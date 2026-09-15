“Alta fertilidad geológica”: mediana minera chilena compra rico yacimiento a compañía canadiense

La mediana minería es uno de los segmentos con mayor potencial de crecimiento. Según expertos, la consolidación de faenas aledañas en este segmento de la minería podría ser uno de los motores para que Chile cumpla con la meta de alcanzar la producción de 6 millones de toneladas de cobre al año , principalmente por el potencial que tienen este tipo de yacimientos.

En ese contexto, un paso relevante es el que dio la empresa chilena Compañía Minera San Gerónimo (CMSG), ligada a la familia Rendic, uno de los actores relevantes de la mediana minería chilena, basada en la Región de Coquimbo. Recientemente, la firma nacional oficializó la adquisición de la filial chilena de la compañía canadiense Mandalay Resources, operación que le permite suma a su portafolio el activo Casa de Piedra, parte del proyecto La Quebrada, un yacimiento rico en cobre y plata.

Compañía Minera San Gerónimo.

Según explican desde la compañía, Casa de Piedra cuenta con un estudio técnico bajo el estándar internacional NI 43-101, que respalda recursos estimados en 36 millones de toneladas, con una ley promedio de 0,6% de cobre y 10 gramos por tonelada de plata, resultado de una campaña de más de 9.300 metros de sondajes diamantinos. El proyecto es inmediatamente adyacente a Tugal, lo que reduce el riesgo geológico gracias a la evidencia de continuidad de la mineralización entre los sectores.

“Esta adquisición es, para San Gerónimo, un habilitador estratégico en nuestro plan de expansión: nos permite avanzar con bajo riesgo geológico y rápida implementación. Ese menor riesgo se explica en gran parte porque Casa de Piedra es un proyecto contiguo a Tugal, una operación histórica de la compañía, lo que genera importantes sinergias técnicas y regulatorias, respaldando nuestro objetivo de incrementar la producción en los próximos años”, explica Mauricio de la Torre Izquierdo, gerente de Desarrollo de Minera San Gerónimo.

Según indican desde la firma, el distrito donde se emplaza Casa de Piedra destaca por su “alta fertilidad geológica”, respaldada por la información geológica, operacional y ambiental acumulada durante años de trabajo en la zona. “Si bien el proyecto no cuenta actualmente con faenas activas, ese conocimiento previo refuerza su potencial para seguir descubriendo y desarrollando nuevos recursos”, añaden.

Yacimiento Casa de Piedra.

La adquisición se produce en un momento desafiante para el sector, pues la minería de la Región de Coquimbo ha enfrentado durante el invierno los efectos de un sistema frontal que dejó cortes de conectividad y daños en la infraestructura en distintos puntos del territorio, afectando el acceso a zonas productivas. “En ese escenario, contar con varias operaciones dentro de un mismo distrito -en lugar de faenas aisladas y distantes entre sí- permite redistribuir equipos, mantener actividad y reducir el impacto de eventos climáticos o de conectividad sobre la continuidad del trabajo”, complementa la empresa.

Según se informó, los equipos técnicos de Minera San Gerónimo ya trabajan en el diseño de una nueva campaña de sondajes, cuyo inicio se proyecta para los próximos meses. El programa buscará explorar extensiones de la mineralización actual, robustecer la base de datos geológica e incrementar el inventario global de recursos del activo, con el objetivo de maximizar su valor a largo plazo.

Compañía Minera San Gerónimo (CMSG) es una empresa de la mediana minería con casa central y operaciones en la Región de Coquimbo, que cuenta con una dotación cercana a las 1.400 personas, considerando dotación propia y contratistas.