Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Tottenham Hotspur por la Carabao Cup
Los Reds juegan como locales por la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra.
Este martes avanzan los partidos de la Carabao Cup, que en su tercera ronda enfrenta a Liverpool como local y a Tottenham Hotspur como visitante.
Los Reds se presentan como invictos en la Premier League y tras un exitoso debut ante Atlético en la Champions League.
Cuándo juega Liverpool vs. Tottenham
El partido de Liverpool contra Tottenham Hotspur es este martes 15 de septiembre a las 16:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Anfield de Inglaterra.
Dónde ver a Liverpool vs. Tottenham
El partido de Liverpool contra Tottenham Hotspur se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro del apartado de ESPN del Plan Premium.
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