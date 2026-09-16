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    El Deportivo

    Fluminense elimina a Platense y es el primer clasificado a semifinales de la Copa Libertadores

    Con el arbitraje del chileno Cristián Garay, el cuadro carioca cayó por 2-1 en Argentina, pero aseguró su puesto entre los mejores cuatro equipos después del 2-0 que consiguió en la ida, en el Maracaná.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Fluminense elimina a Platense y está en la semi de la Libertadores. FOTO: X @caplatense.

    Fluminense, campeón de la Libertadores en 2023, está de vuelta. Después de tres años, O Tricolor volverá a competir en una semifinal del máximo torneo sudamericano de clubes.

    El equipo de Río de Janeiro cayó 2-1 ante Platense, en Buenos Aires, pero aprovechó la ventaja de 2-0 obtenida en el partido de ida en Río para asegurar su pase a la siguiente fase.

    Pero fue una jornada complicada para los dirigidos de Marcao, el entrenador interino que ya suma ocho partidos con el primer equipo. Los transandinos salieron muy metidos en el partido para buscar la clasificación en la primera mitad.

    Porque los dirigidos de Martín Palermo se adueñaron de la pelota y empujaron a los cariocas sobre el arco visitante. Los locales llenaron de centros el área de los brasileños y exigieron un gran esfuerzo a la zaga que lidera Thiago Silva. Solo en el minuto 22 se pudieron sacudir un momento del agobio, cuando el remate de Ganso desde el borde del área se fue por encima del travesaño.

    Sin embargo, el Calamar supo ponerse en ventaja. Justo en la media hora, cuando Guido Mainero recogió un rebote en el área y disparó rasante. El balón rebotó en Hércules y entró al arco carioca para el 1-0.

    Aunque la presión no era la misma que al principio, Platense siguió controlando el partido, ante la poca resistencia que ofrecía el cuadro del barrio de Laranjeiras. En el último minuto, Mainero centró perfectamente a la cabeza de Bruno Sepúlveda para ampliar la ventaja.

    Solo el descuento

    Tras el descanso, el partido se reanudó con un panorama muy diferente. Los argentinos no podían mantener la intensidad de la primera parte y Fluminense encontraba los espacios para atacar. Así, a los 57 minutos, el uruguayo Agustín Canobbio recibió una habilitación en la esquina del área, se sacó a su marcador y disparó al segundo palo para recuperar la ventaja en el marcador global.

    A partir de entonces, el partido se hizo fragmentado e interrumpido, con muchas faltas de lado y lado. A los 82’, Vázquez se elevó solo y remató de cabeza a quemarropa, pero el portero brasileño Fábio atajó con los pies. En la siguiente, el longevo meta detuvo otro disparo de Mendía para impedir una nueva caída de su arco y lograr la clasificación por el 3-2 en el marcador acumulado.

    En la próxima ronda, O Fluzao se medirá al ganador de la llave entre Palmeiras y Liga Deportiva Universitaria de Quito, equipo que dirige Gustavo Álvarez, exentrenador de Universidad de Chile. En la ida, los paulistas ganaron 1-0 y este miércoles deberán subir hasta la mitad del mundo para visitar a los ecuatorianos.

    Más sobre:FútbolFluminensePlatenseCopa Libertadores

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