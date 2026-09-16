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    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    El cáncer de próstata es el más frecuente entre los hombres en Chile. En esta línea, distintos estudios han identificado un alimento que podría aumentar el riesgo de desarrollar esta enfermedad.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios. Foto: Referencial.

    El cáncer de próstata es el que tiene mayor incidencia entre los hombres en Chile. Al año, se diagnostican más de 11 mil casos. Y aunque esta enfermedad depende de múltiples factores, como la edad, antecedentes familiares y hábitos, varios estudios han aportado antecedentes sobre su vínculo con la alimentación.

    Pero hay un tipo de alimento se repite más en las investigaciones: al menos cuatro de ellas identificaron el consumo de lácteos como un hábito que aumenta el riesgo de padecerlo.

    Además, se identificó un tipo de dieta que podría reducir el riesgo considerablemente. Esto es lo que dice la evidencia, hasta ahora.

    Los lácteos y el riesgo de cáncer de próstata

    La primera investigación, publicada en la revista Science, consiste en un metaanálisis de 32 estudios que encontró que los hombres que consumían mayores cantidades de lácteos como leche, queso, calcio, leche baja en grasa y leche desnatada, tenían mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata.

    Otro estudio observacional, que se publicó en The Journal of Nutrition, encontró que el consumo de leche entera se asoció con un mayor riesgo de cáncer de próstata fatal y de morir específicamente por esta enfermedad.

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios Tendencias / La Tercera

    Hombres que consumían una porción de leche entera al día (237 ml o más) tuvieron más riesgo que quienes la consumían rara vez. Además, quienes ya estaban diagnosticados con cáncer de próstata, tenían un mayor riesgo a progresar hacia una enfermedad fatal.

    En cambio, la leche descremada o baja en grasa se relacionó principalmente con un mayor riesgo de cáncer de próstata no agresivo, no con mortalidad por la enfermedad.

    Una investigación más apunta a la leche entera: según un metaanálisis de 11 estudios de cohorte con más de 700 mil pa rticipantes, publicado en Spring Nature, también halló una asociación entre el consumo de este tipo de leche y un mayor riesgo de mortalidad por cáncer de próstata.

    Y que con cada aumento de porción diaria de leche entera, el riesgo de morir también aumentaba significativamente.

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    La dieta que reduce el riesgo de cáncer de próstata

    La evidencia también ha identificado ciertos alimentos que pueden reducir el riesgo de desarrollar o empeorar un cáncer de próstata: frutas, verduras, cereales y legumbres pueden convertirse en aliados protectores.

    En 2016, un estudio publicado en Science encontró que los hombres que seguían una dieta vegana tenían hasta un 35% menos de riesgo de padecer cáncer de próstata, en comparación a quienes tenían dietas omnívoras, lacto-ovo-vegetariana, pescetariana o semivegetariana.

    Además, los hombres que ya habían recibido el diagnóstico de este tipo de cáncer y que comenzaron a comer más alimentos de origen vegetal, tuvieron un 56% menos de riesgo de progresión de su cáncer y un 59% menos de riesgo de recurrencia, según otra investigación más reciente

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