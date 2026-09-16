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    Unión La Calera oficializa a su nuevo DT con el objetivo de conseguir la permanencia en Primera

    John Armijo fue presentado en las plataformas del club que en estos momentos es el colista de la Liga de Primera.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Unión La Calera en X.

    Unión La Calera intenta tomar impulso para quedarse en Primera División. Este lunes, en el cierre de la fecha 23 de la Liga de Primera, vencieron por la cuenta mínima a Deportes Limache en el estadio Nicolás Chahuán, en un triunfo clave en la lucha por la permanencia. Menos de 24 horas después, presentaron a su nuevo entrenador tras la salida de Martín Cicotello hace nueve días: se trata de John Armijo.

    La noticia fue comunicada por las redes sociales del club. “Nos complace oficializar a John Armijo como nuevo entrenador del primer equipo de Unión La Calera”, escribieron en un post con la foto del estratega de 44 años.

    El DT, que llega con Cristian Ortiz y Gian Franco Rossi como parte de su equipo de trabajo, suma experiencias en O’Higgins, Deportes Antofagasta, Deportes Santa Cruz y Deportes Melipilla. De hecho, uno de sus máximos logros ocurrió precisamente en este último elenco, con el que consiguió el ascenso en la temporada 2020.

    Una misión difícil

    El principal objetivo de Armijo y compañía será quedarse en Primera. Sin embargo, el panorama en la tabla de posiciones es complejo, ya que marchan colistas con 17 puntos, a siete de la salvación. El penúltimo (que también desciende) en estos momentos es Universidad de Concepción con 22, y el antepenúltimo es Cobresal con 24.

    Pero su desafío inmediato no será en la Liga de Primera, ya que deberá afrontar la llave por los octavos de final de la Copa Chile ante Universidad Católica, duelos que se jugarán el 23 y 26 de septiembre. Su estreno en Primera será el 11 de octubre contra Deportes Concepción

    Más sobre:FútbolJohn ArmijoUnión La CaleraLiga de Primera

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