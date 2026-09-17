SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “La delincuencia la enfrentamos en conjunto”: Kast acompaña a White en San Bernardo y hace gesto a alcaldesa de La Pintana

    "No hay política que nos divida cuando enfrentamos al narcotráfico", defendió el Mandatario. En esa misma línea, dirigiéndose a White, sostuvo: “Más allá de nuestras diferencias, usted es socialista, yo no lo soy, pero podemos juntos trabajar por Chile, por la patria, por la seguridad y por el futuro de nuestros niños”.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Durante seis minutos, el Presidente José Antonio Kast pronunció un discurso desde San Bernardo, luego de participar en el Te Deum y el desfile cívico militar que se realiza todos los años por las Fiestas Patrias en dicha comuna.

    Con esta visita, el Mandatario cumplió su compromiso de acompañar al alcalde Christopher White (PS), quien durante las últimas semanas fue víctima de amenazas de muerte y pidió como gesto al Presidente estar presente.

    En su alocución, el Presidente recordó su paso por la comuna cuando fue diputado por el distrito 30, también hizo énfasis en la importancia de la unidad para combatir el crimen organizado, respaldó nuevamente al alcalde White y también le hizo un gesto a la jefa comunal de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), quien también ha recibido varias amenazas.

    “Gracias alcalde por recibirnos hoy día, hoy en mi calidad de Presidente de la República, ya no como diputado por 12 años en la provincia del Maipo”, partió señalando el Jefe de Estado.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Gracias alcalde por recordarnos que frente al crimen organizado, frente al narcotráfico, estamos unidos. Gracias por recordarnos que a esto nos enfrentamos juntos”, continuó.

    Luego hizo un gesto a la alcaldesa de La Pintana, que junto a otros jefes comunales, como Claudio Castro de Renca, decidió estar presente para apoyar a White.

    “Lo acompañó aquí la alcaldesa de La Pintana. Alcaldesa, usted también ha sido víctima de las amenazas del narcotráfico. Un aplauso para la alcaldesa de La Pintana, que con valentía sigue trabajando por defender a sus vecinos”, destacó.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En esa línea, Kast agregó: “La delincuencia y al narcotráfico los enfrentamos en conjunto. No hay política que nos divida cuando enfrentamos al narcotráfico. No hay política que nos divida cuando tenemos que lamentar que a una joven le disparan enfrente del hospital El Pino. Esas mismas balas locas de las cuales hablamos hoy día son ráfagas”.

    Dicho eso, dirigiéndose a White, sostuvo: “Más allá de nuestras diferencias, usted es socialista, yo no lo soy, pero podemos juntos trabajar por Chile, por la patria, por la seguridad y por el futuro de nuestros niños”.

    “Así que, a todas las autoridades, muchas gracias. A todos los vecinos, a todos, más allá de las diferencias que son legítimas. Si esto no es nuevo, cuántas veces nos hemos encontrado aquí. Cuántas veces hay una barra aquí y una barra allá. Las barras no importan. Lo importa el corazón de chilenos que enfrenta juntos las dificultades que tenemos”, concluyó el Mandatario.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE
    Más sobre:José Antonio KastPresidenteSan BernardoSeguridadChristopher WhiteLa Pintana

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía ECOH investiga homicidio de adolescente de 16 años y ataque a su hermano en La Pintana

    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados

    Casi US$100 millones por año: el gasto de los chilenos para adelgazar y el boom de Ozempic

    La nueva etapa de Rappi en Chile: elevar las ventas, expandirse en regiones y apuntar a viudos de Cornershop

    Ricardo Mewes: “El gobierno tendría que haber llegado con un plan para recuperar el empleo”

    CEP aterriza las 12 claves a considerar para el debate del Presupuesto 2027

    Lo más leído

    1.
    Pavez informa que a partir de mañana los ciudadanos venezolanos con documentos vencidos podrán salir del país con salvoconducto

