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    Boca Juniors del suplente Carlos Palacios supera a Sao Paulo y se mete entre los cuatro mejores de la Sudamericana

    El equipo xeneize, que había ganado en Buenos Aires por la cuenta mínima, consiguió un empate 1-1 en el Morumbí que los deja en la semifinal. El mediapunta chileno y su compatriota Williams Alarcón estuvieron en la banca, pero no ingresaron.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Boca Juniors supera a Sao Paulo y se mete en semi de la Sudamericana. FOTO: X @BocaJrsOficial.

    Boca Juniors regresa a la semifinal de un torneo internacional después de tres años. El equipo que hoy dirige Rodolfo Arruabarrena eliminó al otrora poderoso Sao Paulo de Brasil y se instaló en la semifinal de la Copa Sudamericana.

    Una tarea que los transandinos lograron, en gran parte, en el duelo de ida disputado en La Bombonera. Hace una semana, el equipo de La Ribera ganó 1-0 a O Tricolor y encaminó su clasificación.

    Pese a la ventaja, los pupilos del Vasco (solo los tuvo en la banca y no ingresaron a los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón) de ninguna manera salieron a especular en la capital paulista. Es más, salieron a apretar al discreto cuadro del entrenador brasileño Dorival Júnior, aunque sin la profundidad necesaria para hacer daño.

    Lo cierto es que la más clara del primer tiempo estuvo del lado de los locales. A siete minutos del descanso, un centro desde la derecha de Lucas Ramon encontró a Gustavo Santana en el área, pero su cabezazo fue repelido de emergencia por el portero de Boca Álvaro Montero.

    Los goles

    Justo en la hora de partido, la escuadra más popular al otro de Los Andes consiguió la conquista que encaminó la clasificación. El lateral Lozano combinó por la derecha y recibió un pase preciso de Leonel Flores entre los defensores brasileños para quedar solo frente al portero Rafael, quien tocó el balón, pero no puede evitar el gol.

    Tras la apertura del marcador, el anfitrión intentó tomar el protagonismo del duelo. Sin embargo, no contó con los argumentos necesarios para insinuar mayores complicaciones en la portería visitante.

    Solo bien entrado el final del encuentro, a los 88 minutos, un cabezazo cruzado Domingos Duarte, tras un tiro libre, permitió el 1-1 para hacer más honrosa la eliminación de los tricolores. Total, el daño ya estaba hecho, los xeneizes superaron a los paulistas 2-1 en el global y ahora deberán medirse a otro cuadro del país más grande de Sudamérica: Vasco da Gama de Río de Janeiro.

    Más sobre:FútbolCopa SudamericanaBoca JuniorsSao PauloCarlos Palacios

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