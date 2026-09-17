Con la confirmación de Rafael Jódar: se define el orden de juego para la serie entre Chile y España por Copa Davis

El equipo chileno de Copa Davis en el sorteo de la llave ante España. Foto: Photosport.

Chile y España ya tienen definido el orden para afrontar la serie de Copa Davis que se disputará en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional. Los enfrentamientos se realizarán este sábado 19 y domingo 20 de septiembre. El vencedor de la serie avanzará al grupo de los ocho mejores del certamen.

Los singlistas del equipo capitaneado por Nicolás Massú serán Alejandro Tabilo (28° del ranking ATP) y Christian Garin (133°). Mientras que el dobles lo afrontará la dupla compuesta por el propio Jano y Tomás Barrios.

En tanto, David Ferrer confirmó la presencia de Rafael Jódar, la estrella del equipo español, que ha sufrido malestares físicos en su estadía en Chile.

El sorteo se llevó a cabo este jueves 17 de septiembre, dos días antes del debut (en vez de uno), a raíz de las Fiestas Patrias. Este estableció que el primer encuentro de la jornada sabatina será disputado por Alejandro Tabilo y Daniel Mérida (41°). Dicho duelo, que inaugurará la serie, iniciará a las 13 horas.

En el segundo turno, Garin se enfrentará con Jódar (14°) por el segundo punto en disputa de la serie desarrollada en Ñuñoa.

El domingo iniciará con el dobles. La dupla de Tabilo y Barrios se medirá con el binomio hispano compuesto por Pedro Martínez y Jaume Munar, a las 12 horas.

En caso de que la serie no quede definida tras los tres primeros puntos, a continuación se disputarán los dos singles restantes. El cuarto partido enfrentaría a Tabilo con Jódar, mientras que el quinto y último duelo será entre Garin y Mérida.

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Este es el orden de juego de la Selección Española Generali de Tenis para la eliminatoria de Copa Davis ante Chile 🇨🇱⚔️🇪🇸



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Jódar como estrella y la apuesta por Mérida

Ferrer confirmó la prensencia de Jódar, la gran estrella del equipo hispano. El joven tenista de 20 años ha sufrido diversos problemas físicos, llegando incluso a desvanecerse en medio de los entrenamientos en Ñuñoa. El propio Jódar le comunicó tanto a su padre como a su entrenador las complicaciones que sintió en plena práctica del equipo español: “No siento la pelota, no estoy cómodo”, aseguró el madrileño durante el entrenamiento.

Jódar ha sufrido constantes complicaciones en su paso por Chile, marcado por diferentes problemas físicos en las prácticas. Como informó El Deportivo, este miércoles, el leganense presentó malestares estomacales y se retiró del entrenamiento de la tarde entre vómitos. Además, también tuvo dolencias en una de sus piernas.

El equipo español confirmó sus problemas: “Ha tenido algún malestar en el estómago, un pinchazo, algo que comió debió sentarle mal”, aseguraron sobre el joven tenista de 20 años.

En tanto, Ferrer se decantó por otro joven. Mérida, de 21 años, tendrá la responsabilidad de ser el segundo singlista. Relegado al dobles quedó Munar, el más experimentado del equipo.