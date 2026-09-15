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    Bolsas mundiales caen y el bono del Tesoro a 10 años toca su mayor nivel desde la crisis financiera, a la espera de la Fed

    En Chile, el IPSA cerró con un ligero retroceso de 0,17% tras una recuperación de último minuto. El dólar registró su primera caída luego de cuatro alzas consecutivas.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Acciones mundiales caen a la espera de la Fed. Brendan McDermid

    Las acciones mundiales cayeron este martes mientras los inversionistas esperaban la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de esta semana, en medio del salto de los rendimientos de los bonos del Tesoro y del petróleo.

    El MSCI, el indicador de referencia de las acciones mundiales, anotó una caída de 0,55%, en tanto que en Wall Street el Dow Jones perdió 404 puntos, equivalentes a 0,8%.

    El S&P 500 retrocedió cerca de 0,4%, mientras que el indicador tecnológico Nasdaq bajó 0,8%. La caída de estos dos índices fueron amortiguadas por la recuperación que mostraron las acciones relacionadas a la inteligencia artificial, que ayer sufrieron duras caídas luego que las principales empresas del sector coincidieron en que era necesario frenar su avance y someterse a mayores controles gubernamentales.

    En esa línea, Coherent sumó más de 1%, AMD ganó 2% y Qualcomm avanzó 5%.

    El martes el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, la referencia del mercado, subió a su mayor nivel desde 2007, al alcanzar un máximo de 5,041%. El papel más tarde se alejó de ese punto máximo y al cierre de esta edición operaba en 5,004%.

    Los rendimientos de la deuda soberana a nivel global han concentrado la atención de los mercados accionarios en las últimas semanas, con una venta de bonos gubernamentales impulsada por el temor creciente a que la guerra en curso entre Estados Unidos e Irán alimente la inflación y empuje a los bancos centrales hacia un sesgo más restrictivo.

    La otra preocupación para los inversionistas estuvo en Medio Oriente. Los precios del petróleo retomaron sus avances y están más cerca de la barrera de los US$ 110 que de los US$ 100 después de que Arabia Saudita cerrara un oleoducto clave que permite sortear el Estrecho de Ormuz.

    El barril Brent de referencia para Chile cerró con un alza de 2,90% a US$ 108,75, mientras que el WTI que se transa en Nueva York se situó en los US$ 105,90, esto es un alza de 4,56%.

    Con los rendimientos del Tesoro y el petróleo al alza, la decisión de tasas de la Fed prevista para este miércoles también pesa en el ánimo de los operadores.

    La transacción de futuros de fondos federales sugiere una probabilidad cercana a 90% de que el banco central eleve las tasas en un cuarto de punto desde el rango objetivo actual de 3,5% a 3,75%, una decisión que de acuerdo con CNBC podría repercutir en la economía global.

    Cae el dólar y el IPSA casi se salva

    En Chile, la Bolsa de Santiago estuvo en terreno negativo todo el día, aunque una recuperación de último minuto estuvo a punto de dejarla en números azules.

    El IPSA se despidió de la sesión con un retroceso de 0,17%, aunque acumula un alza de 2,54% en lo que va de septiembre.

    El dólar terminó con su racha alcista luego de cuatro jornadas consecutivas con avances, donde sumó $34,35 y llegó a máximos del 15 de octubre 2025 ($959,5).

    Al cierre de esta edición, el dólar bajó $1,50 respecto al cierre de este lunes en la Bolsa Electrónica de Chile (Bec) y llegó a un valor de $957 la unidad.

    Sin embargo, el dólar tocó un mínimo de $951,20 y luego moderó su caída. Además, la divisa alcanzó a subir respecto al cierre de este lunes y marcó un máximo de $960,45 la unidad.

    La jornada para el peso chileno estuvo marcada por la antesala de la decisión de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde se espera que se suban los tipos.

    “Todas las miradas estarán puestas en la decisión de tasas de la Reserva Federal de mañana. Más que la propia decisión, el foco estará en las declaraciones de su presidente, Kevin Warsh, y en las señales que entregue respecto de la trayectoria futura de la política monetaria”, dijo Juan Ortiz, Senior Account Manager de la app de inversiones XTB.

    Tasas de la Fed

    Para David Kohl, economista jefe de Julius Baer, el escenario deja al Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) con poco espacio de maniobra. “La declaración claramente restrictiva de Kevin Warsh, en el sentido de que la Fed ‘tendría trabajo por delante’ si la tendencia inflacionaria subyacente no se acerca al objetivo con suficiente rapidez, deja a los miembros del FOMC con pocas opciones más que subir las tasas esta semana”, sostuvo el economista.

    Kohl recordó que en la reunión anterior hubo tres disidentes que reclamaban tasas más altas en julio para enfrentar la inflación, y que la disposición a un endurecimiento ya venía de antes. Según su lectura de la evaluación de junio sobre el nivel apropiado de las tasas, “al menos la mitad del FOMC consideraba apropiada al menos un alza de tasas antes de fin de año”.

    El economista de Julius Baer apuntó además a la composición del último dato de precios. “El informe de inflación del IPC fue particularmente sorprendente debido a una dinámica de precios subyacente más fuerte de lo esperado”, señaló, y detalló que la inflación de vivienda se aceleró, que los precios de los servicios de transporte fueron empujados al alza por un aumento de las tarifas aéreas y que los precios de los servicios de telefonía móvil saltaron en agosto.

    En el mercado, en tanto, la principal inquietud pasa por el mensaje que entregue la autoridad monetaria. “Los mercados quieren al menos algo de orientación para poder hacerse una idea”, dijo Brown. “Creo que si Warsh dijera: ‘Seguimos preocupados por la inflación y actuaremos en consecuencia’, me parece que estaría bien. La preocupación es que simplemente no diga nada”.

    En una nota publicada este martes, estrategas de Barclays señalaron que las tasas más altas ya han presionado las valorizaciones y están poniendo en riesgo de manera creciente a los portafolios de acciones.

    “Si bien las utilidades han compensado hasta ahora ese lastre, el umbral de 5% que se aproxima en los rendimientos a 10 años marca un punto de inflexión históricamente importante, más allá del cual las tasas han tendido a convertirse en un viento en contra más persistente para la renta variable”, afirmaron.

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