del Laboratorio de Criminalística Regional Concepción, por instrucción de la Fiscalía Local de Los Ángeles.

Hasta ahora, la identidad de la mujer no ha sido informada y las diligencias continúan para determinar las circunstancias en que ocurrió su muerte.

PDI entrevista a vecinos y levanta evidencia

El jefe de la Brigada de Homicidios Los Ángeles, subprefecto Jair Bravo, detalló que los equipos policiales se mantienen trabajando en el sector donde fue encontrado el cadáver. “En este momento nos encontramos realizando diversas diligencias investigativas, principalmente entrevistas a vecinos del sector”, señaló el oficial.

Las diligencias incluyen además el trabajo de un equipo forense del Laboratorio de Criminalística, encargado del levantamiento de evidencias y la fijación del sitio del suceso.

Bravo confirmó que el cadáver “se encontraba calcinado y con evidentes signos de intervención de terceras personas”.

La investigación continúa en coordinación con el Ministerio Público, con el objetivo de reconstruir la dinámica del hecho y determinar eventuales responsabilidades.