    Pavez informa que a partir de mañana los ciudadanos venezolanos con documentos vencidos podrán salir del país con salvoconducto

    2.
    Descifra: casi la mitad de los chilenos cree que principal desafío de Barros es representar la visión de las FF.AA. en la política

    Descifra: casi la mitad de los chilenos cree que principal desafío de Barros es representar la visión de las FF.AA. en la política

    3.
    Raúl Soto (PPD): “Sería mezquino que tomemos palco en esta crisis y esperemos que al gobierno le vaya mal”

    Raúl Soto (PPD): “Sería mezquino que tomemos palco en esta crisis y esperemos que al gobierno le vaya mal”

    4.
    Cómo la Cámara perdió el fair play: Frente Amplio pide empatía a la derecha para dar pareo estable a diputadas con cáncer

    Cómo la Cámara perdió el fair play: Frente Amplio pide empatía a la derecha para dar pareo estable a diputadas con cáncer

    5.
    Ricardo Núñez: “La izquierda, y en particular el PS, ha sido incapaz de asumir los errores cometidos en el último tiempo”

    Ricardo Núñez: “La izquierda, y en particular el PS, ha sido incapaz de asumir los errores cometidos en el último tiempo”

    6.
    Jorge Alessandri cuestiona a Bachelet por su candidatura a la ONU: “No era el mejor exponente”

    Jorge Alessandri cuestiona a Bachelet por su candidatura a la ONU: “No era el mejor exponente”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este sábado 19 de septiembre: toda la red disponible

    Así funciona la red de Metro este sábado 19 de septiembre: toda la red disponible

    Temblor hoy, sábado 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del sábado 19 de septiembre

    Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del sábado 19 de septiembre

    Así funciona la red de Metro este sábado 19 de septiembre: toda la red disponible
    Chile

    Así funciona la red de Metro este sábado 19 de septiembre: toda la red disponible

    Fiscalía ECOH investiga homicidio de adolescente de 16 años y ataque a su hermano en La Pintana

    Temblor hoy, sábado 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados
    Negocios

    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados

    La nueva etapa de Rappi en Chile: elevar las ventas, expandirse en regiones y apuntar a viudos de Cornershop

    Casi US$100 millones por año: el gasto de los chilenos para adelgazar y el boom de Ozempic

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación
    Tendencias

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Se sentirá como un temporal: advierten que el evento de lluvia en Fiestas Patrias llegará con viento de hasta 100 km/h

    La advertencia del nuevo técnico de Portugal a Cristiano Ronaldo tras convocarlo a la selección
    El Deportivo

    La advertencia del nuevo técnico de Portugal a Cristiano Ronaldo tras convocarlo a la selección

    El Messi de 15 años viaja a España: Barcelona golpea al Real Madrid y negocia fichaje de joya rebelde de Manchester United

    Zinedine Zidane golpea de entrada en su primera nómina y deja fuera a 11 mundialistas de Norteamérica

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2
    Tecnología

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres

    Clasismo, gloria, excesos y redención: las revelaciones que trae la biografía de Zalo Reyes
    Cultura y entretención

    Clasismo, gloria, excesos y redención: las revelaciones que trae la biografía de Zalo Reyes

    Tom Hardy: “Me estoy haciendo mayor, pero sigo siendo la misma persona”

    Famesick: Lena Dunham destapa la cara B de Hollywood y el costo del éxito

    El apocalipsis de la IA: Expertos debaten cómo la tecnología podría rebelarse contra los humanos
    Mundo

    El apocalipsis de la IA: Expertos debaten cómo la tecnología podría rebelarse contra los humanos

    Cómo Suecia logró disminuir los tiroteos en medio de crisis de violencia por bandas criminales

    Cuba sufre su octavo apagón masivo del año: se reportaron cortes de telefonía celular e internet

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18
    Paula

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?

    Novedosas ideas para el menú dieciochero