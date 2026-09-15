Revisa la asistencia de Lucas Cepeda que no alcanza para evitar la caída de Elche ante el poderoso Real Madrid

El local Elche y Real Madrid armaron un partido lleno de emoción sufrimiento. Uno en el que los capitalinos ganaron 3-2 en los descuentos, después de que los ilicitanos se pusieran momentáneamente 2-2, uno de esos goles con una asistencia de Lucas Cepeda, quien jugó poco más de media hora.

Al menos en el papel, era una salida completamente para los merengues. Sobre todo, por la riqueza de plantel en el millonario equipo que formó José Mourinho, tras su regreso al cuadro capitalino después de 13 años.

Pero la escuadra de Alicante no estaba dispuesta a allanar un nuevo triunfo de los capitalinos. Al contrario, los dirigidos de Martín Anselmi salieron decididos a dar el zarpazo. A los 8 minutos, ya avisaron con un remate de Morente que se fue por muy poco.

Entonces, el pleito se jugaba en ambas áreas. Huijsen estuvo cerca de marcar, pero al otro lado, Abiel Osorio ponía de cabeza a la zaga madridista que llegaba tarde a la mayoría de los cruces, ante los embates de los ilicitanos.

Vinicius Junior se perdió un gol increíble a los 21 minutos, pero el turco Arda Güler tenía en sus pies la fórmula para abrir la cuenta en la Comunidad Valenciana. El euroasiático tomó el tiro libre cerca del área y la puso al palo más lejano, la pelota dio en el arquero chileno Matías Dituro y traspasó la línea para el 1-0, a los 26’.

La conquista desarmó a la escuadra local. Sorpresa que el Madrid aprovechó para aumentar las cifras y capitalizar una mayor ventaja. A los 33 minutos, Yan Diomandé dejó solo a Kylian Mbappé, quien definió con clase para el 2-0 con el que acabó la primera parte.

Entra Cepeda

En el tiempo complementario, como es la costumbre en esta nueva era de Mou, los merengues se dedicaron a administrar la ventaja y dejaron que Elche se desgastara en busca de, al menos, un gol que les permitiera soñar.

El ingreso del chileno Lucas Cepeda, a los 57 minutos, le dio más variantes a Anselmi, especialmente en las orillas. Pasada la hora de juego, el exjugador de Colo Colo intentó desborde por la izquierda, pero su jugada con encontró un buen destino.

En la siguiente que tuvo, el quilpueíno no falló. Se llenó de amagues en la izquierda y levantó un centro preciso al área chica, el mismo que cazó Osorio en el segundo palo para poner el descuento ilicitano, a los 71’.

El estadio Martínez Valero se encendía y los jugadores respondieron a ese ambiente. A siete minutos del final, después de una gran jugada del francés Thomas Lemar, Fer Niño remató cruzado y derrotó por segunda vez a Thibaut Courtois.

Los fantasmas volvían a la tienda blanca, pero los pupilos de The Special One no se rindió. En los descuentos, Mbappé desbordó en la izquierda y, sin una pizca de egoísmo, cedió al centro a Espí para que marcara el 3-2 y los capitalinos sumen su sexta victoria en LaLiga, para así alcanzar de manera momentánea al líder Barcelona.

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