Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Tottenham Hotspur por la Carabao Cup. Foto referencial de redes sociales @liverpoolfc

Este martes avanzan los partidos de la Carabao Cup, que en su tercera ronda enfrenta a Liverpool como local y a Tottenham Hotspur como visitante.

Los Reds se presentan como invictos en la Premier League y tras un exitoso debut ante Atlético en la Champions League.

Cuándo juega Liverpool vs. Tottenham

El partido de Liverpool contra Tottenham Hotspur es este martes 15 de septiembre a las 16:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Anfield de Inglaterra.

Dónde ver a Liverpool vs. Tottenham

El partido de Liverpool contra Tottenham Hotspur se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro del apartado de ESPN del Plan Premium.