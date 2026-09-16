Luciano Cruz-Coke, presidente de Evópoli: “Algunos ministros tienen que mostrar más resultados y hablar menos”

Fue un tema que, reconoce en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el presidente de Evópoli y senador, Luciano Cruz-Coke, se trató en la reunión que el lunes sostuvieron los timoneles oficialistas con el Presidente José Antonio Kast y ministros del comité político: las salidas de libros y descoordinaciones de integrantes del gabinete.

Entrevistado por Rodrigo Álvarez y Pedro Rosas, el también presidente de la comisión de Trabajo se refirió, además, al plan de emergencia laboral anunciado por el Presidente y cómo puede ser “una buena idea probar” si “ciertos subsidios directos a la vena pueden al menos mitigar en el corto plazo los problemas de desempleo”.

Estuvieron con el Presidente, y se presenta este plan a corto plazo. ¿A qué apunta?

El ministro Quiroz está hoy en el Chile Day incentivando algo que ha ocurrido con el sistema de inversiones, con el SEIA, etcétera, que ha habido mucha inversión pública, del orden de 32 mil millones de dólares, pero eso en el cortísimo plazo, para afrontar una emergencia laboral que lleva más de 40 meses por sobre el 8% en Chile no ha tenido los resultados para atacar esas cifras. Se requiere, eventualmente, un ataque más a la vena en el cortísimo plazo y ahí el Presidente señaló que instruyó a Hacienda, Subdere, a Vivienda y a Obras Públicas para ponerse de acuerdo en crear este plan, que era algo que nosotros veníamos anticipando. Yo presido la Comisión de Trabajo, hace mucho tiempo ya que David Bravo viene señalando que existe una emergencia laboral. Creo que esa emergencia laboral está hoy día con más fuerza que nunca (...). Entonces hay que hacerse cargo en el corto plazo de aquello, probablemente meter algunas lucas, una inyección a la vena en materia de empleo, y luego esperar todo aquello que se ha venido sembrando en materia de la ley de Reconstrucción.

¿Esa inyección busca generar creación de empleo o estamos hablando de subsidios?

Quiroz en algún minuto me señaló que él era escéptico de que los subsidios...

No le gustan mucho...

No. Él tiene la idea de que eventualmente el subsidio destruye empleo formal para reemplazarlo por empleo subsidiado, a jóvenes, a mujeres, a mayores, etc. (...). La herramienta de subsidio único al empleo, que se creó en el gobierno anterior, y que lo que hace es agrupar los distintos bonos, subsidios, etc., empieza a regir ahora en octubre. De pronto es una buena idea eventualmente probar por esa vía a ver si ciertos subsidios directos a la vena pueden al menos mitigar en el corto plazo los problemas de desempleo que tenemos mientras esperamos que toda la agenda de reconstrucción y de inversión empiece a funcionar ya en el mediano plazo, hacia principios del próximo año. Al parecer están los ministros Rau y Mas un poco en esa línea, y tengo la impresión de que el ministro Quiroz se va a abrir en esa línea también. Como le digo, es una impresión, no es algo que me haya dicho directamente el Presidente de la República.

En caso de no ser ese el escenario, ¿en Evópoli creen que el gobierno debería empezar a evaluar transferencias directas en un estilo como el IFE que levantó el Presidente Piñera en la pandemia?

Hay que ver. Yo creo que hay que esperar el plan del gobierno. No quiero adelantarnos. Nosotros se lo pedimos en el último comité político ampliado, lo hemos venido señalando con Andrea Balladares, Guillermo Ramírez, el mismo Arturo Squella, precisamente porque parece ser un problema del que hay que hacerse cargo rápido para la contingencia, a la espera de que las otras medidas comiencen a funcionar.

Es uno de los caminos.

Es uno de los caminos, yo creo que hay que esperar. Esto es una mezcla entre cómo comienzan a salir adelante los proyectos de más largo plazo, cómo se echan a andar también las inversiones (...). Prefiero esperar antes de señalar ‘este me parece que es el camino apropiado’. Pero para nosotros, que estamos en la Comisión de Trabajo y que hemos visto lo que ha hecho el mismo ministro Rau con personas como Soledad Hormazábal, David Bravo, Juan Bravo en su momento, haciendo diagnósticos desde hace bastante tiempo respecto de lo que se debe hacer, me parece que la alternativa de ciertos subsidios transitorios parece una alternativa que sería viable precisamente para hacerse cargo de este problema.

El senador Andrés Longton (RN) planteó en Desde la Redacción que “los ministros no pueden tener autonomía para decir lo que quieran”.

Es evidente, si es un gobierno (...). Creo que hay que ser cuidadosos, sobre todo cuando no se tiene experiencia política. Ayer lo conversamos con Pepe García, con Claudio Alvarado y con el propio Presidente, de que a veces es muy difícil controlar la agenda, sobre todo cuando tienes personas que eventualmente no tienen la experiencia política. Acá es bueno a veces morderse la lengua, también hay ejercicio un poco de responsabilidades individuales.

A unos les cuesta más.

Por supuesto, si esto está atravesado por mucha vanidad y muchos egos. Tengo la impresión de que acá algunos ministros tienen que mostrar más resultados y hablar menos. Creo mucho en eso. Tú cacareas cuando pusiste el huevo, no antes de ponerlo.

¿Hay varios ministros que cacarean antes de poner el huevo?

Hay varios, no los voy a apuntar. Lo importante, y creo que se está avanzando hacia allá, es que la línea política la conduce el ministro del Interior, que está absolutamente empoderado, que es Claudio Alvarado.

Longton también dijo que el Presidente debía acotar las intervenciones de sus ministros. ¿Fue tema en la reunión?

Sí, fue tema, se conversó. Precisamente porque es parte de aprender a gobernar. Por una parte, se le pide a ministros que no tienen experiencia política que hablen, porque tienen que abordar las materias, y que el peso de las vocerías no recaiga exclusivamente en el comité político, y por otra, a veces se meten en temas que no conocen bien. Esto pasa en los gobiernos y hay que hacer una buena mezcla, y también conducir, bajar la línea política.

¿Una buena coordinación?

Buena coordinación y también algo de criterio, si no, estamos en el jardín de infantes.