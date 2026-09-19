Julio Montt, subsecretario de Redes Asistenciales: “Ningún hospital va a tener problemas financieros”

Recte ad ardua es una expresión en latín que apunta a afrontar metas exigentes con rectitud y firmeza. Ese es lema que mueve a Julio Montt, subsecretario de Redes Asistenciales y que recordó cuando la ministra de Salud, May Chomali, lo llamó para solicitarle que asumiera en el Minsal. Ahora, a seis meses de haber aceptado, dice que uno de sus logras más destacables es el cumplimiento de la alerta sanitaria oncológica. Y que mirando el futuro, el desafío es acortar la brecha entre el presupuesto otorgado y el real.

¿Cuál es la evaluación de estos primeros meses de gestión?

Nos hemos enfocado en resolver los problemas que tiene la gente, particularmente los tiempos de espera. Dimos un muy buen ejemplo cuando priorizamos la reducción de la lista oncológica. También nos dio un aprendizaje de cómo ir resolviendo los tiempos de espera, tanto en consulta de especialidad como cirugía. El segundo gran hito tiene que ver con resolver el financiamiento del sector con una mirada de largo plazo. Siempre tenemos una diferencia entre el presupuesto y el gasto; hoy alcanzó a $ 2,5 billones. Nos organizamos para dar una solución estructural y de mediano y largo plazo, por eso planteamos la convergencia.

¿Qué es esa convergencia?

Históricamente, el presupuesto de los servicios de salud ha sido inferior al gasto. Y lo que queremos es de aquí a cuatro años -ojalá antes- tener una cifra en que converja presupuesto con gasto.

Este año ya inyectaron más recursos y la ministra aseguró que vendría otro. ¿Eso significa que no hubo el recorte mandatado?

Todos los años el presupuesto de Salud se va complementando, porque nunca nos entregan todo al inicio. A nuestro presupuesto inicial nosotros aplicamos ese descuento del 2,5% en el caso de Redes y del 0,5% en la Atención Primaria de Salud. Eso no quita que, como todos los años, tenemos decretos que van complementando el gasto.

El recorte se tuvo que suplir...

Hubo una disminución en relación con el presupuesto inicial de 2026. ¿Qué significó para nosotros? Hacer una revisión de lo que estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo. Logramos niveles de eficiencia súper importantes en relación con el gasto de bienes y servicios.

Pero la inyección no quita la eficiencia.

El ajuste del 2,5% se aplicó sobre el presupuesto inicial de 2026. Y todos los años ese presupuesto se va complementando con decretos para poder dar correcto financiamiento a las redes asistenciales y no pasar con deuda de arrastre de un año para otro, como ha sucedido en los últimos dos años. Lo que hemos comprometido es una disciplina financiera que nos ha permitido que los recursos que nos está entregando cada dos o tres meses la Dipres, que nos complementan los requerimientos para llegar a fin de año, los tenemos asegurados. Hoy la Dipres nos cree nuestros niveles de compromiso de gastos.

¿Ningún hospital va a tener problemas financieros?

Ningún hospital.

¿Es una promesa?

Un compromiso.

Según el último balance, aumentaron las prestaciones en espera y medianas de tiempo.

Todos los registros aumentaron y eso es una expresión de la demanda. Nosotros medimos la efectividad en la mediana. Y en la mediana de especialidad, en el caso particular de los tiempos de espera en consulta, disminuyó en relación con el año anterior un 10%. Si bien los números aumentaron en cirugía, lo importante es que disminuyó la mediana, que bajó en 6,73% en relación con el mismo periodo del año anterior.

El primer trimestre tenía una mediana de espera de 259 días en cirugías y ahora de 277.

Aumentó la derivación. Hay un tema relevante respecto de la población usuaria que está inscrita en Fonasa, que es de 17.300.000. De esos, alrededor de 15.000.000 están inscritos en centros de atención primaria. Eso es un incremento en relación con años anteriores y, por supuesto, si aumentan usuarios, aumentan los requerimientos y derivaciones.

¿Ya se puede ver el efecto de la alerta oncológica en las glosas?

En el segundo trimestre la red asistencial alcanzó un 97% de cumplimiento de las 2.433.000 garantías GES, que representan hoy día un 2,83%. Implica una disminución de 0,21 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del 2025. Por tanto, la respuesta es sí, hay un impacto.

Si hay más productividad, ¿no debería haber disminuido el tiempo en la lista quirúrgica?

En el caso particular de la consulta de especialidad, disminuyeron. Pero lo importante es que, en relación con ese aumento de la demanda de cirugía, la mediana ha disminuido, porque realmente estamos haciendo más. Hemos operado más, hemos atendido más, pero tenemos una demanda que ir resolviendo. Y lo que estamos haciendo es un plan de reducción de los tiempos de espera, donde en algún momento vamos a tener que ir a buscar la complementariedad público-privada para ir resolviendo.

Ustedes son partidarios de esa complementariedad.

Absolutamente. Lo que importa es darle una oportunidad de atención en los tiempos de espera que la población espera razonables. Para nosotros es un insumo tener un incremento de la derivación de especialidad y de cirugía. Si no podemos, vamos a recurrir sin duda al sector privado. Lo estamos haciendo con oncología.

Usted habló de que se contactó casi al 100% de la lista oncológica. ¿Todos tienen su atención?

Todos los pacientes contactados iniciaron su proceso de atención, que tiene diferentes etapas. Todos ya iniciaron su proceso de tratamiento. Y estamos haciendo corte mes a mes para ir incorporando a los nuevos pacientes.

¿Y esto significa atención inmediata o hay algunos casos con horas para los próximos meses?

Lo que se asigna es en función de tiempos de espera y de requisitos de cumplimiento de la garantía GES. Hoy día se está haciendo eso en el sistema público, pero aquellos pacientes que tienen riesgo de retraso se están derivando al sistema privado a través de Fonasa.

En un contexto de estrechez fiscal y en plena negociación presupuestaria. ¿Qué prioriza Redes?

Queremos ir progresivamente llegando a la convergencia financiera entre presupuesto y gasto. Ese es el presupuesto que hemos presentado a la Dipres.

¿Pero hay algún área donde quieran negociar?

Queremos un aumento del per cápita (cantidad de dinero que entrega el Estado a los consultorios por cada paciente inscrito), que ha estado congelado los últimos dos años. Nuestra línea estratégica tiene que ver con darle la relevancia a la Atención Primaria de Salud. Y para eso tiene que tener los recursos que llegan fundamentalmente por el per cápita. La segunda prioridad es un presupuesto que dé certeza al financiamiento de los servicios de salud.