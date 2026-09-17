Conaf llama a extremar precauciones con parrillas para evitar incendios forestales en Fiestas Patrias

En las celebraciones de Fiestas Patrias aumenta el consumo de alimentos a la parrilla. La cocción con fuego al aire libre, sumado a que aún queda vegetación seca, incrementa el riesgo de la propagación de incendios forestales.

En consecuencia, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) desplegó un Plan de Contingencia en todo país, el que busca otorgar información para evitar incendios forestales.

La directora ejecutiva de Conaf, Aída Baldini hizo un llamado a la prevención. “Si tienen pasto seco, no prendan fuego. Si van a aprovechar el fin de semana para algunos arreglos como soldaduras, galletear, por favor tengan una botellita de agua y que alguien esté mirando estas acciones ”.

Sumado a ello, informó que están “100% operativas las centrales de coordinación en todo el país. Hay sectores que sabemos que estará más húmedo, pero tenemos todas las provisiones”.

En ese sentido, señaló que están disponibles cinco aeronaves, tres aviones y dos helicópteros en las zonas que tienen mayor riesgo de incendio.

LUKAS JARA/ATON CHILE

El subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, aseguró que existe una articulación entre los equipos de Conaf, Bomberos y Senapred junto a los municipios, “de tal manera poder reaccionar ante algún riesgo de incendio en los centros de eventos, fondas, ramadas o actividades al aire libre”.

Desde Senapred, su directora nacional, Alicia Cebrián, aseguró que se estará monitoreando a través las direcciones regionales y del nivel nacional “cada uno de los territorios en los cuales se van a generar celebraciones, eventos masivos y también los desplazamientos entre regiones, de manera de poder alertar oportunamente sobre alguna situación de emergencia”.

Recomendaciones

El llamado de las autoridades es a “disfrutar de estas celebraciones de manera segura”.

En ese escenario, Conaf dispuso una serie de recomendaciones, a través de gráficas con payas, para tener especial cuidado con el fuego que se prende en las parrillas. Los consejos son:

Apagar bien las brasas

Prender la parrilla lejos de pasto o vegetación, sobre todo si está seca

No quemar la basura

Alejar fósforos y encendedores de los niños

Tener precaución con manipular fuego si hay viento y pasto seco cerca

Dar aviso inmediato a Conaf si se divisa humo en cerros

¡El mejor cortafuego somos todos! 🇨🇱 Disfruta estas Fiestas Patrias seguro y sin #IncendiosForestales. Revisa las payas de la prevención 👀 pic.twitter.com/I4lXxiG5ja — CONAF - Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) September 17, 2026

El despliegue preventivo ha estado también en regiones. Desde Ñuble, el director regional de Conaf, Domingo González Zúñiga, remarcó que “se debe tener cuidado con el uso de las parrillas durante la preparación de asados”.

En detalle, explicó que hay que “evitar ubicarlas en zonas con vegetación o material combustible, evitar encender fogatas y no arrojar colillas de cigarros, botellas o basura desde los vehículos .”

Las autoridades remarcaron que si usted divisa humo en sectores con vegetación, debe alertar “de inmediato” a Conaf, a través del teléfono de emergencia 130.