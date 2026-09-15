Boccardo por destrucción de empleos y aumento de la informalidad laboral: “Esos elementos” no se vieron con Boric

El exministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, abordó la compleja situación laboral que atraviesa el país, la cual muestra tasas de desocupación por encima del 9%, las más altas desde la pandemia, y casi un millón de personas sin empleo.

El sociólogo puso de relieve especialmente el último reporte trimestral del INE, el cual reveló que la economía por primera vez destruyó puestos de trabajo desde la crisis del Covid, sumando a ello el aumento de la informalidad.

“Esos dos elementos no se observaron” durante el gobierno de Gabriel Boric, dijo el académico de la Universidad de Chile en conversación con radio Pauta.

El análisis tiene como telón de fondo las críticas de las autoridades económicas hacia el gobierno anterior por los efectos que pudieron tener en el empleo medidas como alza de salario mínimo, las 40 horas o el aumento en la cotización previsional, con cargo al empleador, de la reforma previsional.

Boccardo, no obstante, defendió esas medidas y dijo que “el único dato serio que conocemos” es el “acotado efecto que tuvo el salario mínimo en la desocupación”. En tal sentido, el académico usó como argumento el último Informe de Política Monetaria del Banco Central.

“ El propio informe del Banco Central dijo que los principales factores que explicaban la actual desocupación eran la baja de crecimiento, el cambio tecnológico, el contexto internacional, y de hecho cifró en orden de 0,1 y 0,3 puntos el efecto en desempleo” , dijo.

Memoria de corto plazo

En esa misma línea, Boccardo respondió a las críticas formuladas por la Presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, quien también asignó responsabilidad a medidas como las 40 horas y el aumento de las cotizaciones por la reforma de pensiones.

Ante esto, declaró que “ la actual CPC tiene memoria de corto plazo ”, ya que “durante el estallido social actores empresariales importantes entendieron que había problemas de desigualdad en Chile que obligaban a abordar el problema de los salarios, de las jornadas, de las pensiones”.