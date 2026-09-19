A fondo con Alejandro Tabilo: “Estoy mejor preparado; tener a Massú apoyándote ahí te ayuda mucho”
El número uno del país abrirá este sábado la serie de Copa Davis frente a España, un desafío que siempre soñó. “Yo creo personalmente que el dobles va a ser un punto clave”, vaticina sobre el histórico cruce.
Alejandro Tabilo (28º) asume la responsabilidad de ser el primer singlista y abrir la serie de Copa Davis frente a la poderosa España en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, cuyas localidades están absolutamente agotadas hace varias semanas. Con un tono que denota mucha tranquilidad, el zurdo desmenuza la importantísima llave que él mismo iniciará frente a Daniel Mérida (41º), a partir de las 13 horas de este sábado.
El ambiente dentro del equipo chileno es de mucho optimismo, contagiado por el discurso del capitán Nicolás Massú de hacer historia frente a un rival del linaje del conjunto hispano. A Ale la gente también le transmite ese deseo. Cercano y con suma amabilidad, está disponible para cada persona que se acerca a solicitarle una foto o un autógrafo después del sorteo de la crucial llave que da pasajes al Top 8 del certamen. Luego de atender algunos compromisos comerciales, se da un tiempo para conversar con El Deportivo en el piso 17 del hotel Hyatt Centric de Las Condes.
¿Esta es la serie que usted siempre soñó?
Sí, yo creo que es lejos una de las más importantes que he sido parte, entonces me motiva mucho y me encanta el desafío; también con un equipo español que viene muy bien. Aparte, conozco bastante a los jugadores. Va a ser una linda serie y ojalá poder darle alguna victoria a Chile.
¿Por dónde va a pasar la clave de la serie?
Uy, no sé, hay que tomarlo muy en equipo, apoyarse mucho. Yo creo personalmente que el dobles va a ser un punto clave. Ellos también juegan el single, lo tienen muy bueno también. Así que que, como sea, hay que sacar algunos puntos por ahí, pero el doble siento que es un punto que puede ser también clave para la serie. En muchas series el doble es el punto que decide.
Además, usted está anotado en singles y dobles. ¿Cómo enfrenta el eventual desgaste que podría significarle?
Sí, o sea, es parte de la Copa Davis. Lo trato de no pensar tanto, es algo que uno también trabaja todos los días para poder estar listo para algo así. Tampoco es algo que cambia mucho de un torneo normal, lo único es que nos toca jugar un dobles primero y después un single. Este año también he jugado varios dobles, donde me ha tocado jugar un single y el dobles en la tarde. Así que, físicamente, creo que estoy preparado y ojalá apoyar al equipo todo lo posible.
¿Cómo se manejan los nervios y la ansiedad en una ocasión como esta?
Sí, ya he jugado un par de partidos en esta cancha con toda la gente, así que yo creo que por esa parte estoy mucho mejor preparado. Es algo en lo que todo el país también te ayuda, no estás tan solo en la cancha; tener a Nico (Massú) ahí y todo el equipo apoyándote es algo que te ayuda mucho más y te deja jugar un poquito más tranquilo, sabiendo que hay todo un equipo detrás de ti.
¿Qué le ha dicho Nicolás Massú esta semana?
Está muy contento, muy feliz con cómo he estado jugando. También he estado jugando con mucha confianza esta semana de entrenamiento, todos hemos estado jugando con un gran tenis, un gran nivel... Estamos todos muy contentos como equipo, y creo que podemos hacer una muy buena serie.
Abrirá la serie contra Daniel Mérida, un rival que viene en ascenso. ¿Cómo analiza ese partido?
A Jódar lo conozco muy bien y a Mérida ahora obviamente hay que estudiarlo mucho mejor. No he jugado con él, pero es alguien del que también he estado viendo muchos partidos. Lo he visto jugar bastante y hasta también he entrenado con él en el circuito. Así que hay que ver bien y ver todos los detalles pronto, pero es alguien que también conozco un poco.
¿Cómo analiza su temporada? ¿Qué siente que ha mejorado este año?
Yo creo que mucho más la parte física, hemos hecho mucho más trabajo en eso, hemos estado mucho más en la cancha también, haciendo también tenis y físico al mismo tiempo... Creo que eso me ha ayudado mucho, agregar muchas más horas. El año pasado, con tantas lesiones, no pude entrenar tanto; esta vez le hemos estado metiendo bastante, muchas horas, y eso yo creo que me deja mucho más tranquilo y me hace jugar confiado.
En lo tenístico, ¿siente que ha mejorado en la agresividad de su juego?
Sí, algo que hemos estado tratando de incorporar más con el equipo es jugar más a la red, tratar de ir para adelante. Es algo que hemos estado tratando de usar. Además, siento que igual yo voleo muy bien y es algo que podría usar mucho más. Eso nos ha estado dando hartos resultados.
¿Se puso algún objetivo para lo que queda de este año?
Bueno, me gustaría volver al ranking que tenía antes; llegar de vuelta a ese 19. Lo ideal sería pisar el top 15, esa para mí es una gran meta y ojalá lograrlo con los pocos torneos que quedan. En todo caso, no defiendo tanto y me encantaría poder tocar eso en algún momento del próximo año o lo que sea. Quiero seguir luchando por eso...
¿Ya tiene definido su calendario para el tramo final de la temporada?
Sí, lo tenemos más o menos todo claro. Después de la Davis, voy a ir a Chengdu, donde paso bye en primera ronda, entonces me da un poquito de tiempo para ajustar ahí. Luego, Tokio, Shanghái, y ahí hay que ver un poco cómo seguimos y si nos tomamos un descanso o no, pero vamos a estar anotados en Almaty también. Después de ahí, vamos a Viena y París, y ahí hay que ver si cerramos el año. Igual también hay un último torneo, pero veamos cómo vamos con los puntos, con el cuerpo y todo eso.
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