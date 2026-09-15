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    Récord de asistencia, salidas de libreto y hasta un piloto chileno: el lado B del ChileDay de Madrid

    Récord de asistencia, salidas de libreto, cuatro ministros y un piloto chileno en el primer día de la cumbre chilena en Europa.

    Víctor CofréPor 
    Víctor Cofré
    Crédito: Mar Mendez Photography Mar Mendez Photography

    El resumen lo hizo al cierre Cristóbal Torres, presidente de ChileDay, la entidad organizadora que tiene 11 directores que “trabajan voluntariamente”, reseñó su vocero. El evento madrileño, el segundo en 18 años de existencia del ChileDay que se repite en Madrid, tras su estreno en 2025 como sede, tuvo una apretada agenda de expositores y paneles en el que “no faltó nadie”, apuntó Torres, quien también es director de AFP Provida.

    Torres había abierto la jornada, este lunes, enumerando a las 39 empresas auspiciadores que se sumaron al sponsor principal de Santander en la jornada madrileña. Una mención al menos.

    Al cierre de la jornada del lunes, el recuento confirmó las optimistas previsiones: en los mesones se acreditaron 809 personas. “Fue un milagro porque teníamos almuerzo para 350”, bromeó Torres. El almuerzo fue en realidad un sofisticado cóctel en los pasillos y un patio aledaño al salón de eventos, ubicado en el piso 3 del señorial Four Seasons.

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el ChileDay que se realiza en Madrid Mar Mendez Photography

    Al inicio, además de Torres hablaron entre otros el embajador chileno Juan Antonio Coloma, quien al terminar sus palabras se excusó: debía partir del evento para presentar sus credenciales diplomáticas al rey Felipe VI. El domingo, Coloma había recibido en la residencia del embajador, en el alejado barrio de La Moraleja, a la parte más insigne de la comitiva chilena con un cóctel de tono chileno, con pisco sour, sopaipillas y choripanes alternativos. Y un par de discursos de bienvenida.

    Los fuegos oficiales los abrió el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, quien se excedió en el tiempo asignado a su exposición, en un relato pormenorizado de la “matriz de intervenciones”, que describía los cambios en gestión, de retos y leyes aplicados a su vez en tres familias prioritarias: competitividad tributaria, regulaciones y consolidación fiscal.

    Más escuetos fueron los tres ministros sectoriales que, en forma inédita, por su número, llegaron a un ChileDay, lo que fue destacado por los organizadores: un desenvuelto Daniel Mas, de economía y minería; una entusiasta Ximena Rincón, de Energía; y un atropellado Louis de Grange, de Transportes y Obras Públicas, quien, como todos, invitó a invertir en Chile y dijo, en parte de su alocución, que Arica podría ser la nueva Miami, pero que le falta agua para ello.

    Ximena Rincón en el ChileDay 2026, en Madrid Mar Mendez Photography

    Algunos de ellos ocuparon a ratos algunos salones laterales para reuniones con inversionistas. Lo mismo el jefe de Corfo, José Ignacio Mujica.

    El día transcurrió con el salón principal atiborrado, siempre con gente de pie que no alcanzó asiento. Y conversaciones de pasillo múltiples, donde la presencia mayoritaria era, como es habitual, del mundo financiero chileno, además de empresarios y ejecutivos españoles de infraestructura y energía, dirigentes empresariales chilenos, y una que otra fortuna con nombre y apellido, como las hermanas Gabriela y Paola Luksic o la heredera en funciones de Julio Ponce, su hija Francisca.

    También circuló el ex embajador frenteamplista Javier Velasco, quien el año pasado fue el anfitrión del primer ChileDay español. Y muchos chilenos que venían a Madrid a encontrarse… con otros chilenos, en una tradición que sus asistentes defienden con ahínco.

    Rosanna Costa expone en el ChileDay, en Madrid Mar Mendez Photography

    Por la tarde, expuso la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, y hubo dos paneles sobre geopolítica y el negocio Fintech. También la esperada asistencia de Ana Botín, la presidenta del Santander, entrevistada por Monica Pérez.

    La introducción la hizo otro director de ChileDay, Guillermo Tagle, quien recordó que era un modesto académico que antes de IM Trust fue invitado, hace años, a formar el Santander Investment, lo que cambió su destino laboral y le permitió dejar de ser… un modesto académico. Hubo risas en la concurrencia.

    Mónica Pérez y Ana Botín, presidenta del Consejo de Administración del Banco Santander. Mar Mendez Photography

    Luego recordó que cuando llegó a Santander tenía tres hijos y al salir tenia 8. Nuevas risas. La propia Ana Botín bromeó con aquello.

    En su entrevista, Botín también sacó risas, y hasta aplausos, cuando distinguió entre liderazgos femeninos y masculinos y contó algo que había visto muchas veces en distintas partes del mundo: dos hombres que, para conversar, detienen su paso, un contaste con la versatilidad femenina que les permite hacer más de una cosa a la vez. La jornada terminó con las dos Paulinas.

    La presidenta del Senado, Paulina Núñez, que prometió contar algo sobre las dos Paulinas que finalmente no contó, y la presidenta del PS, Paulina Vodanovic. La primera anunció la decisión política de despachar la reforma al mercado de capitales, la verdadera estrella de la jornada, antes de fin de año, para sorpresa de la segunda, que se dio por notificada.

    Francisco Guzmán modera el panel en el que participaron las "Paulinas" Núñez y Vodanovic Mar Mendez Photography

    En una salida de libreto, Nuñez invitó a subir al escenario a Nico Pino, un piloto chileno de 21 años que destaca en el automovilismo internacional y que fue aplaudido con entusiasmo por la concurrencia que entonces ya algo mermaba.

    El piloto Nico Pino en el ChileDay de Madrid. Mar Mendez Photography

    Todo aquello, claro está, además de la discusión más profunda sobre las virtudes y desafíos económicos chilenos, las oportunidades de inversión en infraestructura y energía, o el futuro de la reforma al mercado de capitales, algo que esta audiencia, la del ChileDay, aplaude con genuina aprobación, pero en la que tímidamente, y en los pasillos, alguno ya arrisca la nariz, descontento por medidas específicas que requieren perfeccionamientos, aseguran, en la segunda megarreforma de Jorge Quiroz.

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