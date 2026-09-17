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    Luis Maldonado logra triunfo en el TC y suspende juicio por Ley Zamudio en arremetida para frenar su jubilación en octubre

    Al igual que el poderoso conservador de Santiago de 81 años, hay otros dos auxiliares de la justicia que también lograron lo mismo en la magistratura constitucional. Se trata de la notaria de Melipilla Rosemarie Mery (76) y el conservador de Pozo Almonte Enso González (80).

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    Luis Maldonado.

    El poderoso conservador de Santiago Luis Maldonado (81) se resiste a jubilar y para eso no ha claudicado en sus acciones judiciales para evitar que la ley lo cese en su cargo a partir del 2 de octubre.

    Representado por el exministro del Tribunal Constitucional (TC) Gonzalo García, el abogado inició una demanda argumentando discriminación y para eso invocó la Ley Zamudio. La causa se está ventilando en el 28° Juzgado Civil de Santiago y cayó en manos de la jueza Claudia Veloso.

    Maldonado, que ejerce los oficios notariales y registrales desde antes de la reforma de 1995, forma parte del selecto y privilegiado grupo de auxiliares de la justicia que quedaron inmunes a la regla universal del mundo judicial que fijó los 75 años como edad obligatoria para jubilar.

    Eso explica que Maldonado y todo el grupo de “los inmortales” sean férreos opositores a la norma que se incluyó en la reforma notarial que declara, a partir del 2 de octubre, el cese de funciones de todos los notarios y conservadores que tengan más de 75 años. Para Maldonado, dicha norma, es discriminatoria y edadista ya que impone una regla arbitraria solo por un argumento de edad.

    Cuando recibió la demanda, la magistrada Veloso optó por requerir al TC con un requerimiento de inaplicabilidad. La Primera Sala del TC vio su requerimiento y, de forma unánime, estimó que cumplía con los requisitos de admisión a trámite por lo que le dio luz verde y suspendió la gestión pendiente que se ventila en el 28° Juzgado Civil de Santiago. Ahora el requerimiento tendrá que pasar por la segunda etapa, que es la admisibilidad.

    Si bien su juicio antidiscriminación queda suspendido, el cese de funciones no se toca. Esto debido a que Maldonado deberá jubilar el 2 de octubre solo por disposición de la ley. Por eso lo que ocurra en la sede del TC no debería obstaculizar los planes del ministro de Justicia Fernando Rabat para que se implemente la última parte de la reforma que cambió radicalmente el sistema de los auxiliares de la justicia.

    De hecho el TC ya sabe de esta reforma porque tuvo que revisarla luego de que fuera despachada del Congreso. En ese proceso controló las normas que venían catalogadas como orgánica constitucionales. Ya en ese proceso, los notarios ingresaron escritos, a modo de téngase presente, acusando que la norma era discriminatoria, pero el TC lo desestimó.

    Maldonado no es el único auxiliar de la justicia que ha obtenido triunfos parciales ante el TC. La notaria de Melipilla Rosemarie Mery (76) también tomó un camino similar.

    Representada por el exministro García también requirió de inaplicabilidad al TC y logró la admisión a trámite y suspender su acción de no discriminación arbitraria por Ley Zamudio que se está ventilando ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago.

    Lo mismo pasó con el conservador de Pozo Almonte Enso González (80) quien también requirió al TC, logró la admisión a trámite y suspendió la causa por Ley Zamudio que se ventila en el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte. Al igual que Mery y Maldonado, la causa de González también es representada por el exministro García.

    Más sobre:Luis MaldonadoConservador de Santiago

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