“La delincuencia la enfrentamos en conjunto”: Kast acompaña a White en San Bernardo y hace gesto a alcaldesa de La Pintana

Durante seis minutos, el Presidente José Antonio Kast pronunció un discurso desde San Bernardo, luego de participar en el Te Deum y el desfile cívico militar que se realiza todos los años por las Fiestas Patrias en dicha comuna.

Con esta visita, el Mandatario cumplió su compromiso de acompañar al alcalde Christopher White (PS), quien durante las últimas semanas fue víctima de amenazas de muerte y pidió como gesto al Presidente estar presente.

En su alocución, el Presidente recordó su paso por la comuna cuando fue diputado por el distrito 30, también hizo énfasis en la importancia de la unidad para combatir el crimen organizado, respaldó nuevamente al alcalde White y también le hizo un gesto a la jefa comunal de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), quien también ha recibido varias amenazas.

“Gracias alcalde por recibirnos hoy día, hoy en mi calidad de Presidente de la República, ya no como diputado por 12 años en la provincia del Maipo”, partió señalando el Jefe de Estado.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Gracias alcalde por recordarnos que frente al crimen organizado, frente al narcotráfico, estamos unidos. Gracias por recordarnos que a esto nos enfrentamos juntos”, continuó.

Luego hizo un gesto a la alcaldesa de La Pintana, que junto a otros jefes comunales, como Claudio Castro de Renca, decidió estar presente para apoyar a White.

“Lo acompañó aquí la alcaldesa de La Pintana. Alcaldesa, usted también ha sido víctima de las amenazas del narcotráfico. Un aplauso para la alcaldesa de La Pintana, que con valentía sigue trabajando por defender a sus vecinos ”, destacó.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En esa línea, Kast agregó: “La delincuencia y al narcotráfico los enfrentamos en conjunto. No hay política que nos divida cuando enfrentamos al narcotráfico. No hay política que nos divida cuando tenemos que lamentar que a una joven le disparan enfrente del hospital El Pino. Esas mismas balas locas de las cuales hablamos hoy día son ráfagas”.

Dicho eso, dirigiéndose a White, sostuvo: “Más allá de nuestras diferencias, usted es socialista, yo no lo soy, pero podemos juntos trabajar por Chile, por la patria, por la seguridad y por el futuro de nuestros niños”.

“Así que, a todas las autoridades, muchas gracias. A todos los vecinos, a todos, más allá de las diferencias que son legítimas. Si esto no es nuevo, cuántas veces nos hemos encontrado aquí. Cuántas veces hay una barra aquí y una barra allá. Las barras no importan. Lo importa el corazón de chilenos que enfrenta juntos las dificultades que tenemos”, concluyó el Mandatario.